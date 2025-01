Lidé chtěli řešit zápach z čistírny odpadních vod. Na radnici ale vypadl proud

Že je něco špatně, dával tušit už samotný příchod na Starou radnici. V potemnělém vestibulu mnozí účastníci veřejné debaty jen těžko hledali schodiště. V šeru klopýtali po schodech, aby poté vstoupili do stejně temného sálu.

„Bylo mi řečeno, že došlo k poruše na elektrické síti a že by veřejné projednání mohlo začít zhruba za hodinu. Já bych za této situace jednání přerušil na dobu čtvrt hodiny. Může to naskočit, ale také nemusí,“ informoval příchozí Michal Fryš z úseku posuzování vlivů na životní prostředí krajského úřadu, který projednání řídil.

Začalo se stmívat

Proud ovšem ani po dvaceti minutách nenaskočil. Protože se venku stmívalo, sál mezitím potemněl ještě více. „Zasáhla vyšší moc. Veřejné projednání je tedy zrušeno, vyhlášen bude náhradní termín,“ oznámil Fryš po chvíli zhruba pěti desítkám lidí v sále.

Veřejnost spořádaně odešla, mnozí si ovšem neodpustili jízlivé poznámky. „Je to ubohý, je to trapný,“ rozčilovaly se ženy v jedné ze skupinek před radnicí. „Odešel jsem z práce dřív kvůli tomuhle? To snad není možné,“ zlobil se další muž.

Někteří se domnívali, že vedení města elektřinu vypnulo naschvál, aby se vyhnulo nepříjemné besedě. Že je zrovna v centru Brodu výpadek, ovšem informoval i server na hlášení poruch v elektrické síti bezstavy.cz. Podle Fryše vyhořela trafostanice.

Velký zájem veřejnosti

O besedu byl přitom u veřejnosti velký zájem. Čistírna odpadních vod v místní části Perknov zdejší obyvatele trápí čím dál víc. Poté, co í v ní společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VaK HB) začala vyrábět plyn, přibylo stížností na přílišný zápach.

Inovativní vodárna VaK Havlíčkův Brod Je menší vodárnou, nicméně proslulou svým inovativním přístupem. Zástupci i mnohem větších a známějších společností se do ní jezdí učit. Z bioplynu z vyhnívání kalů vyrábí elektřinu a teplo, produkuje zelenou elektřinu z fotovoltaiky, tepelným čerpadlem „těží“ zbytkové teplo z výtoku z čistírny do Sázavy, sterilizuje čistírenské kaly a vyrábí kompost. Už více než rok membránově filtruje část bioplynu na takzvaný super zelený zemní plyn, který vtláčí do veřejné sítě. Díky tomu může zhruba 75 tisícům odběratelů nastavit ceny za kubík vody zhruba o pětinu níž, než je celostátní průměr. Z devadesáti procent VaK HB ovládají obce havlíčkobrodského okresu.

„My nejsme proti rozšíření čistírny. Pouze nechceme, abychom byli obtěžováni zápachem,“ řekla ještě před jednáním předsedkyně zdejšího osadního výboru Jana Košutová.

Podle obyvatel Perknova i sousední brodské místní části Veselice se lidé s nadměrným zápachem potýkají od května, kdy byla do provozu uvedena příjmová jímka na čistírenské kaly. Do ní v srpnu začaly VaK HB navážet i kaly s obsahem tuků.

V polovině tohoto měsíce podali občané stížnost České inspekci životního prostředí (ČIŽP). „Zápach byl tak silný, že nás budil ze spaní. Nedalo se to vydržet,“ prohlásila jedna z obyvatelek novější části sídliště Perknov.

Letní havarijní situace

„Negativní vnímání provozu bylo na přelomu července a srpna s vysokou pravděpodobností způsobeno havarijní situací na kalovém hospodářství, která byla spojena s únikem významnějšího množství zapáchajícího čistírenského kalu z vyhnívacích nádrží,“ uvedl ve zprávě ředitel havlíčkobrodského pracoviště ČIŽP Jan Panský. Chybu tehdy připustil i VaK HB a odstranil ji.

Panský rovněž v dokumentu uvedl, že zdrojem zapáchajících látek je i příjmová jímka. Při severozápadním větru je právě ona zdrojem zápachu.

Paradoxně nyní způsobil pozdvižení mezi sousedy čistírny nový záměr VaK HB. Ten sice počítá s rozšířením provozu kalového hospodářství. Zároveň však podle ředitele společnosti Jana Kadlece situaci se zápachem vyřeší. Jedná se o investici v řádu jednotek milionů korun.

„Chceme změnit způsob přijímání tohoto typu odpadu. Nad příjmovým místem hodláme postavit přetlakovou halu, v ní by čerpání probíhalo z cisterny do uzavřené nádrže. Nikoliv do otevřené jímky jako dosud,“ přiblížil. Zapáchající látky by se tak do ovzduší vůbec neměly dostat.

O rozšíření provozu VaK HB požádal jeho největší akcionář, Havlíčkův Brod. Vedení radnice přišlo s dotazem, zda by čistírna zvládla likvidovat i potravinářské odpady z jídelen provozovaných městskými organizacemi. Vesměs jde o školy či domovy pro seniory. Na to zatím VaK HB povolení nemá a v současném procesu o něj žádá.

28. listopadu 2023

„Dosud k likvidaci tohoto typu odpadu využíváme externí firmy. Naším cílem je systém sjednotit a využitím municipální společnosti také uspořit. Hlavní bonus projektu ale spatřujeme v přestavbě a překrytí přečerpávacího místa v čistírně, což bude eliminovat zápach,“ uvedl starosta Havlíčkova Brodu a současně místopředseda představenstva VaK HB Zbyněk Stejskal. Jak dodal, bez získání povolení by společnost neměla zájem jímku zastřešit a na zápachu by se toho moc nezměnilo.

Obyvatelé nevěří a odmítají

Obyvatelé Perknova a Veselice však slibům příliš nevěří a projekt odmítají. Obávají se dalšího nárůstu zápachu. „I uzavřená bioplynka má nějaký komín,“ prohlásila Košutová. Kritici dokonce po městě šíří zprávy o tom, že brodská čistírna bude likvidovat odpad z celého kraje, i třeba uhynulé živočichy.

Předseda představenstva VaK HB Pavel Policar tyto zvěsti označil za nesmysly a důrazně je odmítl. „Tyto pomluvy a lži mě zvedly ze židle. Pokusil jsem se pochopit, zda jsou produktem hlouposti, totální neznalosti vodárenství a procesů čištění odpadních vod, politických nebo jiných chorobných kariérních ambicí,“ napsal ve svém vyjádření adresovaném redakci.

Připomněl, že projekt na zastřešení přijímací stanice dělá VaK HB zcela dobrovolně a z dobré vůle. Podle Policara by v Česku byla brodská čistírna vůbec první, která by takové řešení na eliminaci zápachu z přijímací jímky měla.

„Je paradoxem, že naši dobrovolnou snahu být ještě dále vepředu před ostatními vodárnami v otázce životního prostředí se někdo, bez jakékoli znalosti či odbornosti, snaží otočit proti VaKu i městu a zneužít to,“ tvrdí Policar.