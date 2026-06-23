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Chlapeček zemřel, maminka byla troska. Odsuny byly etnické čistky, líčí badatel

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Vilém Wodák říká, že raději než pojem jihlavští Němci používá výraz německy hovořící Jihlavané, jejichž němectví se vztahovalo k Vídni, k Rakousku. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Poválečné odsuny Němců vnímá jihlavský badatel Vilém Wodák jednoznačně: jako surové etnické čistky. „Bojuju takový svůj donkichotský boj proti odsunu. Proti tomu pojmu a proti odsunu jako takovému,“ říká pětasedmdesátiletý Wodák, který pochází z česko-německého manželství. Právě Jihlavu poválečný odsun Němců výrazně ovlivnil.

Jaký vliv mělo vyhnání Němců na podobu Jihlavy?
Zásadní a negativní. Zmínil bych vynikajícího archiváře a historika Františka Hoffmanna, který v Jihlavě zanechal významnou stopu. Líčí to ve vzpomínkách. Když sem na umístěnku v 50. letech přišel pracovat, byl v šoku, jak to město vypadalo. Působilo odcizeně, lidé k němu neměli žádný vztah. Odsuny měly samozřejmě politický přesah. Nedávno jsme vzpomněli 80. výročí od prvních poválečných relativně svobodných voleb, ve kterých drtivě zvítězila komunistická strana, a to právě v oblastech s někdejším největším podílem německy mluvícího obyvatelstva, tedy v pohraničí. Tam získali komunisté drtivé vítězství. A položme si otázku: Jak by tam volila tato německá většina? Ty volby by dopadly asi úplně jinak.

Před maminkou se nesmělo nikdy vyslovit jméno Fratres, to byla ves, kde byl cíl jejich pochodu. Tam nedaleko ve Waldkirchenu je památník a hrob asi 20 dětí, co tam zahynuly.

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