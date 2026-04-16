Historickým městem roku je Náměšť nad Oslavou. Z měst na Vysočině uspěla jako pátá

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, spolu s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj. Oceňují nejlepší uplatnění dotací z programů ministerstva kultury pro městské památkové rezervace a zóny. Porota letos ve finále 32. ročníku vybírala ze třinácti měst.
Loni titul Historické město roku 2024 dostala Moravská Třebová.
Zatím naposledy putoval titul na Vysočinu v roce 2020, kdy odbornou porotu oslnil Havlíčkův Brod. Ten si cenu odnesl především za citlivou obnovu centra a dlouhodobou strategii péče o městské památky.
Historie úspěchů kraje je však bohatší. V roce 2018 se titulem mohla pyšnit Brtnice na Jihlavsku a v roce 2006 uspěla Polná. Celkem tak Vysočina za posledních dvacet let získala tři hlavní ceny, což ji řadí mezi nejúspěšnější regiony v republice.
Náměšť nad Oslavou postoupila do finále díky vítězství v krajském kole, kde porazila například Havlíčkův Brod nebo Telč. Komise ocenila zejména opravu barokního mostu se sochami, rekonstrukci historických fasád a celkovou koncepci regenerace historického jádra.
