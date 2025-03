S novým stadionem Jihlava vzývá příchod investora Dukly. Zájemci se však nehrnou

„Pro případného zájemce by mohlo být zajímavé, že klub dostane i s novým stadionem. Ten by samozřejmě nebyl jeho, ovšem spolupráce tam určitě může být,“ prohlašuje Ryška.

Od roku 1999 patří bývalý vojenský oddíl, který v minulosti získal dvanáct mistrovských titulů, městu Jihlava. To jej zachránilo poté, co od něj po prvním sestupu z nejvyšší domácí soutěže armáda dala ruce pryč.

„To, že město vlastní profesionální sportovní klub, je za mě naprosto absurdní. Moc nerozumím tomu, proč se tak stalo,“ říká bývalá jihlavská primátorka Karolína Koubová.

„Byla mi vysvětlena technická stránka věci, že jsme jako město chtěli zachránit značku a tak dál. Tomu rozumím. Ale vlastně si nemyslím, že je to správně. Město se podle mě má starat o jiné věci, než je profesionální hokejový klub,“ myslí si aktuálně opoziční zastupitelka za Piráty a Fórum Jihlava.

Podle Radka Popelky, náměstka primátora za ANO, je potřeba se podívat do historie. „Byla to jediná možnost, jak Duklu vůbec zachránit. Kdyby nebylo města, klub by už dávno zanikl,“ připomíná náměstek. „Nyní si myslím, že je ten správný čas, kdy dochází k určitému restartu. A nový investor by celou věc mohl vyřešit,“ dodává Popelka.

Už nebudou stačit milionáři, ale miliardáři

Dukla Jihlava se po třech sezonách strávených v azylu v Pelhřimově a Jindřichově Hradci bude vracet do domácího prostředí. A co víc, do nejmodernější multifunkční haly v zemi. Ta má být otevřena letos v říjnu.

„Dlouhodobě říkám to, co je běžné v extraligových klubech – že ty lepší týmy mají soukromého vlastníka, který do toho dává peníze. Výkonnostní hokej na nejvyšší úrovni ukazuje, že prostě bez peněz nějakého silného vlastníka se to dělat nedá,“ myslí si jihlavský opoziční zastupitel Libor Kuchyňa (STAN).

Podle něj je vidět, že dva extraligové kluby, jež staví opravdu kvalitní týmy, tedy Sparta a Pardubice, vlastní miliardáři. „A další, jako je třeba Litvínov, mají za sebou silnou společnost,“ zmiňuje Kuchyňa partnerství Litvínova s firmou Orlen a dochází k závěru: „Pokud chceme splnit cíl, že Jihlava bude hrát extraligu, tak se obávám, že bez silného vlastníka to nepůjde a že nebudou stačit milionáři, ale miliardáři.“

Primátor Ryška připomíná, že o případném investorovi debatoval už loni v létě. „Některé věci jsme měli rozjednané, ale potenciální kupci Dukly od toho nakonec ustoupili. Řekli nám, že nemají zájem a že už se k tomu nebudeme vracet,“ přibližuje Ryška, který byl ve spojení s nadregionální českou firmou.

„Místní podnikatelé, kteří vydělávají velké peníze a daří se jim, do klubu z nějakého důvodu vstoupit nechtějí,“ všímá si Kuchyňa. „Bohužel hokej je čistá filantropie. Podle mě se na tom vydělat nedá. A kdo z bohatých lidí fandí sportu a chce být aspoň na nule nebo na tom vydělat, tak jde do fotbalu, o který je daleko větší zájem.“

Město by si mělo ponechat zlatou akcii

Podle náměstka Popelky byla situace v posledních letech složitá. „Teď byla doba, kdy nemělo moc smysl snažit se partnera najít. Protože pokud má klub ztíženou situaci, tak se do něj určitě investoři nehrnou,“ připomněl, že Dukla od dubna 2022 neměla k dispozici vlastní stadion. „Teď s novou arénou dává smysl se pokusit prostě najít vhodného partnera. Tak, aby ta krásná hala měla krásný a úspěšný klub,“ přeje si Popelka.

Fanoušci se však obávají, aby nový majitel klub z Jihlavy nepřesunul jinam. „Teď opravdu předbíháme, ale určitě nepůjde o stoprocentní převod vlastnictví. Chtěli bychom mít minimálně nějakou zlatou akcii, abychom Duklu udrželi v Jihlavě. Abychom měli vliv na historii klubu. Protože Jihlava a Dukla jsou jedno a to samé,“ zdůrazňuje náměstek primátora Popelka.

Také Koubová vidí v hokejovém klubu rodinné stříbro. „Kdyby značka Dukla z Jihlavy zmizela, nebo by nový majitel klub přejmenoval, tak si myslím, že by to určitě nebylo dobře,“ míní bývalá primátorka. „Ale to se dá ošetřit smluvně. Ostatně nová aréna je stavěná tak, aby tam byl prostor pro skvělé fanouškovské zázemí,“ poukazuje.

Záležet také bude na přístupu samotného města. „V minulých letech byla na webových stránkách Jihlavy zpráva, že hledáme investora. A nic jiného se už dál nedělo,“ vzpomíná na předchozí období Koubová. „Bylo to hodně úsměvné, kritizovali jsme to. Doufám, že teď to bude hledání se vším všudy.“

Zároveň si opoziční zastupitelka uvědomuje, že to nebude nic snadného. „Je důležité počítat s tím, že na určité období je to fulltime job. Protože to opravdu zabere hodně času, hodně energie,“ míní Karolína Koubová. Ta by tak nenechávala vše pouze na jednateli Dukly Bedřichu Ščerbanovi: „Nevím, jestli na to bude mít čas. Pokud ne, tak by určitě měl k sobě mít někoho, kdo to bude řešit. Protože je to o hodinách a hodinách jednání, schůzek, vymýšlení taktiky...“

Příští týdny, nebo spíše měsíce, naznačí, zda budou taková jednání úspěšná.