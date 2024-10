Poslední reklamy a plocha je hotová. Nový led v Brodě ale pokřtí až derby

„Dojíždění je náročné, pro rodiče i pro hráče. Netrpělivě vyčkáváme první den, kdy se budeme moci vrátit. Hrozně se na to těšíme,“ svěřil se předseda výkonného výboru BK Havlíčkův Brod Miroslav Třetina.

Poprvé měli hokejisté vyjet na nový led tento týden. Podle původních představ vedení města to mělo být ve čtvrtek. Jenže se vše včas nestihlo. Velkou komplikací posledních dní byla zejména přílišná vlhkost vzduchu, kvůli níž se mrazení výrazně zpomalilo.

„Pokládají se poslední reklamy a plochu průběžně zachlazujeme. První utkání jsme chtěli tento týden, ale to se právě kvůli velké vlhkosti nepodaří. Vedení hokeje zvažuje, že první zápas tu bude až derby se Žďárem nad Sázavou. To by mohlo přilákat i dost fanoušků,“ prozradil Zbyněk Stejskal, starosta města, jež je majitelem celého areálu v Kotlině.

Nejbližší soutěžní zápas dohraje BK ještě v azylu. Tuto sobotu přivítá soupeře z Nového Jičína v Chotěboři. A další „domácí“ zápas odehraje o týden později zřejmě ve Světlé nad Sázavou. „Objedeme všechny stadiony v okrese. Bereme to jako propagaci druhé ligy,“ směje se Třetina.

Derby se Žďárem, které by mohlo nový zimní stadion v Havlíčkově Brodě naostro otevřít, je na programu v sobotu 26. října.

Z užší plochy má obavy jen manažer A-týmu

Slova o novém zimním stadionu to nejsou nikterak nadnesená. Minimálně pro hráče to bude něco zcela jiného, než na co dosud byli zvyklí. Ledová plocha v Kotlině byla při rekonstrukci podstatně zúžena, na každé dlouhé straně o dva metry. Nové jsou střídačky, trestné lavice i box časoměřičů. A extraligové parametry získaly mantinely s plexisklem.

„Užší plocha bude znamenat víc kontaktů a víc střel. Hokej bude atraktivnější, bude víc šancí a víc soubojů,“ vysvětluje Třetina s tím, že na užší rozměry postupně přechází většina stadionů v republice.

Rychle si pak rýpne do svého kamaráda, místopředsedy výkonného výboru BK a hrajícího manažera A-týmu. „Jediný, kdo se toho bojí, je Lukáš Endál. Ten vždycky potřebuje hodně místa,“ uculuje se.

„Šéf má pravdu. Mám z toho trochu obavy. Na jednu stranu to pro mě bude dobré, že nebudu muset tolik bruslit. Akorát při střílení gólů u mě bude obránce blíž, takže to zas budu mít těžší,“ rozverně mu odpovídá sedmatřicetiletý útočník, zdaleka nejstarší a nejzkušenější hráč mužstva.

„Jsme rádi, že tady vůbec nová plocha je. Těšíme se na ni. Jsme hokejisti, zvykneme si na to. Stadiony mají všude různé rozměry a většinou se teď staví ty malé. S adaptací nebude problém,“ už vážněji dodává Lukáš Endál.

Chlazení i plocha byly v havarijním stavu

Rekonstrukci ledové plochy nechalo město udělat především kvůli havarijnímu stavu chladícího potrubí. „Betonová plocha pod ledem není rovná. Tloušťka ledu kolísá mezi třemi a osmi centimetry, což klade zvýšené nároky na dodávku energií pro chlazení. Kvůli propadům plochy a průhybům není možné potrubí dokonale vyčistit. A nečistoty brání plynulému průtoku chladicího média,“ popisoval už před zahájením prací ředitel technických služeb Václav Lacina.

Když se v dubnu dělníci do bourání betonové desky pustili, zjistili, že to bude náročnější, než původně čekali. „Narazili na nestabilní podloží. Tenkrát nás to vyděsilo, jak moc to práce prodraží a zkomplikuje. Nakonec se podařilo problémy vyřešit a většinu zpoždění dohnat,“ popsal Stejskal.

K dalším komplikacím, vyjma současných průtahů s chlazením a vlhkostí, už nedošlo. Tento týden se pod led pokládaly reklamy. Ovšem ne, že by se malovaly, jak se to dělalo původně. Jsou vytištěné na speciálních bílých fóliích, které se do ledu zamrazí. Jako poslední ve středu přibylo knírkaté logo města do středového kruhu.

„Než na led pustíme dospělé, chceme mu zátěž přidávat postupně. Nejdříve tak na novou ledovou plochu vyjedou děti,“ podotkla místostarostka Marie Rothbauerová, do jejíž gesce technické služby spadají, s tím, že úplné zaledování plochy potrvá přibližně týden.

Na cesty a pronájem přispěla radnice

Modernizace zimního stadionu byla jednou z největších investic Havlíčkova Brodu v letošním roce. Původně odhadované náklady až padesát milionů korun se výběrovým řízením podařilo snížit na konečných zhruba 38 milionů. Polovinu z této sumy uhradila dotace od Kraje Vysočina.

Nad rámec těchto výdajů poslala radnice hokejistům bezmála jeden a půl milionu jako kompenzaci na pronájem stadionů v okolí po dobu rekonstrukce a uhrazení nákladů na cestování. Většina z této sumy byla určena pro mládežnické týmy.

„Peníze na to jsme našli vcelku bez obtíží. Protože jsme v létě, kdy je to co do energií nejnáročnější, led nevyráběli, dokázali jsme ušetřit. A to dáváme zpět hokejistům,“ poznamenal starosta Stejskal. Částka byla spočítána tak, aby hokejistům pomohla na období do konce října.

„Chtěli bychom všem, kdo nám pomohli, velice poděkovat. Kluby a stadiony z okolních měst nám vyšly vstříc, občas i spojily či přesunuly vlastní tréninky, abychom třeba my měli lukrativnější čas. Mnohokrát jim děkujeme, že nás takto skvěle dokázaly ubytovat,“ vzkázal Miroslav Třetina do Pelhřimova, Humpolce, Ledče nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Chotěboře.