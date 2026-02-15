Slamák, ras i kašpárek. Maškary nachodí po vsi desítky kilometrů

Herálecká masopustní obchůzka není ale „jen“ zábavou, která se koná v různých obměnách v řadě vysočinských obcí. Je to rituál v tradičních kostýmech, společenská událost, na niž se aktéři chystají v podstatě celý rok. „Vše si vyrábíme svépomocí. Masky je třeba udržovat, opravovat, některé se po čase musí kompletně obnovit. Letos se to týkalo třeba části kostýmů kobyl a také kominíků,“ popsal Luboš Urbánek ze skupiny Herálecká sebranka, která masopust v obci o zhruba třinácti stovkách obyvatel pořádá.
Dle jeho slov není v moci maškar obejít celou rozlehnou ves, průvod se tak pohybuje po předem vytyčené, omezené trase. „I tak se za den nachodí bezmála třicet kilometrů. A třeba turci, kteří hodně tančí, mívají na kontě i více,“ vyčíslil Urbánek, jenž zastává roli laufra, tedy vůdce celého průvodu.
Aktéři se také musejí krotit v konzumaci alkoholu, aby vydrželi i na večerní ples. To není úplně snadné, neboť s lahvinkou v ruce otvírají obyvatelé snad každého navštíveného domu. „Musíte to taky prokládat něčím mastným, a občas nějaké kolo panáků vynechat,“ vysvětlil jeden ze slamáků. Maškary měly v sobotu rozhodně z čeho vybírat. Hospodyně a hospodáři servírovali destiláty všeho druhu, k zakousnutí se zase podávaly tradiční koblihy, pagáče nebo chleba se škvarkovou pomazánkou; nechyběly ale ani řízky, jednohubky či chlebíčky.
Historie masopustní obchůzky sahá v Herálci na pomezí 19. a 20. století. Zkraje padesátých let pak proběhlo sloučení české a moravské verze. Český Herálec, který kdysi patřil pod okres Hlinsko, zastupují tamní masky, jako jsou slamáci, turci, kobyly, kominíci či židé. Moravský Herálec zase reprezentují maškary typické pro Moravu, tedy kašpárek, policajt a pasáček s krávou. Právě kráva se poté na plese poráží, což je na Vysočině výjimečné. Tradiční herálecká maškara byla také roku 2023 zapsána do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina.
Účastníci sobotního průvodu vyrazili do ulic od „hasičárny“ a zamířili nejprve k obecnímu úřadu, kde i letos požádali starostu Zdeňka Gregora o povolení vstupu do vsi. Ten jim rád vyhověl a přidal i několik rad, jak se mají v Herálci chovat.
Turky vyzval, ať roztančí místní hospodyňky, kašpárky, aby lidem namalovali na tváře srdíčka a udělali jim radostný den, kominíky, nechť přinesou do rodin štěstí, a slamáky, aby přinesli do hospodářství úrodu. „Rasové - všem ženám, slečnám i pannám vyšetřte plodnost, a pánům zkontrolujte tu jejich drobnost,“ přidal další radu starosta.
Masopusty vrcholí na Vysočině tento týden, v úterý 17. února se taškařice koná ještě například v Jihlavě, Pelhřimově, Humpolci nebo ve Světlé nad Sázavou. Od středy pak následuje postní doba před Velikonocemi.