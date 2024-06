Své hokejové mistry světa oslaví na Vysočině jen Havlíčkův Brod a Žďár

Velká sláva spojená s veřejným poděkováním za skvělou propagaci města se chystá už příští pátek odpoledne ve Žďáru nad Sázavou, odkud pochází jeden z nejlepších útočníků letošního šampionátu - Martin Nečas.

„Ve spolupráci se žďárským hokejovým klubem připravujeme na pátek 14. června na Farských humnech Martinovo slavnostní přivítání. Celé to začne v 16 hodin,“ oznámil starosta Žďáru Martin Mrkos.

Klub se podle něj stará o program, naopak město zařizuje technické věci jako pódium, plátno a ozvučení. „Máme to rozdělené, je to taková týmová práce,“ hlásil s úsměvem Mrkos.

Samotný Martin Nečas setkání s fanoušky vítá a těší se na něj. Vždyť on sám byl před lety v pozici natěšeného fanouška, který vyrazil na žďárské náměstí pozdravit tehdejší šampiony Petra Koukala, Tomáše Rolinka a Petra Vampolu.

„Žadonil tehdy o jejich podpis a přál si být jednou jako oni,“ vzpomínal před pár dny Martin Nečas starší na rok 2010, kdy svého tehdy jedenáctiletého syna na vítání mistrů světa doprovodil. „A vidíte, teď ten svůj příběh dopsal. Proto věřím, že se objeví další malí kluci, kteří se nechají inspirovat. Vždyť hlavně pro ty nejmenší celé tohle setkání chystáme,“ dodal.

Kromě slavnostního uvítání připravuje radnice pro svého čerstvého mistra světa ještě další dárek. „To víte, že pro něj něco máme, ale co to je, to vám neřeknu, protože by to potom nebylo překvapení,“ bránil se odpovědi starosta Mrkos.

Havlíčkův Brod čeká hned dvojitá oslava

Podobné setkání jako ve Žďáru si brzy užijí také hokejoví fanoušci v Havlíčkově Brodě, odkud pochází další český reprezentant - Ondřej Beránek. Konkrétně ho tam uvidí ve čtvrtek 20. června.

„My ten den máme i mimořádné zastupitelstvo, na němž udělíme čestné občanství bývalému skvělému hokejistovi, panu Jiřímu Holíkovi, který se v červenci dožije životního jubilea. A s Ondrou jsme domluveni, že se tohoto udělování zúčastní,“ prozradil starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal. „Pak už se všichni přesuneme na náměstí, kde se uskuteční autogramiáda a další program,“ dodal.

Fanoušci však podle něj mohou dorazit už i na zmiňované zastupitelstvo, které začne v 17.00 a bude veřejně přístupné.

„Navíc se uskuteční v nově zrekonstruovaném sále Staré radnice, takže bude mít i důstojnou kulisu,“ hlásil starosta. „Ondra se zapíše do knihy hostů, kam se před ním zapsala řada významných lidí, kteří v Brodě působili, případně přijeli na návštěvu,“ nastínil.

V Třebíči musí vydržet do otevření stadionu

Víc už toho Vysočina v souvislosti s doznívajícím celorepublikovým hokejovým nadšením neuvidí. Byť by ještě mohla, protože v českém týmu bylo víc vysočinských odchovanců. Například Velké Meziříčí je pyšné na Pavla Zachu.

„Mluvil jsem s Pavlovým tatínkem a gratuloval mu. Žádali jsme o možnost jeho syna potkat a přivítat ho, ale bylo nám řečeno, že Pavel zhruba tři dny po finále odletěl zpátky do Ameriky,“ vysvětloval starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras. „Samozřejmě nás to mrzí, ale musíme to brát tak, jak to je. Důležité je, že hokejisté vyhráli. To je to nejpodstatnější.“

Odchovanec třebíčského hokeje Karel Vejmelka sice nikam neodjel, nicméně ani jemu nebudou fanoušci v jeho rodišti veřejně tleskat.

„Nic takového nechystáme. Oslavy koncipujeme až na příští rok, kdy budeme otevírat nový zimní stadion,“ oznámil starosta Třebíče Pavel Pacal. „Letos máme pouze domluveno s panem Vejmelkou, že ho ve čtvrtek 13. června přijmeme na radnici,“ dodal.