Měření probíhají bez předchozího vědomí firem, takže se podle hygieniků ne vždy podaří zachytit přesně stav, kdy je zamýšlený provoz v odstávce. Tento postup opakovaně zpochybňovali někteří stěžovatelé.
Obyvatele trápí hluk, v podezření je průmyslová firma. Jde z dálnice, brání se
OBRAZEM: Obnažená přehrada Vír. Sucho odhalilo zatopenou betonárku i staré zídky
Běžně zatopený betonový komplex drtírny a betonárny, které ukrývá Vírská přehrada, je kvůli současnému suchu vidět téměř celý. Jelikož by byla likvidace po dokončení přehrady v 50. letech příliš...
Lesní bar vybrali zloději už poněkolikáté, policie pátrala po muži v tričku Škwor
Kolikrát se už lesní bar u Rovného na Žďársku ocitl bez zboží, peněz a často i v dezolátním stavu, už jeho provozovatelé ani nepočítají. Poprvé ho zloděj vykradl a poničil v roce 2023, další ataky...
Starostu odsoudili za zpronevěru, odvolat ho nestihli. Zkolaboval a je v nemocnici
Poslední předvolební jednání zastupitelstva v Polné skončilo rozkolem poté, co byl na místě stažen bod o odvolání starosty Jindřicha Skočdopoleho (Nezávislí pro Polnou).
Denně zde nastoupí jediný člověk. Vlaková zastávka Pohledští Dvořáci míří ke konci
Město Havlíčkův Brod zřejmě přijde o jednu ze svých čtyř menších železničních zastávek. Správa železnic navrhuje zrušit zastavování vlaků v Pohledských Dvořácích. Vedení radnice k tomu sice souhlas...
Bernard sklidil vlastní chmel pro letošní speciál, chmelnice nese jméno sládka Vávry
Milovníci humpoleckého piva už nedočkavě vyhlížejí svůj oblíbený speciál. Ten vyrábí rodinný pivovar Bernard již třetím rokem z vlastního chmele. Jeho sklizeň se na políčku nad městem uskutečnila ve...
Obyvatele trápí hluk, v podezření je průmyslová firma. Jde z dálnice, brání se
Lidé z Pávova a Bedřichova, dvou místních částí Jihlavy, si dlouhodobě stěžují na noční hluk. Radnice krajského města se proto rozhodla spor mezi místními a průmyslovým gigantem, dřevozpracujícím...
Potřebujeme více městských bytů, myslí si lídryně Fóra Jihlava Koubová
Karolína Koubová už si roli primátorky krajského města Vysočiny vyzkoušela v letech 2018 až 2022. Kandidovala jako jednička hnutí Fórum Jihlava. A ve stejné pozici jako lídr téhož uskupení společně s...
Pozor na rychlost. Přibývá úsekového měření, ve Ždírci radary pohlídají i třicítku
Na dalších dvou místech v Kraji Vysočina si budou muset dávat řidiči větší pozor na to, jak rychle jedou. Během podzimu se takzvané úsekové měření rychlosti rozšíří na další silnice v Jihlavě i ve...
Lídr jihlavských Motoristů: Nabízíme městu štíhlejší úřad a plynulejší dopravu
Jedničkou jihlavské kandidátky Motoristů sobě v komunálních volbách je Kamil Vlček. „Máme jasný cíl. Chceme být na magistrátu v koalici a aktivně řídit město,“ říká vedoucí dopravní zdravotní služby...
Sbírka žraločích zubů i svět očima kladivouna. Zoo zve na interaktivní expozici
Není sporu o tom, že většinu lidí žralok děsí. Hrůzostrašných příběhů, v nichž sehrál hlavní roli, je spousta. Stejně jako zpráv, že „v oblíbeném letovisku napadl žralok turistu“. A právě exkurzi do...
Žďárská knihovna bojuje o evropské ocenění. Hlasovat může veřejnost
Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou boduje nejen na tuzemské půdě, ale i za hranicemi. Zařízení, které vloni získalo titul Městská knihovna roku, se letos dostalo mezi 25 nejlepších...
Starostu odsoudili za zpronevěru, odvolat ho nestihli. Zkolaboval a je v nemocnici
Poslední předvolební jednání zastupitelstva v Polné skončilo rozkolem poté, co byl na místě stažen bod o odvolání starosty Jindřicha Skočdopoleho (Nezávislí pro Polnou).
Žďár má nový streetpark pro pouliční sporty. Jedno z hřišť zaměstná i prsty
Nadšenci na koloběžkách, skateboardech, kolech, ale i parkouristi či příznivci basketbalu a dalších míčových her mají ve Žďáře nad Sázavou k dispozici nové zázemí. Ve sportovním areálu Bouchalky u...
Kosmonauti loví salám, auta skáčou do bahna. Jihlavský fenomén je v knize rekordů
Jožin z Bažin, divácky oblíbený doprovodný program Pístovských mokřadů, je nově v České knize rekordů. Oficiálnímu zápisu pomohl také nedělní atraktivní průlet auta s karavanem do obří kaluže plné...
Humanoidní roboti pobavili Jihlavu. Prošli se, ale umývat okna ještě dlouho nebudou
Jihlava poprvé přivítala dvojici humanoidních, tedy člověku se podobajících robotů. Při exhibici v aule Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) si na ně návštěvníci mohli i sáhnout a komunikovat s nimi....
Prodej stavebního pozemku 5327 m2…
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Za koně ze Španělska zaplatila žena z Vysočiny 3 000 eur, zvířete se nedočkala
Že je možné stát se obětí podvodu i při koupi živého zvířete, se přesvědčila žena z Přibyslavi na Havlíčkobrodsku. Ve Španělsku si vyhlédla koně, vyřídila doklady a přepravu, zaplatila za něj tři...
OBRAZEM: Obnažená přehrada Vír. Sucho odhalilo zatopenou betonárku i staré zídky
Běžně zatopený betonový komplex drtírny a betonárny, které ukrývá Vírská přehrada, je kvůli současnému suchu vidět téměř celý. Jelikož by byla likvidace po dokončení přehrady v 50. letech příliš...