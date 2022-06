Nelze sedět na třech židlích, míní kolegové o Ščerbanově ambici vést svaz

K podání přihlášky Ščerbana postrčila nedávná valná hromada vysočinského hokejového svazu. „Už předtím mě oslovily některé kluby, abych tento krok zvážil, protože si myslí, že bych byl vhodný kandidát,“ uvedl Ščerban v rozhovoru pro Deník.

Za hlavní úkol v případě zvolení si stanovil uklidnění tuzemského hokejového prostředí.

„Současné turbulence v hnutí hokeji neprospívají. Mám na mysli různé přestřelky v novinách a podobně. Rovněž se nacházíme v hodně složitém období pro malé kluby. Je potřeba se soustředit na jejich podporu, aby mohly dál fungovat. Čeká je, jako všechny, navyšování cen energií, ať už napřímo, nebo nepřímo třeba v ceně pronájmu stadionů,“ řekl čtyřnásobný extraligový šampion s tím, že se chce zaměřit i na podporu trenérů, zejména u mládeže.

Ještě dříve, než Ščerban svou kandidaturu poslal, se ale přišel zeptat na jihlavskou radnici, zda by s tím město jakožto stoprocentní vlastník Dukly Jihlava mělo problém.

„Řekl jsem mu, že proti tomu žádné námitky nemáme,“ oznámil náměstek primátorky Petr Ryška, jenž ve Ščerbanově případném úspěchu vidí značnou výhodu. „Může svým způsobem z této funkce ovlivňovat či doporučovat soutěže nebo zápasy, které se v Jihlavě budou konat,“ poznamenal.

Stavba haly v Jihlavě se stále jen oddaluje

Tedy v případě, že se skutečně začne v krajském městě Vysočiny někdy stavět multifunkční hala. Zatím se totiž výběrové řízení na zhotovitele stavby stále jen oddaluje.

„Z posouvání asi strach nemám. Jen máme obavy, až obálky s nabídkami otevřeme, jaké tam budou ceny. Stav společnosti a stav ve stavebnictví je nyní takový, jaký je. Je to špatná doba,“ pokrčil rameny Ryška.

Každopádně toho, že by Ščerban nestíhal vykonávat víc funkcí najednou, se nebojí. „Protože předseda svazu je v podstatě čestná funkce. Pokud by se to povedlo, což ale zdaleka není jisté, protože kandidáti jsou tam i další, pak bychom to nějakým způsobem řešili dál,“ řekl náměstek Ryška.

On sám se přitom nachází v podobné situaci - je totiž zároveň předsedou Českého svazu plaveckých sportů. „Bylo by super, pokud by Jihlava měla svého šéfa i v hokeji. Ale je to ještě hodně daleko,“ připomněl Ryška, že kromě Ščerbana mají o funkci hokejového prezidenta v Česku zájem také další osobnosti: Alois Hadamczik, Dominik Hašek, Jiří Šlégr, Petr Bříza a Otakar Černý.

Pro Ščerbanovu kandidaturu byli všichni

Případné zvolení Ščerbana by však neslavili jen v Jihlavě, radost by tahle volba udělala celé Vysočině. „Vždycky je dobré mít svého zástupce tam, kde se o něčem rozhoduje. Na krajské schůzi jsme si proto řekli, že taky postavíme kandidáta, a Béďa Ščerban byl ten nejvhodnější,“ měl jasno šéf žďárského hokeje Martin Nečas.

Ostatně při hlasování o Ščerbanově kandidatuře byli všichni zúčastnění pro. „Já jsem tam sice zrovna nebyl, ale co mám informace, rozhodnutí bylo jednomyslné,“ hlásil místopředseda Krajského výkonného výboru Jiří Jungvirth.

Stejně jako Ryška si myslí, že by Ščerban dokázal zvládnout všechny svoje funkce. „Skloubit to podle mě jde,“ míní.

Naopak Nečas by byl v tomto směru spíš proti. „Podle mě by Béďa musel něco omezit, nedá se sedět na třech židlích. Ale věřím, že pokud se rozhodl kandidovat, bude pro něj post prezidenta svazu číslo jedna,“ prohlásil.

Stejně vidí situaci také legendární útočník Dukly Jihlava Jiří Holík. „Takové funkci, jako je šéf svazu, se musí člověk věnovat naplno. To by musel Béďa asi Duklu pustit,“ zamýšlel se sedmasedmdesátiletý trojnásobný mistr světa a čtyřnásobný olympijský medailista.