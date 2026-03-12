Jihlava ohlásila jarní útok proti hlodavcům, spustí plošnou deratizaci

Jan Salichov
  15:48
Vyskočí až metr vysoko a dokážou proplavat i sifonem. Krajské město Vysočiny se chystá na velký jarní zásah proti hlodavcům. Od 8. do 30. dubna se v Jihlavě plánuje celoplošná deratizace, která má za cíl radikálně snížit populaci potkanů a krys.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: APOPO

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Radnice apeluje na obyvatele i majitele domů, aby se k akci připojili. Jen společný postup totiž může podle ní šíření škůdců zastavit.

Plánovaný zásah zajistí specializovaná firma, která nástrahy rozmístí do městských domů, nebytových prostor, školských zařízení i na travnaté plochy. Souběžně s tím se do čištění podzemí pustí Služby města Jihlavy, které ošetří kompletní kanalizační síť.

„Účinné provedení celé akce vyžaduje od majitelů a provozovatelů všech nemovitostí utěsnění nežádoucích otvorů, dveří a oken. Současně je třeba trvale znemožnit přístup hlodavcům k potravinám a udržovat pořádek u popelnic i uvnitř budov,“ vysvětluje koordinátorka deratizace Miroslava Štefková.

Riziko pro domácí mazlíčky

Lidem by při náhodném požití nástrah nemělo hrozit přímé nebezpečí, pozření jedu je však vysoce rizikové pro psy a kočky. Pokud k takové nehodě dojde, je nutné okamžitě vyhledat veterináře.

V Jihlavě se přemnožili potkani, deratizátoři je pohostí metrákem nástrah

„Majitelům zvířat doporučujeme předložit lékaři informační leták s výčtem nebezpečných látek, který deratizátoři zanechávají ve vnitřních prostorách domů. Jako protilátka se většinou podává vitamin K,“ doplňuje Štefková s tím, že leták obsahuje i přesný název použitého přípravku.

Boj s hlodavci není radno podceňovat. Jeden pár potkanů může mít ročně až sedm vrhů, přičemž kolonie čítají desítky jedinců.

Plaší tvorové, kteří se umí bránit

Potkan navíc dokáže proplavat sifonem až do bytu, prokouše hliník i plast a v úzkých se zdatně brání. „Jsou to plaší tvorové, ale při zahnání do kouta koušou a dokáží vyskočit až necelý metr do výšky,“ varují odborníci.

Některé krysy pracují v terénu, jiné v laboratořích. Místo nášlapných min odhalují tuberkulózu.
Jihlava kvůli přemnoženým potkanům zahájila plošnou deratizaci některých sídlišť. Zástupci magistrátu a deratizační firmy při té příležitosti popsali fyziognomii i chování potkanů na plyšovém modelu.
Jedovaté nástrahy pro potkany. Po Jihlavě jich bude rozmístěno přes sto kilogramů.
Jedovaté nástrahy pro potkany. Po Jihlavě jich bude rozmístěno přes sto kilogramů.
5 fotografií

Kromě škod na majetku přenášejí potkani i jejich cizopasníky, jako jsou blechy a roztoči, nebezpečné nemoci – zejména salmonelózu či toxoplazmózu.

Kálejí, křičí i oživují. Sídliště řeší, jak omezit chráněné kavky

Radnice proto vyzývá občany k hlášení výskytu nor na telefonním čísle 565 592 603 nebo na e-mailové adrese miroslava. stef- kova@jihlava-city.cz.

Vlastníci soukromých objektů by si pak měli v dubnovém termínu zajistit vlastní ošetření budov u libovolné odborné firmy.

