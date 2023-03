Konec Dukly ve čtvrtfinále se dal čekat, dusno kolem demolice haly ale ne

Pokud si odmyslíme sezonu 2019/20, kterou ukončila koronavirová pandemie, mají za sebou nejkratší ročník za posledních deset let. Prvoligoví jihlavští hokejisté po nedělní porážce 2:3 ve třetím zápase čtvrtfinálové série proti Vsetínu sehráli závěrečné soutěžní utkání 12. března. Hůř na tom byli naposledy 26. února 2013, kdy jim sezonu ukončila čtvrtfinálová porážka 0:4 na zápasy s Ústím nad Labem.

Přesto příznivci klubu, který byl v posledních letech zvyklý bojovat o návrat do nejvyšší domácí soutěže až do konce dubna, berou výsledek sezony vesměs pozitivně.

„Po všech těch trápeních v této sezoně byl postup do čtvrtfinále úspěchem,“ píše na facebookovém profilu Dukly fanoušek Zdeněk Chuck Schöberl. „Hoši, bojovali jste do poslední chvíle, výsledky byly vždy jen o gól. Nemáte se zač stydět a já vám ze srdce děkuji.“

S výsledkem, kterého tým jednatele Bedřicha Ščerbana dosáhl, je spokojen i majitel Dukly, jímž je město Jihlava. „Letošní sezona nebyla tak úspěšná jako ty předchozí. Ale to se kvůli tomu, že Dukla musí být v exilu, v podstatě dalo čekat,“ tvrdí primátor Petr Ryška (ODS).

Semifinále by překvapilo, říká primátor

Podle něj si město dalo za cíl umístění do osmého místa, přičemž Dukla po základní části obsadila sedmou pozici. „Sama Dukla si interně dávala dala za cíl skončit do šestého místa, což těsně nesplnila. Ale stále se pohybuje v rámci toho, co jsme říkali,“ pokračuje Ryška.

„Není to ani dobré, ani špatné. Prostě přiměřené,“ myslí si primátor. „Do prvního kola play off jsme se dostali, kdyby to bylo lepší, bylo by to spíš překvapení.“

Už v tak složité situaci jihlavský klub, hrající své zápasy v Pelhřimově a Jindřichově Hradci, musel kvůli menšímu příjmu od fanoušků bojovat i s financemi.

„Odhad zájmu hokejových fandů v těchto městech nebyl správný a mělo to vliv na finanční potíže v průběhu celé sezony,“ připomíná opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN). „Takže po sportovní stránce bych byl ke klubu smířlivý, ale po té finanční se letošní sezona moc nepovedla.“

Střecha už nedostala povolení

Před klubem naopak smeká náměstek primátora Radek Popelka (ANO). „Dukla se k této sezoně postavila velice statečně. Byl to první rok, kdy byla mimo vlastní led. To se muselo na výsledcích projevit,“ zmiňuje Popelka. „Myslím, že je třeba smeknout klobouk, držet mužstvu palce a vydržet do doby, kdy bude nový stadion v Jihlavě,“ doplnil.

Zatímco Dukla v každém zápase válčila mimo Jihlavu a odehrála 57 „venkovních utkání“, její bývalá hala CZ Loko Aréna zůstala prázdná. Ani deset měsíců po slavnostním uzavření (30. dubna 2022) nedošlo k plánované demolici.

„Nastala situace, kdy jsme 15. února 2022 vyhlásili výběrové řízení a nemohli jsme vědět, že 24. února začne válka,“ připomíná Ryška konflikt na Ukrajině. „Samozřejmě pak vylétly ceny, museli jsme sehnat další peníze. Řešili jsme věci, se kterými jsme nepočítali.“

Varianta, že by Dukla strávila na bývalém Horáckém zimním stadioně další sezonu, však nebyla ve hře. „Ocelová konstrukce střechy už neměla povolení od statika k dalšímu provozování jako shromažďovací prostor,“ vysvětluje Popelka. „Ano, nespadla. A možná nespadne ani dalších patnáct dvacet let. Ale riziko, že pod tou střechou bude pět tisíc fanoušků, něco se stane a střecha spadne dolů, to si na sebe nemůže nikdo vzít,“ pokračuje.

Popelka připomíná: „Je pravda, že původní plány mluvily o tom, že v tuto dobu už dávno bude stará hala zbouraná a bude se stavět nová. Ale v té době nikdo nemohl vědět, jaká bude situace u nás a ve světě.“

Kolem demolice se mohou ještě dít věci

Kolem Horácké multifunkční haly, jejíž stavbu město připravuje, je ale stále rušno. Až do pátku mohou firmy, které neuspěly ve výběrovém řízení na zhotovitele, podat proti výsledkům odvolání. Zároveň se objevila informace o tom, že se chystají námitky proti vydanému demoličnímu výměru současného zimního stadionu.

„Je pravda, že se proslýchá něco o ambicích některých jednotlivců nebo sdružení demolici napadnout, a zabránit tak realizaci celé akce,“ potvrdil Popelka. „Ale ať si každý sáhne do svého svědomí, jestli to stojí za to, nebo ne.“

Město stále počítá s tím, že by k demolici objektu CZ Loko Arény mělo dojít na přelomu června a července. „Léto se nám zdá jako nejlepší možný termín. Protože Jihlava je celkem liduprázdná, demolice by nerušila ani obyvatele okolí, ani školy, které tam jsou,“ vysvětluje Popelka.

„Snažíme se lidem vysvětlit, že nám není jedno, že během stavby a demolice na ně bude situace doléhat,“ říká manažer výstavby HMA, radní David Beke (ODS). „Ale můžeme si k tomu sednout až v momentě, kdy bude známá firma, která bude demolici dělat. Což ještě pořád není, protože jde o subdodavatele firmy, kterou jsme vybrali. A ještě nedoběhlo ani odvolání k výběrku,“ doplňuje Beke.

Zastupitel za STAN Hošek se zlobí. „Přesné informace musí mít vedení města a manažer výstavby HMA pan David Beke, kterého se vedení města rozhodlo královsky platit. S námi jako s opozicí tyto informace nesdílí,“ tvrdí. „Doufám jen, že nebyla opět podceněna situace, a očekávám, že veřejnosti co nejdříve podá přesné informace i s návrhem řešení,“ dodal opoziční zastupitel.