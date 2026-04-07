Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Na Třebíčsku otevřou stezku parašutistů

Mezi obcemi Vladislav, Střížov a Dolní Vilémovice na Třebíčsku přibude neobvyklá zajímavost. Příslušníci klubu válečných veteránů tu otevřou naučnou stezku parašutistů Jana Kubiše a Jaroslava Krátkého. V založené památné aleji u Střížova vysadí také další stromy. Bude jich už 99. Co strom, to jedno jméno a jeden osud.
Alej československých parašutistů připomínají vedle lip také vlajky obou zemí, kde vojáci působili. Každý ze stromů nese jméno jednoho konkrétního hrdiny, který byl za války vysazen do protektorátu. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Aktuálně máme vysazeno 89 lip a nyní do aleje přibude dalších deset. Lípa je náš národní strom a lipové aleje byly v krajině velice běžné,“ řekl Tomáš Sláma ze spolku Veterans - Váleční veteráni České republiky, hlavní iniciátor vzniku Aleje parašutistů.

Slavnostní otevření stezky se uskuteční v sobotu 18. dubna. Setkání začne v 9 hodin ráno u rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích srazem účastníků a prohlídkou. O hodinu později se účastníci vydají na pochod naučnou stezkou až k začátku Aleje československých parašutistů ve Střížově.

U pomníčku v nově vysazené památné aleji se pak po poledni uskuteční komorní pietní akt.

„Přáli bychom si, aby to bylo naprosto neformální setkání přátel a lidí, které toto téma zajímá. Budou zde zastoupeni členové rodin Jaroslava Krátkého i Jana Kubiše. Dále pan Jiří Pavel, syn parašutisty, který byl vycvičen, ale nebyl nakonec nasazen do žádné paraskupiny. Ten s manželkou Georginou přijede z britského Leamingtonu,“ řekl Sláma.

Účast přislíbila také rodina bývalého poslance za Jihomoravský kraj a Vysočinu Jaroslava Pešána, jehož otec stejného jména byl příslušníkem výsadku Platinum-Pewter.

První stromy vysadili před dvěma a půl lety

Po pietním aktu účastníci vysadí do aleje další pamětní lípy na památku parašutistů z výsadků Bronse a Iridium. Den zakončí ve Vladislavi od 16 hodin přednáška o deníku výsadkáře Františka Vrbky, příslušníka skupiny Bronse. „U aleje bude také k prohlídce dobový vojenský britský tábor a vystavena vojenská technika,“ podotkl Sláma.

Myšlenka na vysázení památeční aleje vznikla v roce 2023. Ještě týž rok iniciátoři v říjnu sázeli prvních devět stromů. „Další jsme sázeli zjara 2024, loni jsme pokračovali a zároveň jsme alej slavnostně odhalili,“ připomněl Sláma.

Z rodného domu Jana Kubiše udělali ke 100. výročí jeho narození muzeum

Slámu inspirovalo vysazení aleje v nedalekém Boňově. „Napadlo mě, že když tady u nás máme střížovského rodáka, parašutistu Jaroslava Krátkého, který tehdy měl mít v následujícím roce smutné výročí 80 let od úmrtí, tak bylo od začátku jasné, že alej ponese právě jeho jméno. Alej ale věnujeme československým parašutistům jako celku, všem československým vojákům vycvičeným v Británii a vysazeným do protektorátu,“ upřesnil Sláma.

Křest aleje pravou skotskou whisky

Dodal, že iniciátoři mají přání, aby po nich něco zůstalo a také se snaží touto formou vzdělávat. „Většina lidí, když se jich zeptáte na československé parašutisty, tak si vzpomene jen na Kubiše a Gabčíka. Ale nebyli to jen oni. Byli i ostatní a i ti si zaslouží naše uznání a respekt. Nesmíme dopustit, aby se na ně a jejich činy zapomnělo,“ dodal Sláma.

Každý strom aleje je věnován jednomu konkrétnímu parašutistovi, je na něm uvedeno jeho jméno a další údaje. „Jeden strom, jedno jméno, jeden osud. Alej bude během setkání pokřtěna pravou skotskou whisky. Tedy tou whisky, kterou pravděpodobně v Anglii naši vojáci tehdy při tom výcviku také ochutnali,“ pověděl Sláma.

Spolek alej doplňuje informačními panely a také turistickými odpočívkami. Na pořízení aleje spolek vyhlásil veřejnou sbírku, která sice už byla naplněna, ale je stále možné se do ní zapojit. Informace jsou k nalezení na spolkovém webu.

Krajinný prvek i vzor pro lidi

Jedním z podporovatelů vzniku aleje je třebíčský místostarosta Miloš Hrůza. Jeho prastrýc Leopold Musil byl výsadkářem paraskupiny Tungsten společně s jejím velitelem Rudolfem Pernickým.

„Ta alej má své unikátní kouzlo a až se ty lípy zazelenají a rozrostou, tak to bude neuvěřitelně krásné místo na zamyšlení a procházku, kde si člověk uvědomí, že díky těmto lidem tady dneska můžeme být,“ řekl Hrůza.

Bylo to rodinné tajemství. Že jsou příbuzní Jana Kubiše, zjistili nedávno

Alej podporuje také městys Vladislav. „Je to i významný krajinotvorný prvek, je ji vidět i z protilehlých kopců. Pro jinak absolutně klidný Střížov je to oživení, kdy ho lidé dostanou do povědomí, dozvědí se díky stezce, že se tam narodil Jaroslav Krátký a že ve zdánlivě zapadlé obci se narodil člověk, který může být pro někoho vzorem,“ řekl vladislavský starosta Jan Havlena.

