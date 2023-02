Atentátník, co střelil Rašína. Komunistu Šoupala soudruzi nechtěli připomínat

Bylo 5. ledna 1923, půl osmé ráno. Ve spodní části Žitné ulice v Praze postával mladý muž. Pod kabátem schovával pistoli Browning. Brzy přijelo auto, zastavilo před domem s číslem popisným 6. Řidič zůstal ve voze, čekal na svého pasažéra.

Tím neměl být nikdo jiný než ministr financí Alois Rašín. Politik v domě bydlel, řidič ho měl vyzvednout a dovézt do kanceláře. Z domu Rašín vyšel až před devátou. Mladík k němu přistoupil a ze vzdálenosti pěti kroků ho střelil do zad. Rašín upadl a atentátník na něj vystřelil ještě jednou. Pro jistotu. To už ale minul.