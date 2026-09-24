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Obyvatele trápí hluk, v podezření je průmyslová firma. Jde z dálnice, brání se

Jan Salichov
  14:04

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Společnost Kronospan zahájila zkušební provoz nové technologie pro zavedení recyklovaného dřeva při výrobě OSB desek. (2. května 2022) | foto: Kronospan

Lidé z Pávova a Bedřichova, dvou místních částí Jihlavy, si dlouhodobě stěžují na noční hluk. Radnice krajského města se proto rozhodla spor mezi místními a průmyslovým gigantem, dřevozpracujícím závodem Kronospan, rozsoudit. Objednala nezávislá měření.
Měření probíhají bez předchozího vědomí firem, takže se podle hygieniků ne vždy podaří zachytit přesně stav, kdy je zamýšlený provoz v odstávce. Tento postup opakovaně zpochybňovali někteří stěžovatelé.

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Obyvatele trápí hluk, v podezření je průmyslová firma. Jde z dálnice, brání se

Premium
Společnost Kronospan zahájila zkušební provoz nové technologie pro zavedení...

Lidé z Pávova a Bedřichova, dvou místních částí Jihlavy, si dlouhodobě stěžují na noční hluk. Radnice krajského města se proto rozhodla spor mezi místními a průmyslovým gigantem, dřevozpracujícím...

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