Stezka bude postupně například v Číměři a Slavičkách doplněna dalšími zastaveními a tabulemi s informacemi o širších kontextech československých parašutistických výsadků druhé světové války.

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Premium
S modely procestuje Česko i Slovensko. Lukáš Jurczek u své Zoo Jasmine, která...

Zatímco přes den pracuje Lukáš Jurczek jako projektový manažer hobbymarketu OBI v Havířově, po večerech si doma staví z kostek Lega, a to ve velkém. Jeho vášeň pro legendární stavebnici přerostla v...

Místo lávky je říční brod. Máme s taškami přeskakovat po kamenech? ptají se lidé

Nový brod začne v Pelhřimově fungovat letos v červnu. Někteří místní si ovšem...

Stavba nového záchytného parkoviště v Pelhřimově ještě není dokončená, ovšem už teď se o ní zase hodně mluví. Důvodem je netradiční přechod přes řeku Bělou, který má lidem už zanedlouho výrazně...

Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

V dresu jihlavského Sokola, kde dříve trénovala děti a kam se nyní vrací hledat...

Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit....

Na Žďársku hořel les. Platil druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Petry...

Velikonoce na Vysočině 2026: Do vesničky i na poslední dny Ježíše do Želivu

Centrum Jihlavy se změní ve velikonoční vesničku. Lidé si tam užijí pestrý...

Víkend bude patřit velikonočním svátkům. Pořadatelé jim po celé Vysočině věnují celou řadu akcí a oslav. Na své si přijdou milovníci klasických jarních trhů, ale i rodiny s dětmi, které chtějí...

Začínají opravy stěžejních ulic, Havlíčkův Brod čeká nejhorší uzavírka v historii

Most u Billy půjde úplně k zemi. Nahradí ho nový, který unese i nadměrné...

Před řidiči na Vysočině stojí náročné jaro. Hned po Velikonocích se rozebíhají významné investice, které výrazně překreslí dopravní mapu. Opravovat se začínají důležité tahy v Jihlavě i v Havlíčkově...

7. dubna 2026  8:49

Na Žďársku hořel les. Platil druhý stupeň poplachu

Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026)

Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Oheň podle mluvčí krajských hasičů Petry...

6. dubna 2026  17:39

Skrývá ho země. Jihlava na Lesnově dobudovala impozantní chrám vody

Město Jihlava získává do užívání jeden z největších vodojemů v České republice.

Ten podzemní prostor působí jako betonová katedrála. Zvuk se zde rozléhá s dlouhým dozvukem, výška a rozměry jsou při pohledu zevnitř impozantní. Ale za běžného provozu si je nikdo neuvědomí. Bude...

6. dubna 2026  9:14

Problémy na cestě k D1 zatím nekončí, stavba obchvatu se o roky odkládá

Obchvat Věž nutně potřebuje. Rušná silnice nyní vede přes střed obce, přes...

Kdo tudy jezdí pravidelně, dobře ví, o jak velký špunt na cestě k dálnici D1 se jedná. Ve Věži a ve Skále na Havlíčkobrodsku ovšem netrpí jen řidiči, ale hlavně místní obyvatelé. Velkou změnu si...

5. dubna 2026  9:26

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Dřevěná budova v Havlíčkově Brodě padla. Sídlo údržby zeleně bude zděné

Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu...

V jihovýchodní části Havlíčkova Brodu dochází ke vskutku historickému kroku. Konečně byla zbourána mnoho desítek let stará dřevěná budova v areálu technických služeb v Bělohradské ulici. Ta byla už...

4. dubna 2026  10:09

Zlín zvítězil na jihlavském ledě, ve finále první hokejové ligy je vyrovnáno

Hokejisté Zlína srovnali vítězstvím v Jihlavě finálovou sérii na stav 1:1 na...

Zlínští hokejisté vyhráli druhé finále první ligy v Jihlavě 6:3 a po čtvrteční prohře 1:5 srovnali stav série na 1:1. Devátý tým po základní části rozhodl o svém vítězství dvěma brankami ve druhé...

3. dubna 2026  20:51

Táborsko utrpělo debakl, padla i Opava. Jihlava při debutu kouče Nikla remizovala

Jeden z českobudějovických trenérů Marek Nikl sleduje utkání v Brně.

Táborsko v 21. kole druhé fotbalové ligy utrpělo debakl 0:4 na hřišti nováčka soutěže Ústí nad Labem. Zaváhání druhého celku tabulky nevyužila třetí Opava, která podlehla 0:2 Vlašimi. Jihlava...

3. dubna 2026  17:34,  aktualizováno  20:23

Manažer po večerech staví z Lega, jeho dokonalá zoo nemá v Česku obdoby

Premium
S modely procestuje Česko i Slovensko. Lukáš Jurczek u své Zoo Jasmine, která...

Zatímco přes den pracuje Lukáš Jurczek jako projektový manažer hobbymarketu OBI v Havířově, po večerech si doma staví z kostek Lega, a to ve velkém. Jeho vášeň pro legendární stavebnici přerostla v...

3. dubna 2026

Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

V dresu jihlavského Sokola, kde dříve trénovala děti a kam se nyní vrací hledat...

Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit....

3. dubna 2026

Jihlavští hokejisté ovládli úvodní finále první ligy, Zlínu nasázeli pět gólů

Hokejisté Jihlavy slaví gól ve finále první ligy proti Zlínu.

Jihlavští hokejisté vyhráli úvodní finále první ligy nad Zlínem 5:1 a ujali se v sérii hrané na čtyři vítězství vedení. O triumfu ve vyprodané Horácké aréně rozhodl druhý tým základní části už v...

2. dubna 2026  19:36,  aktualizováno  21:12

