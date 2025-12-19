Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Autor:
  11:52
Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru Praha - ve skutečnosti se však jedná o zcela výjimečný duel.
Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem. | foto: Luboš Vácha

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Příbramí.
Trenér BK Havlíčkův Brod Petr Novák při zápase s Příbramí.
Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.
Fotkami s pyrotechnikou se chlubil i samotný klub BK Havlíčkův Brod, v...
8 fotografií

Nikdo je nenutil, nikdo jim nic nediktoval, s tím návrhem přišli sami. Hokejisté brodského A-týmu se rozhodli pomoct těm, kteří měli těžší start do života.

„Někdy rozhodují minuty nebo jediný první nádech. V České republice se ročně narodí přes 5 tisíc dětí předčasně, což znamená, že potřebují špičkovou péči, speciální přístroje a týmy odborníků, kteří jim pomůžou zvítězit v jejich úplně prvním životním zápase. Proto jsme se spojili s nemocnicí v Havlíčkově Brodě s nabídkou pomoci,“ vysvětluje hlavní kouč druholigových Bruslařů Petr Novák.

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.
Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Příbramí.
Trenér BK Havlíčkův Brod Petr Novák při zápase s Příbramí.
Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.
8 fotografií

Za sebou má mužstvo celou řadu nejrůznějších jednání a schůzek, přičemž k nejaktivnějším v tomto směru patřili podle trenéra útočníci Petr Kuchta a Adam Dvořák.

„Je pravda, že nějaký čas to zabralo, ale prostě jsme chtěli pomoct. My sami máme z hokeje radost, tak jsme se rozhodli trochu z ní věnovat i těm, co to potřebují. Společně s brodskou nemocnicí jsme vybrali ten úplně nejlepší projekt,“ hlásí prvně jmenovaný.

Vzkazy pošlou i Vít Vaněček s Ondrou Beránkem

Jako ideální termín celé charitativní akce zvolili hokejisté poslední souboj před vánočními svátky. Tedy zítřejší duel s Kobrou Praha, který začne v 16.00.

„Tahle událost ale tentokrát nebude jen o gólech a hokejové rivalitě, bude o pomoci. O solidaritě. O dobrém srdci každého, kdo dorazí,“ vzkazuje Kuchta. „Což ale neznamená, že bychom nechtěli vyhrát,“ spěchá s dodatkem.

Sobotní hokejové odpoledne přinese v Kotlině bohatý program, na který zvou ze svých působišť některé hvězdy současného českého hokeje. Fanouškům se tak například ze zámoří ozval prostřednictvím videopozvánky loňský vítěz Stanley Cupu a brodský rodák Vítek Vaněček. A z extraligových Karlových Varů se k němu přidal i mistr světa z roku 2024 Ondřej Beránek.

„Já sám jsem o pomoc poprosil Vítka, který okamžitě souhlasil a navíc přispěl i nemalou částkou. Sice nechtěl, abych o tom mluvil, ale já myslím, že by se to mělo vědět,“ říká Kuchta.

Přispěje i dražba speciálních vánočních dresů

Na pomoc předčasně narozeným dětem půjde nejen část ceny ze vstupného, vybrané dary z kasiček a dobrovolné příspěvky od partnerů, ale také výtěžek z dražby unikátní limitované edice speciálních vánočních dresů, v nichž brodští hokejisté odehrají právě zítřejší zápas s Kobrou.

„Chtěli bychom na stadion pozvat co nejvíc lidí, protože hokej v Havlíčkově Brodě není jen sport. Je to síla, která vzniká, když se fanoušci, hráči i celé město semknou za společný cíl,“ zní z kabiny brodského A-týmu

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta

Při hromadné nehodě na 100. kilometru D1 se srazilo celkem jedenáct aut. Srážka...

Provoz na dálnici D1 celé čtvrteční dopoledne komplikovala nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě...

Správa železnic provizorně otevřela nádraží, i když stavbu dokončí až v květnu

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

Všude kolem ploty a za nimi bláto. To bude první dojem pro řadu cestujících, kteří se od neděle rozhodnou nastoupit do vlaku nebo z něj vystoupit na nádraží Jihlava – město. Po roční pauze zde znovu...

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Hasiči ze silnice u Smrčné na Jihlavsku odklízejí popadané stromy a větve...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

Havlíčkobrodští Bruslaři pomáhají, v sobotu budou hrát pro první nádech

Hokejisté BK Havlíčkův Brod (v bílém) při zápase s Milevskem.

Po dvou vítězných výjezdech (4:2 a 5:2) se zítra vracejí druholigoví havlíčkobrodští hokejisté znovu na domácí led. Na první pohled půjde o běžný zápas, v němž druzí Bruslaři přivítají čtvrtou Kobru...

