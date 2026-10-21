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Muž si v hobbymarketu nacpal nářadí do batohu a zmizel, maskoval se parukou

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  12:02
Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil...

Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil různé nářadí. (21. října 2026) | foto: Policie ČR

Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil...
Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil...
Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil...
Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil...
5 fotografií
Policisté pátrají po pachateli, který v jihlavském hobbymarketu ukradl nářadí za 11 tisíc korun. Zboží z prodejny odnesl v batohu.

Krádež se odehrála v neděli 11. října. Pachatel si na hlavu nasadil blond paruku a vydal se do prodejny UNI Hobby ve Vrchlického ulici.

„Vyhodnotili jsme kamerové záznamy z prodejny, na kterých byl na několika místech velmi zřetelně zachycen podezřelý muž, který má mít krádež na svědomí,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil různé nářadí. (21. října 2026)
Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil různé nářadí. (21. října 2026)
Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil různé nářadí. (21. října 2026)
Z prodejny zatím neznámý muž, který se maskoval blonďatou parukou, odcizil různé nářadí. (21. října 2026)
5 fotografií

Z oznámení, které policisté dostali, vyplývalo, že zhruba deset minut před půl dvanáctou přišel do obchodního centra zákazník oblečený v tmavé bundě, pod níž měl bílé tričko. Měl tmavé džíny a bílé sportovní boty.

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„Na hlavě měl nasazenou blonďatou paruku a dovnitř obchodního centra přicházel zvenku ve směru od parkoviště. Přišel s nákupním vozíkem, do kterého si uložil batoh, který měl při příchodu na parkoviště na zádech,“ doplnila Čírtková.

Muž se podle ní pohyboval mezi regály a prohlížel si různé zboží. Šlo většinou o nejrůznější nářadí, které bral do ruky a poté je zase vracel zpět na místo. Následně si vybrané zboží vložil do nákupního vozíku a dál chodil po prodejně.

Ostraze prodejny zloděj utekl

„Zboží pak ale mezi regály z košíku postupně schoval do batohu. Z prodejny odjel východem v sekci zahrady a na místě nechal nákupní košík s ostatním zbožím,“ oznámila mluvčí policie.

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„I když se ho pokoušela zadržet při útěku ostraha, pachateli se i se zbožím podařilo z prodejny uprchnout. Pracovník ostrahy proto celou událost oznámil na linku 158,“ dodala.

Policejní hlídka dorazila na místo zanedlouho, zloděje už se jí ale vypátrat nepodařilo. Muž v prodejně ukradl různé nářadí jako vrtačku, brusku, šroubovák a brusné kotouče v celkové hodnotě přesahující 11 tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.

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