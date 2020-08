Zemřel Jiří Stanislav, herec ze Supermana a spoluzakladatel muzea RAF

Stanislavovi kolegové byli i Pierce Brosnan, Hugh Grant, Michael Caine, Michail Baryšnikov, Jeremy Irons či Martin Shaw v Česku dobře známý ze seriálu Profesionálové.



Stanislav studoval herectví na brněnské JAMU ve stejné době jako Bolek Polívka. Pouhé tři dny po srpnové okupaci 1968 emigroval do Rakouska a následně do Kanady. Tam se zpočátku věnoval pantomimě. Později se přestěhovali se svou ženou do Anglie, kde se prosadil ve filmu.

Poprvé se objevil čtrnáct let po emigraci v britském filmu Tvrdá fuška z roku 1982. Jeho kolegou byl slavný Jeremy Irons a film o Polácích pracujících v Anglii slavil úspěch na festivalu v Cannes. Stanislav v něm dostal poměrně velkou roli. „Film měl úspěch, to mě rozjelo,“ vzpomínal Jiří Stanislav před časem pro MF DNES.

Prosadil se i v úspěšném britském seriálu o dobývání Jižního pólu Nejvzdálenější místo na Zemi, v němž hráli v roce 1985 Hugh Grant či Martin Shaw.

„Tam jsem hrál Rusa, jezdili jsme na lyžích. A ve filmu Čtvrtý protokol zase sovětského agenta. Po vlacích v Anglii mě tam honil Michael Caine,“ přiblížil herec s pozoruhodnou kariérou.

I díky němu zámek v Polici opět láká turisty

Ve známé sérii o Supermanovi dostal příležitost hned na začátku čtvrtého filmu v pořadí v roce 1987. Představoval sovětského kosmonauta, jehož při nehodě přiletěl zachránit Christopher Reeve coby Superman a dopravil postavu zahranou Stanislavem v pořádku zpátky do rakety.

„Točili jsme to v obrovském studiu za Londýnem před černou oponou. Byl jsem zavěšen na lankách,“ vzpomínal.

Po roce 1989 se vrátil do Československa a občas hrál v seriálech. Často třeba právníky. Jeho ženou je Jessica Horváthová, která v roce 1990 založila hereckou agenturu Cine-Jessy.

Jiří Stanislav se letos zasloužil i o to, že se do zámku v Polici na Třebíčsku přestěhovalo muzeum zpěváka Waldemara Matušky. A také se jako generální převor řádu cyriaků postaral o to, že na stejném zámku bylo zpřístupněno muzeum britského Královského letectva (RAF).

Poslední rozloučení s Jiřím Stanislavem bude v pátek 14. srpna v 11.15 v obřadní síni krematoria v Praze Motole.