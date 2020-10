Nečekaný objev studny na hradě Kámen odloží stavbu návštěvnického centra

„O této studni nikdo nevěděl. Z předchozích výzkumů víme, že v severní části hradu je zasypaná studna, která byla 19 metrů hluboká. Ale ta byla zanesená zřejmě již ve středověku. Předpokládali jsme, že hradní páni využívali studnu, která je v předhradí, ale i přesto jsme počítali, že někde v areálu rezervoár na vodu musí být,“ líčí Ondřej Hájek, historik a ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, které hrad spravuje.

To, že ho najdou v rohu hradební zdi, vůbec nepředpokládali. „Mysleli jsme si, že tam je skála a že tam nebudou žádné archeologické nálezy,“ usmívá se Hájek.

Když pak archeologové objevili studnu, která je sedm metrů hluboká, 1,5 metru široká a navíc plná vody, bylo to pořádné překvapení.

Nový objev však má za následek, že musí být upraven projekt na výstavbu nového návštěvnického centra, na němž měli dělníci začít pracovat letos na podzim. Všichni předpokládali, že pod zemí bude skála, do které se založí základy nové stavby.

Projektant nyní pracuje na novém řešení. „Za měsíc a půl by měl být projekt přepracovaný. Stavět chceme na jaře, jakmile to bude technicky možné,“ dodává Hájek.

Novostavba má mít fotokoutek s motocyklem

Návštěvnické centrum umístěné po pravé straně od vstupu do hradního areálu bude novostavba na místě bývalého hradního pivovaru. Uvnitř by měla být kancelář hradu, pokladna, toalety pro veřejnost a v přízemní části i občerstvení.

Stavba bude podle ředitele pelhřimovského muzea velikostí odpovídat původní budově. Obnovená budou některá historická okna a z venkovní části budou dvoje historická vrata, která byla proražena na začátku 18. století do hradební zdi.

„Z vnitřní části hradu bude stavba moderní, postavená z pohledového betonu. Její západní stěna, kterou návštěvníci uvidí při vstupu do hradního areálu bude celá prosklená. A jako upoutávka na naše expozice tam bude nainstalován jeden historický motocykl. Počítáme s tím, že si na něj návštěvník bude moci sednout a případně se vyfotit,“ plánuje Hájek.

Sedět s kávou nad prosklenou studnou

Pokud jde o studnu, chce správa hradu využít její vodu k zalévání hradního parku. Hájek by byl rád, kdyby byla studna pohledově zpřístupněná i návštěvníkům.

„To je ale záležitost projektanta, zda vymyslí, jak by to bylo technicky možné. Umím si představit, že by prosklený průhled do studny byl například v kavárně nového centra. Pro návštěvníky by bylo jistě atraktivní sedět s kávou nad studnou,“ usmívá se s tím, že zásadní otázkou je vymyslet způsob, aby se sklo nerosilo.

Kraj Vysočina, který je vlastníkem památky, měl v plánu také kompletní obnovu hradních expozic. Začít se mělo již nyní na podzim. S posunutím termínu budování návštěvnického centra se však odkládá i tato část projektu, a to až na podzim příštího roku.

„Rozhodli jsme se, že necháme doběhnout celou hlavní návštěvnickou sezonu příštího roku. Zisk ze vstupného je pro nás ekonomicky důležitý zvlášť v této době a nechceme se o něj připravit,“ vysvětluje Ondřej Hájek.

Obměna expozic bude razantní, motorky ale zůstanou

Obměna vnitřních expozic hradu Kámen by dle Hájkových slov měla být razantní. Kámen si však ponechá svou republikovou jedinečnost, která je dána unikátní expozicí motocyklů. „O tu se nechceme připravit,“ zdůrazňuje.

Motocyklům bude nově věnováno celé severní a východní křídlo hradu. „Motorek nebude víc, ale budou nainstalované tak, aby si je mohl návštěvník lépe prohlédnout. Spolu s Národním technickým muzeem, protože většina motocyklů je jejich, budou vybrány motorky, které jsou pro historický vývoj československých motocyklů zásadní. Zároveň budou pro návštěvníka velmi zajímavé,“ vysvětluje.

Návštěvníci ale nepřijdou ani o prohlídku hradních interiérů. Zpřístupněny budou nově místnosti, které byly od 70. let minulého století veřejnosti skryté. Bonusem bude prohlídka kaple Panny Marie Bolestné, jejíž obnova by měla být dokončena v příštím roce.

V nových expozicích se návštěvníci dočkají též interaktivních prvků. V části věnované motocyklům budou videosmyčky zachycují historické stroje za jízdy, včetně zvukových efektů. Na konci prohlídky motocyklů má být kinosál s projekcemi o motocyklovém sportu.

Správa hradu věří, že nové expozice by lidé mohli poprvé navštívit v hlavní sezoně roku 2023.