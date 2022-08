Arénu firmy nabídly postavit za dvě miliardy. Tak moc Jihlava nečekala

Výrazně vyšší ceny, než jaké si magistrát představoval, nabídly firmy za stavbu nové Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem pět uchazečů. Jejich nabídky se pohybují v rozmezí od 1,9 do 2,25 miliardy korun. Vedení města bude nyní řešit, co s projektem udělá.