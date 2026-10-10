Letošní výročí připomíná vznik plaveckého odboru Sokola v Jihlavě v roce 1946, i když už v roce 1933 vznikl plavecký odbor Sportovního klubu Jihlava. „Žádost o zapůjčení zařízení městské plovárny U Českého mlýna zůstala radnicí nevyslyšena, a tak k realizaci praktické činnosti až do poválečné doby nedošlo,“ píše se na klubovém webu.
Prvním předsedou odboru se v roce 1946 stal Jiří Riedl. V roce 1947 se v Jihlavě konaly župní přebory a o rok později se jihlavští plavci Jaroslav Kozel a Jitka Kratochvílová účastnili celostátní plavecké soutěže v Praze.
Od roku 1950, kdy se plavci začlenili do Závodní tělovýchovné jednoty Modeta, měli k dispozici pětadvacetimetrový bazén na Štefánikově náměstí, který už dnes neexistuje. Změnu hasičské nádrže na bazén s šesti drahami dokázal prosadit třebíčský architekt Jiří Herzán.
„Fakt je, že ten bazén zachránil závodní plavání v Jihlavě, protože město zrušilo u Českého mlýna plovárnu v roce 1955 a už potom žádná plovárna nebyla,“ zavzpomínal Ervín Fridrich, jenž je členem jihlavské klubu od roku 1950.
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V Jihlavě se po opravě otevírá plavecký bazén. Do vody skočil i primátor
Rozhodující pro další rozvoj plaveckého sportu ve městě proto byla stavba krytého bazénu, který se otevřel v roce 1965 a letos byl znovu nákladně rekonstruován.
Už zmiňovaný Tomáš Fučík se účastnil olympiády v Pekingu v roce 2008. K úspěšným odchovankyním jihlavského klubu patří také juniorská mistryně Evropy Alena Nývltová. Oba plavce tehdy trénoval současný primátor Jihlavy Petr Ryška, pod jehož vedením patřil JPK celé roky k domácí špičce.
Současný hlavní trenér klubu Libor Vejnar považuje za výjimečné talenty především dva dálkové plavce, Matyáše Koláře a Miu Pavlinec, mezi žáky je podle něj aktuálně velmi nadějným závodníkem Viggo Talpa.