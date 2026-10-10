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Plavci v Jihlavě slaví jubileum. Před 75 lety je zachránila hasičská nádrž

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  9:15
Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý...

Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý plavecký bazén Evžena Rošického. (31. srpna 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Odpovídající zázemí našli jihlavští plavci až v bazénu v ulici Evžena...
Plavkyně Alena Nývltová
Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý...
Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý...
21 fotografií
Závodní plavání v Jihlavě kdysi zachránila hasičská nádrž. Později Jihlavský plavecký klub (JPK) odchoval řadu úspěšných plavců včetně olympionika Tomáše Fučíka. Klub letos slaví 80 let své existence a patří mezí přední sportovní pracoviště věnující se především práci s mládeží. Aktuálně má asi 300 členů, většinou do 19 let.

Letošní výročí připomíná vznik plaveckého odboru Sokola v Jihlavě v roce 1946, i když už v roce 1933 vznikl plavecký odbor Sportovního klubu Jihlava. „Žádost o zapůjčení zařízení městské plovárny U Českého mlýna zůstala radnicí nevyslyšena, a tak k realizaci praktické činnosti až do poválečné doby nedošlo,“ píše se na klubovém webu.

Prvním předsedou odboru se v roce 1946 stal Jiří Riedl. V roce 1947 se v Jihlavě konaly župní přebory a o rok později se jihlavští plavci Jaroslav Kozel a Jitka Kratochvílová účastnili celostátní plavecké soutěže v Praze.

Odpovídající zázemí našli jihlavští plavci až v bazénu v ulici Evžena Rošického. Otevřen byl v roce 1965 (z té doby je i tento snímek) a až do loňska fungoval prakticky v totožné podobě. Jediné, co se změnilo, bylo odstranění skokanské věže a prkna.
Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý plavecký bazén Evžena Rošického. (31. srpna 2026)
Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý plavecký bazén Evžena Rošického. (31. srpna 2026)
Po kompletní rekonstrukci za 88 milionů korun se v Jihlavě otevřel krytý plavecký bazén Evžena Rošického. (31. srpna 2026)
21 fotografií

Od roku 1950, kdy se plavci začlenili do Závodní tělovýchovné jednoty Modeta, měli k dispozici pětadvacetimetrový bazén na Štefánikově náměstí, který už dnes neexistuje. Změnu hasičské nádrže na bazén s šesti drahami dokázal prosadit třebíčský architekt Jiří Herzán.

„Fakt je, že ten bazén zachránil závodní plavání v Jihlavě, protože město zrušilo u Českého mlýna plovárnu v roce 1955 a už potom žádná plovárna nebyla,“ zavzpomínal Ervín Fridrich, jenž je členem jihlavské klubu od roku 1950.

V Jihlavě se po opravě otevírá plavecký bazén. Do vody skočil i primátor

Rozhodující pro další rozvoj plaveckého sportu ve městě proto byla stavba krytého bazénu, který se otevřel v roce 1965 a letos byl znovu nákladně rekonstruován.

Už zmiňovaný Tomáš Fučík se účastnil olympiády v Pekingu v roce 2008. K úspěšným odchovankyním jihlavského klubu patří také juniorská mistryně Evropy Alena Nývltová. Oba plavce tehdy trénoval současný primátor Jihlavy Petr Ryška, pod jehož vedením patřil JPK celé roky k domácí špičce.

Současný hlavní trenér klubu Libor Vejnar považuje za výjimečné talenty především dva dálkové plavce, Matyáše Koláře a Miu Pavlinec, mezi žáky je podle něj aktuálně velmi nadějným závodníkem Viggo Talpa.

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