Komunikace se zvířaty je umění, říká moderátor Háma. Umí vábit daňky

K myslivosti Aleš Háma přičichl před zhruba pěti lety. Souviselo to i s rybářstvím, jemuž se věnuje už od dětství.



„Vztah k přírodě jsem měl odjakživa, vyrůstal jsem na chalupě v Krušných horách, s rodiči jsme jezdili na vodu, na hory… Pohyboval jsem se v přírodě a přicházel jsem tím pádem i do styku se zvířaty,“ popisuje.

Při rybaření v přírodě měl v hlavě plno otázek. Zajímalo ho, jaká zvířata se okolo řeky prohání, jací ptáci, proč a jak často se ozývají. „A tak jsem si řekl, že tu řeku, vodu, zvířata, rostliny nějak propojím. Myslivecký kurz se mi jevil jako dobré řešení,“ líčí Háma.

Svoji roli sehrálo i to, že se po dvaceti letech potkal se spolužákem z „dramaťáku“. „Vyklubal se z něj jeden z nejlepších vábičů a zanícenec do myslivosti. Byl to ten člověk, co mě do tohoto oboru hodně zasvětil,“ vypráví Háma.

Aby ulovil svého prvního srnce, musel herec absolvovat celkem 37 vycházek do lesa. A lov na jelena siku, jehož se mu povedlo skolit u Žlutic na Karlovarsku, provázelo dvanáct hodin pochůzek a 35 kilometrů v nohách. „To k tomu ale patří,“ míní Aleš Háma.

Podařilo se mu nalákat daňka. Ale oba z toho byli zklamaní

Zkouší také vábení, letos se mu povedlo takto nalákat i daňka. „Byl ale nadějný ve zvěřině, takže na lov to nebylo. Každopádně mě potěšilo, že jsem ho dokázal přilákat. On byl chudák zklamaný, že nenašel říjnou samici, a já vlastně taky, že to není lovný kus, ale perspektivní mlaďoch,“ popsal herec.

Přehlídka trofejí zvěře ulovené loni na Žďársku Výstava se koná od 6. do 8. března ve velkém sále budovy Hasičské pojišťovny (sídlo okresního mysliveckého spolku) ve Žďáře nad Sázavou.

Připravena je zvěřinová kuchyně, prodej mysliveckých potřeb, ukázka práce s loveckými psy. O víkendu bude k dispozici rovněž laserová střelnice.

K vidění je několik raritních trofejí. Nejvíce jich je u srnčí zvěře, ale k vidění je i raritní jelen. Vystaveno je 1 323 kusů srnců, celkově jde o 1 450 trofejí.

To, že se daňka povedlo přivábit, je prý pro Aleše Hámu cennější než samotný lov. „Tato komunikace se zvířaty je pro mě opravdu velmi hodnotná, je to umění,“ podotýká.

Podle svých slov nemá rád lov predátorů, třeba lišky. „Mám vůči tomu nějaký blok, není to jako se srncem, kde celé zvíře zužitkujete. Ale vím, že je to potřeba,“ konstatuje Háma.

Do budoucna nevylučuje ani to, že by si pořídil loveckého psa. Aktuálně však nemá na čtyřnohého kamaráda dostatek času. „Vztah ke psům mám, k myslivosti to určitě patří. Ale při mém aktuálním vytížení by to zvíře zbytečně trpělo,“ je si vědom Háma.

Podle něj je velmi důležité seznamovat veřejnost s myslivostí. „Bohužel se v médiích často objevují kauzy, kdy někdo někoho postřelí, ale taková ta pravá myslivost, jak ji třeba tady na Žďársku propaguje Standa Císař, ta je důležitá,“ říká Aleš Háma.

I proto dnes zavítal na chovatelskou přehlídku trofejí ve Žďáře nad Sázavou.