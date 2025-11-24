V Chotěboři už znovu bijí hodiny na náměstí. Pomoci musely místní strojírny

Lidé, kteří procházejí chotěbořským náměstím T. G. Masaryka, už opět mají přesný pojem o čase. Znovu ho začaly ukazovat hodiny na věžičce budovy základní umělecké školy. Několik měsíců dlouhá renovace hodin a jejich stroje nebyla snadná a na poslední chvíli se navíc zkomplikovala.
Hodiny na věžičce budovy základní umělecké školy na chotěbořském náměstí. | foto: Městský úřad Chotěboř

Hodinový stroj ve věžičce školy prošel renovací po několika dlouhých desetiletích. Restaurován byl ciferník i ručičky. A kompletní opravu podstoupil i letitý hodinový stroj. Hodinář Michal Keppler nad ním strávil od června několik desítek dní a hodin precizní práce.

Restaurovaný hodinový stroj na věžičce budovy základní umělecké školy na chotěbořském náměstí.

„Už od soboty naše hodiny na věži staré radnice nemají jen ručičky, ale plně fungují. Tak tedy, ať zase dobře slouží mnoho let a ukazují a bijí správný čas,“ podělil se o svou radost starosta Chotěboře Ondřej Kozub.

Obnova stroje ovšem nebyla tak jednoduchá, jak se mohla zprvu zdát. V jednu chvíli se dokonce bezradným stal i mistr hodinářského řemesla a musel si přizvat pomoc.

„Během instalace nového věžního strojku byla zjištěna skrytá vada na jedné z částí natahovacího mechanismu. Konkrétně šlo o vyosení šnekového soukolí, které bylo odhaleno až při zpětné montáži hodinového závaží,“ popsal jádro problémů starosta.

Pomocné ruce, respektive potřebné stroje nalezl hodinář u pracovníků zdejší firmy Chotěbořské strojírny. „Vyšli nám vstříc a operativně pomohli s opravami na strojích, které mají k dispozici. Chtěl bych jim za to od srdce poděkovat,“ vyjádřil se Ondřej Kozub. Hodiny opět ukazují přesný čas.

Že je věžička s hodinami zrovna na budově základní umělecké školy na východní straně náměstí, není žádná velká záhada. V minulosti totiž právě tento dům sloužil jako původní radnice. Pochází ze 16. století a roku 1633 ho městu pro tyto účely daroval hrabě Jan Rudolf Trčka z Lípy.

