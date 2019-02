Donutil dostane od své rodné Třebíče k narozeninám bustu z bronzu

Diváci ho znají jako Nikolu Šuhaje loupežníka, majora Šebka z Pelíšků, důstojníka v Tankovém praporu i v Černých baronech, náměstka v černé komedii Pasti, pasti, pastičky, ale i jako svérázného doktora Martina.

A samozřejmě i z hlavní role v představení Sluha dvou pánů, v níž exceloval na scéně Národního divadla.

Filmových, televizních i divadelních rolí však ztvárnil jeden z nejoblíbenějších českých herců a rodák z Třebíče - Miroslav Donutil - bezpočet.

Teď bude mít ve své rodné Třebíči bronzovou bustu. Odhalena bude ve středu 6. února v 18.30 hodin v třebíčském divadle Pasáž. A to den před Donutilovými 68. narozeninami.

Kostým ze Sluhy dvou pánů bude v Třebíči vystaven trvale

Město uctí svého slavného rodáka hned dvakrát. Jednak odhalením bronzové busty, kterou zpracoval mladý akademický sochař Sebastian Wojnar, a pak trvalým vystavením Donutilova originálního kostýmu z historicky nejhranějšího představení činohry Národního divadla Sluha dvou pánů.

„Kostým Miroslav Donutil městu dlouhodobě zapůjčí. Bustu věnují městu Třebíči přátelé Miroslava Donutila a místní firmy,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Odhalení bronzového díla bude přítomný jak autor busty Sebastian Wojnar, tak sám Miroslav Donutil, který bude následně účinkovat v představení Ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. To je však již vyprodané.

Miroslav Donutil se sice v Třebíči 7. února 1951 narodil, ale brzy po narození se stěhoval s rodiči do Tišnova, pak do Vyškova, Znojma a nakonec do Brna, kde vystudoval gymnázium a Janáčkovu akademii múzických umění. Přesto se do Třebíče často vracel za prarodiči a ke svému rodnému městu se stále hrdě hlásí. V roce 2016 dokonce obdržel Cenu města Třebíče.

„Jestli nechceš dostat bičem, táhni,“ umravnil děda příslušníka

Tehdy po udílení cen hovořil o svém vztahu k městu a vyprávěl o svých prarodičích. Například Donutilův dědeček byl podle hercových slov v Třebíči známá postava.

„Jezdíval u obce s koňmi, vozil i starostu. Když jsme si koupili s manželkou naše první auto Škoda 105, tak jsme jeli po tom třebíčském náměstí. Po pravé straně bylo železářství, děda řekl: ‚Děvče prr.‘ Ona říká: ‚Dědečku, tady nemůžu zastavit. Tady je zákaz zastavení.‘ Odpověděl jí: ‚S koňma jsem tady vždycky stával, budu tady stát i teď.‘“



Děda vyšel ven, mířil do železářství a proti běžel příslušník Sboru národní bezpečnosti, tedy policista. Křičel, že zaplatí pokutu.

„Děda kouřil čibuk a říká: ‚Ty seš mladej Procházka. Tvůj fotr mně z vozu kradl hrušky a dostával ode mě bičem. Jestli nechceš dostat taky, tak táhni.‘ A esenbák odešel,“ pobavil herec vyprávěním své posluchače.