19. prosince 2025  11:52

Kvůli opravě Brány Matky Boží v Jihlavě musejí přesunout i turistické centrum

Kvůli rekonstrukci Brány Matky Boží bude na čas uzavřeno i turistické...

Na počátku roku v Jihlavě začne plánovaná rekonstrukce Brány Matky Boží. Ta s sebou přinese i několik změn a omezení. Jedním z těch nejpodstatnějších je kompletní uzavření oblíbené památky. A spolu s...

19. prosince 2025  8:44

Téměř roční skluz. Soudní spory zdržely stavbu vysokoškolských kolejí v Jihlavě

Po dlouhém zdržení se práce na stavbě vysokoškolských kolejí v Jihlavě znovu...

Budování nových kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) u Fritzovy ulice má kvůli soudním sporům skluz o tři čtvrtě roku. Ale také se posunulo o vydatný kus dál. „Stavební práce v...

18. prosince 2025  14:42

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

18. prosince 2025  13:40

Hromadná nehoda blokovala D1 na Vysočině. Srazila se osobní i nákladní auta

Při hromadné nehodě na 100. kilometru D1 se srazilo celkem jedenáct aut. Srážka...

Provoz na dálnici D1 celé čtvrteční dopoledne komplikovala nehoda mezi Humpolcem a Jihlavou. Na 100. kilometru ve směru na Brno se srazilo několik osobních i nákladních aut. Dálnice byla v místě...

18. prosince 2025  8:48,  aktualizováno 

O zisk ze skládky přišla, přesto nezdražuje. Přibyslav mění systém svozu odpadu

Skládka (ilustrační foto)

Od nového roku chystá změny v systému svozu a ukládání odpadu Přibyslav, čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku. Souvisí se snahou co nejvíce třídit a co nejméně produkovat komunální odpad. Jeho...

18. prosince 2025  8:39

Jihlava po deseti zápasech prohrála, první ligu vede Slavie. Vsetín si poradil se Zlínem

Momentka z utkání první hokejové Maxa ligy mezi Vsetínem a Zlínem.

Jihlavští hokejisté v první lize po sérii deseti vítězných zápasů prohráli ve Frýdku-Místku 1:2. V čele tabulky je po 32. kole vystřídala pražská Slavia, která zvítězila 3:1 v Sokolově a vede o dva...

17. prosince 2025  21:02

Do hodiny vyprodáno. O daviscupový zápas v Jihlavě byl enormní zájem

I přes závěrečné komplikace stavba Horácké areny, multifunkční haly za 2,2...

Čeští tenisté sehrají únorovou kvalifikaci Davis Cupu se Švédskem před vyprodanou halou v Jihlavě. Vstupenky na zápas v nové Horácké aréně s kapacitou 5500 míst organizátoři prodali za necelou...

17. prosince 2025  17:27

Jak se žilo a vychovávaly se děti v době secese? Napoví výstava na zámku

Výstava o životě v období secese bude na zámku ve Velkém Meziříčí k vidění do...

Muzeum na zámku ve Velkém Meziříčí návštěvníkům nyní nabízí jedinečnou příležitost – mohou zjistit, jak se žilo mezi lety 1895 a 1915. Putovní výstava Šťastný život v secesi, která zavítala do muzea...

17. prosince 2025  15:34

Nejslavnější Čech v Austrálii slaví 95. narozeniny. Proslul jako uzenář i vinař

Podnikatel Josef Chromý (6. června 2014)

Český rodák Josef Chromý patří k nejvýznamnějším podnikatelům Austrálie, 18. prosince oslaví pětadevadesátiny. Nejprve v Tasmánii vybudoval obří podnik na zpracování masa, poté se s velkým úspěchem...

17. prosince 2025  14:34

Dukovany II už hledají firmy se zájmem o práci. Nabízejí se i místní společnosti

Průzkumy v Dukovanech slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod...

České společnosti, které mají zájem dodávat na stavbu Elektrárny Dukovany II (EDU II) pomocné vybavení a materiály, se mohou do poloviny února 2026 zaregistrovat jako kvalifikovaní dodavatelé....

17. prosince 2025  11:14

Námraza na Vysočině. Padají stromy, zavřené jsou dvě silnice na Třebíčsku

Hasiči ze silnice u Smrčné na Jihlavsku odklízejí popadané stromy a větve...

Na Vysočině a v části jižních Čech se tvoří silná, až třícentimetrová námraza, varovali ve středu ráno meteorologové. Na Vysočině kvůli námraze padají větve a stromy na silnice. Hasiči měli od...

17. prosince 2025  8:30,  aktualizováno  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.