Po 31 letech zopakují pochod Havlíčkovy mládeže, který zburcoval StB

Pavla Šimona, Petra Novotného, Petra Hrabalíka a další svobodně smýšlející mladé lidi na Havlíčkobrodsku v roce 1988 spojoval kladný vztah k nezávislé kultuře. Účastnili se undergroundových koncertů, společných setkávání i demonstrací.

Zajímali se o myšlenky Karla Havlíčka Borovského a jeho články o komunismu, liberální demokracii a svobodě tisku. Impulzem k jejich iniciativě byla právě s Havlíčkem spojená kauza. Na opravu jeho zpustlého domu v rohu havlíčkobrodského náměstí poslala peníze mecenáška z Ameriky. Peníze ale státní aparát zpronevěřil a památka dál chátrala.



V listopadu 1988 v brodském klubu Osma založili iniciativu Havlíčkova mládež. „Havlíček se ve své době snažil nabádat k tomu, aby se konaly kroky v rámci daných a platných zákonů. Říkal jsem si, ano, my můžeme dělat spoustu věcí, aby na nás nemohli, ale které jim zároveň budou vadit,“ popisoval před časem pro projekt Paměť národa Petr Novotný.

Členové Havlíčkovy mládeže proto dělali přesně to, co komunistický režim po mládeži chtěl. Jenže to dělali po svém, mimo struktury Socialistického svazu mládeže (SSM), nezávisle. To stačilo, aby se stali vnitřním nepřítelem a přiváděli představitele SSM k nepříčetnosti.



Například organizovali brigády, úklid parku a další obdobné akce. Při tom šířili letáky, podepisovaly se petice. Veřejnosti byla jejich činnost dobře viditelná a sympatická. A Havlíčkova mládež tím zároveň brala vítr z plachet komunistické propagandě.

Nad hlavami helikoptéra a v cíli spousta příslušníků

Stačilo pár měsíců a o Havlíčkově mládeži se mluvilo na celostátní úrovni. Hlavně pro havlíčkobrodskou buňku Státní bezpečnosti nebylo příjemnou vizitkou, že jméno města opakovaně znělo ve vysílání Svobodné Evropy.

Přesně 29. července 1989, v den výročí úmrtí Karla Havlíčka Borovského, mládež uspořádala pochod z brodského náměstí k jeho rodnému domku v Havlíčkově Borové. Účastnila se ho zhruba stovka lidí. Událost tehdy vyvolala velkolepé bezpečnostní manévry.

„Upřímně jsem nečekal, že zájem Státní bezpečnosti bude takový, jaký byl. Celý pochod byl monitorovaný policií,“ vzpomíná na pochod Pavel Šimon.

Účastníci šli z Havlíčkova Brodu směrem na Pohled, Stříbrné Hory a Žižkovo Pole, celkem zhruba 21 kilometrů. Cestou plánovali několik zastávek v obcích, diskuse s lidmi. Mezi pochodujícími kolovaly archy s peticemi občanských výzev, jako například Několik vět.



„V Havlíčkově Borové bylo plno uniformovaných i neuniformovaných policistů. Někteří z nich měli kožené kabely, v kterých byla zabudována oka kamer. Tajně si tak natáčeli všechny účastníky pochodu a do toho nám nad hlavou lítala helikoptéra,“ popisoval Novotný.

Znovu na trasu po jednatřiceti letech

Státní bezpečnost dokonce přímo do průvodu nasadila svého konfidenta. Ten měl proud lidí pokud možno směřovat mimo osídlená území, aby se co nejméně dostal do kontaktu s obyčejnými lidmi na vesnicích.

V Borové pak následovala lustrace účastníků, kontrola občanských průkazů. Iniciátory pochodu si bezpečnost opakovaně zvala k výslechům. Pavel Šimon byl později zatčen a strávil několik dní v cele.

Na pochod z roku 1989 chtějí letos mladí lidé navázat. V plánu mají uspořádat pochod ve stopách minulé generace.

„Chtěl jsem to už loni, ale bohužel, nestihli jsme to přesně na třicetileté výročí. Tak první pochod uspořádáme až letos,“ vysvětluje pořadatel Rostislav Šíma.



Zhruba třicetiletý muž pracoval na projektu Paměť národa a s účastníky tehdejšího pochodu mluvil a je v kontaktu. I proto ho napadlo pochod obnovit.

„Jsem z generace, která události z konce osmdesátých let nezažila, ale s několika svými vrstevníky se o ně poměrně hodně zajímám. Bylo by skvělé tímto způsobem propojit tehdejší a dnešní generaci,“ říká Šíma.

Letos pouze zkušební verze, ve velkém až za rok

Pochod Havlíčkovy mládeže po třiceti a jednom roku se uskuteční v sobotu 8. srpna. Přidat se může kdokoliv, kdo bude mít chuť i náladu. Vycházet bude od Havlíčkova domu na brodském Havlíčkově náměstí v deset hodin.

V Borové pak bude připravena návštěva rodného domku Havlíčka, diskuse s pamětníky původního pochodu a také má být pořízena společná fotografie letošních a tehdejších účastníků. Ta byla před zraky agentů a příslušníků pořízena i před 31 roky.

„Cílem celé akce není jen tento čin veřejnosti připomenout, ale zapojit a obeznámit mladší generaci s tehdejším tichým protirežimním odporem havlíčkobrodské iniciativy,“ dodal Rostislav Šíma.

On sám má s pochodem do budoucna velké plány. „Letos to bude jen zkušební verze. Něco většího připravíme příští rok na dvousté výročí narození Karla Havlíčka Borovského,“ slibuje Šíma. K pochodu se mají přidat i další akce a koncert.