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Ještě nedávno se středověká šachta propadala. Brzy do ní nahlédnou turisté

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  16:50
Unikátní památku na středověké dolování stříbra - šachtu sv. Jiří poblíž městské části Lesnov, otevře návštěvníkům město Jihlava. Zpřístupněné ústí šachty se stane součástí zdejší hornické naučné stezky. Později u šachty vznikne malý hornický skanzen. Ještě nedávno však hrozila pozůstatkům dolování zkáza.

Lidé už nyní mohou prohlubeň s jícny štol vidět zpoza zábradlí na jejím obvodu, ale mohou také sejít až k ústí šachty a štol a nahlédnout do nich. „Vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, baterka, průvodce. Máme v plánu tam zavést komentované prohlídky,“ řekl náměstek primátora Radek Popelka (ANO).

Na dně ústí celé jámy je vodou zaplavená vlastní šachta sv. Jiří, jejíž hloubku odhadují odborníci až na 60 metrů. Po straně směrem k Lesnovu je vstup do původní stísněné odvodňovací štoly. Ta vede pod stávající cestou kolem šachty. Její nejužší část byla nově upravena, aby tudy mohl projít dospělý člověk.

V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. Do štoly se zájemci dostanou při komentovaných prohlídkách. (1. července 2026)
V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. Do štoly se zájemci dostanou při komentovaných prohlídkách. (1. července 2026)
V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. Do štoly se zájemci dostanou při komentovaných prohlídkách. (1. července 2026)
V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužená odvodňovací štola. Do štoly se zájemci dostanou při komentovaných prohlídkách. (1. července 2026)
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S odkrýváním šachty sv. Jiří začali báňští odborníci poté, co se v roce 2021 začal „kráter“ zasypaného jícnu šachty mírně propadat. Do věci vstoupilo ministerstvo životního prostředí, které je podle zákona správcem starých důlních děl, a přes státní podnik Diamo začalo šachtu odborně zajišťovat, aby nebyla nebezpečná.

„Průzkum a první vrtné zkoušky ukázaly, že jde o důlní dílo, které svým rozsahem překvapilo i odborníky. Už u těch vrtných zkoušek se objevila výdřeva právě z toho starého dolu,“ řekl Popelka.

Po odkrytí a zajištění vlastního dolu město upravilo ve spolupráci s památkáři celou prohlubeň. K přístupu na její dno nechalo vybudovat novou štolu skrz takzvaný obval – val z vykutané zeminy – a z terasy na jeho okraji postavilo ocelové schodiště. Město stály úpravy šachty 5,5 milionů korun.

V šachtě zůstalo vše tak, jak to horníci opustili

Hned vedle odvodňovací štoly se ve středověku nacházela huť na zpracování stříbra. Tam by přibližně za rok mohla začít výstavba skanzenu v podobě vesničky s malým amfiteátrem, štajgrovnou – domem důlního dozorce – a s řadou replik hornických zařízení.

Nejcennějším nálezem ze šachty sv. Jiří je vodotěžný stroj ze 16. století, jehož pozůstatky ponechali odborníci na místě – tedy v zatopené části dolu. V podstatě šlo o čerpadlo důlní vody s mohutným dřevěným setrvačným kolem, které bylo usazeno u jícnu dolu.

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„Části vodotěžného stroje – bylo nalezeno potrubí, táhla, vrátek – byly zdokumentovány a opět zatopeny. Čeká se tady vlastně na další objevy, až někdy někdo všechnu vodu z dolu odčerpá, protože jsme zjistili, že dole v šachtě všechno zůstalo tak, jak to tam v 16. století horníci opustili,“ řekl Popelka.

Důl byl opuštěn po roce 1591 kvůli zadlužení a později smrti těžaře Veitta Parhocha. Těžbu zde pokusně obnovili v letech 1713 až 1714, pro nízký obsah stříbra v rudě však opět záhy – a tentokrát už definitivně – skončila.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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