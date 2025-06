Havlíčkobrodská základní škola V Sadech si prožila dva nejhektičtější roky ve své moderní historii. Téměř šest stovek žáků a více než čtyři desítky učitelů je strávily namačkané ve dvou patrech původně třípodlažní budovy.

„Skládání denního rozvrhu bylo jako puzzle. Jak se jedna třída zvedla třeba na tělocvik, už v té učebně seděla třída další. Vyučovali jsme v jídelně i na chodbách, kde jsme vytvořili koutky pro menší skupiny. Učitelé přišli o kabinety, měli je místo šaten v tělocvičnách,“ popisuje ředitelka školy Milena Honsová.

To vše kvůli jediné věci. Novým moderním učebnám se špičkovým vybavením. Ty postupně vznikaly v půdní vestavbě. Dnes tvoří nové čtvrté podlaží školní budovy. Protože se pracovalo za běžného provozu školy, bylo kvůli bezpečnosti třetí patro po dobu výstavby vyklizeno a uzavřeno.

Osm moderně vybavených učeben

Dneškem si mohli všichni oddychnout. Nové prostory se slavnostně otevřely. Tvoří je celkem osm učeben, které výrazně rozšíří možnosti vyučování. Vznikly specializované prostory pro výuku fyziky, chemie, přírodovědných a polytechnických předmětů, dvě moderní počítačové učebny, jazyková třída, učebna dělených předmětů a multimediální prostor.

„Každá učebna je navržena tak, aby odpovídala požadavkům současného vzdělávání. Je moderně vybavená a umožňuje jak klasickou výuku, tak rozšířenou práci v rámci zájmových aktivit. Velký důraz škola klade i na digitální technologie, badatelskou výuku a individuální přístup k žákům,“ uvedl místostarosta města Vladimír Slávka (ANO).

Přitom si kromě projektanta nikdo nedokázal představit, že by nové učebny na půdě školy vůbec mohly být. „Nevěřila jsem tomu. Do šedesáti centimetrů tu byla skelná vata, stály tu staré trámy, byla tu spousta nepořádku. Půl roku se to tu jen vyklízelo a stále to vypadalo jako půda,“ vyprávěla ředitelka školy.

„Nebylo to jednoduché, ale podařilo se to perfektně. Klobouk dolů,“ prohlásil nyní při slavnostním otevření Slávka.

Vestavba vyšla na 64 milionů

Vestavba přišla včetně položení nové střechy na přibližně 64 milionů korun. Z toho 40 milionů pokryla evropská dotace.

Nové prostory začne škola naplno využívat od září. Do té doby ještě nechá vyčistit a alespoň částečně obnovit třetí patro, které bylo po dva roky prázdné.

Nové a moderní odborné učebny škole chyběly po desetiletí. „V odborných učebnách byly kmenové třídy. Děti se neustále stěhovaly z místnosti do místnosti, nešlo vytvořit zázemí, jaké trendy moderní výuky vyžadují. Teď tu možnost konečně budeme mít,“ vyzdvihla největší pozitivum Milena Honsová.

Zmínila rovněž velký přínos nové vestavby pro výuku cizinců. Umožní totiž procvičování v malých skupinkách. Cizinců na školu dochází kolem devadesáti, nejvíce ze všech škol ve městě. Kromě Ukrajinců ji navštěvují nejvíce Mongolové, ale třeba i děti z Barmy.

„Tento projekt je ukázkou toho, jak má vypadat investice do vzdělání a budoucnosti. Nové prostory nejen zlepší komfort pro žáky i učitele, ale navíc posunou školu mezi plně bezbariérové instituce,“ poznamenal havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS), který rovněž zmínil i to, že sám školu před 36 lety vychodil.

Ve škole přibyl bezbariérový výtah

Bezbariérovost zajistí nový výtah. Také ten škola nikdy neměla. Vede šachtou v hlavním schodišti a propojuje všechna čtyři podlaží. Funguje na čip, který dostanou učitelé a imobilní žáci. „Dosud jsme museli handicapované žáky odmítat. Když jsme tu v minulosti jednoho měli, nosili jsme ho mezi patry ručně,“ vzpomněla ředitelka školy.

Půdní vestavba přinesla vedle moderních učeben i některá zajímavá a architektonicky působivá řešení. „Z nich nejvýraznější je elegantní točité schodiště, které propojuje nové patro se zbytkem budovy,“ zmínil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

V posledních dvou letech se Havlíčkův Brod pustil do dvou velkých školských projektů. Vedle půdní vestavby V Sadech rovněž staví nový pavilon pro základní školu Konečná. I tento projekt už se měl dokončovat. Podle místostarosty Slávky má však zpoždění a je možné, že nové prostory nebudou připravené ani do září.

„Bohužel, spolupráce se stavební firmou, ač krásně začala, neprobíhá zcela podle našich představ. Připravujeme se na to, že ještě první měsíc příštího školního roku mohou děti strávit v provizoriu,“ podotkl Vladimír Slávka s tím, že město hodlá stavební firmě účtovat penále.

I stavba na základní škole Konečná začala na podzim roku 2023. Nejprve bylo nutné zbourat původní pavilon, který byl už dávno za svou životností. Nahradí ho nová školní budova za 113 milionů korun. I tuto investici evropský program IROP podpořil 40 miliony korun.