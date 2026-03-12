Jihlava ohlásila jarní útok proti hlodavcům, spustí plošnou deratizaci

Radnice apeluje na obyvatele i majitele domů, aby se k akci připojili. Jen společný postup totiž může podle ní šíření škůdců zastavit.
Plánovaný zásah zajistí specializovaná firma, která nástrahy rozmístí do městských domů, nebytových prostor, školských zařízení i na travnaté plochy. Souběžně s tím se do čištění podzemí pustí Služby města Jihlavy, které ošetří kompletní kanalizační síť.
„Účinné provedení celé akce vyžaduje od majitelů a provozovatelů všech nemovitostí utěsnění nežádoucích otvorů, dveří a oken. Současně je třeba trvale znemožnit přístup hlodavcům k potravinám a udržovat pořádek u popelnic i uvnitř budov,“ vysvětluje koordinátorka deratizace Miroslava Štefková.
Riziko pro domácí mazlíčky
Lidem by při náhodném požití nástrah nemělo hrozit přímé nebezpečí, pozření jedu je však vysoce rizikové pro psy a kočky. Pokud k takové nehodě dojde, je nutné okamžitě vyhledat veterináře.
V Jihlavě se přemnožili potkani, deratizátoři je pohostí metrákem nástrah
„Majitelům zvířat doporučujeme předložit lékaři informační leták s výčtem nebezpečných látek, který deratizátoři zanechávají ve vnitřních prostorách domů. Jako protilátka se většinou podává vitamin K,“ doplňuje Štefková s tím, že leták obsahuje i přesný název použitého přípravku.
Boj s hlodavci není radno podceňovat. Jeden pár potkanů může mít ročně až sedm vrhů, přičemž kolonie čítají desítky jedinců.
Plaší tvorové, kteří se umí bránit
Potkan navíc dokáže proplavat sifonem až do bytu, prokouše hliník i plast a v úzkých se zdatně brání. „Jsou to plaší tvorové, ale při zahnání do kouta koušou a dokáží vyskočit až necelý metr do výšky,“ varují odborníci.
Kromě škod na majetku přenášejí potkani i jejich cizopasníky, jako jsou blechy a roztoči, nebezpečné nemoci – zejména salmonelózu či toxoplazmózu.
Radnice proto vyzývá občany k hlášení výskytu nor na telefonním čísle 565 592 603 nebo na e-mailové adrese miroslava. stef- kova@jihlava-city.cz.
Vlastníci soukromých objektů by si pak měli v dubnovém termínu zajistit vlastní ošetření budov u libovolné odborné firmy.