„Umožnit lidem mít kde bydlet je jednou z priorit. Jsme moc rádi, že tu investoři plánují tolik nových projektů. Předpokládáme, že čím větší nabídka tu bude, tím níže ceny pozemků a bytů půjdou,“ prohlásil havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
Na posledním jednání zastupitelé projednávali a rovněž schválili hned několik záměrů, které mají novou výstavbu umožnit. Půjde jak o malé projekty třeba pro jedinou bytovku, tak pro obrovské na několika tisících metrech čtverečních, při nichž by měla vzniknout celá sídliště.
Jedno takové chce budovat samo město. Rozkládat se bude nad areálem psychiatrické léčebny. Navazovat bude na současnou zástavbu v lokalitách U Rybníčku a Zahradnického. Město tu nechá připravit pozemky pro rodinnou výstavbu.
Hned na začátku příprav došlo k drobné úpravě projektu. Aby se do lokality podařilo všechny parcely o určité rozloze naskládat, vypadne z něho zhruba čtyřicetimetrový pás zeleně, který měl oddělit budoucí sídliště od parku v areálu léčebny.
„Izolační zeleň kvůli oddělení od zeleně je poněkud nadbytečná,“ naznal i ochránce přírody a opoziční zastupitel za uskupení Společně pro Brod Václav Hlaváč.
Podél léčebny se však i nadále počítá s příjezdovou cestou za zahradami budoucích domů.
„Necháme vypracovat architektonickou studii celé lokality, kterou pak bude zastupitelstvo schvalovat,“ informoval starosta Stejskal.
Řadové i rodinné domy
Další velký projekt už pomalu vzniká nedaleko, v Rozkošské ulici naproti spodní části areálu léčebny. Měnit se začal bývalý statek. Soukromý developer chátrající budovy už zboural. Ještě letos by chtěl plochu o výměře přibližně tří tisíc metrů čtverečních připravit na výstavbu. „Pozemky by měly plynule navazovat na novější zástavbu podél Havlíčkovy a Bechyňovy ulice. Počítáme s řadovými a rodinnými domy, v horní části podél Rozkošské ulice i s nižšími bytovkami. Celkem by tu mělo vzniknout kolem 250 bytů,“ popsal Adam Hlaváč, brodský podnikatel, který za projektem stojí. Právě stavbu bytovek svým posledním rozhodnutím zastupitelé umožnili.
Vzhledem ke své rozloze ale nepůjde jen o rezidenční čtvrť. Investor má v plánu zřídit i celou řadu komerčních prostor včetně třeba lékařské ordinace, kanceláří nebo restaurace či bageterie a dalších. Součástí areálu bude i park v jeho středu. Jeho základem se stanou stávající vzrostlé lípy, jež se nebudou kácet.
Nově má být sídliště napojeno nejen na Rozkošskou, ale i Ledečskou ulici. Umožní to podstatné rozšíření a modernizace současné cesty kolem bývalé výdejny plynu. „Jednáme kvůli tomu s majitelkou polností podél cesty. Ohledně odkupu jejich části už jsme se dohodli, cestu bychom mohli rozšířit velmi brzy,“ konstatoval Adam Hlaváč.
Bytovka místo parkoviště
Další radnicí nově podpořené projekty už mají být o poznání menší. Jedním z nich má být stavba bytového domu v areálu Výzkumného ústavu bramborářského. Uvolněna by pro něj měla být plocha u ulice P. F. Ledvinky, která slouží jako jedno z firemních parkovišť.
„Osobně to považuji za naprosto ideální záměr. Je to vznik nových bytů uvnitř města na méně využívané ploše. Pokud by se podařilo postavit bytovku podobných parametrů, jako už v ulici P. F. Ledvinky jsou, bylo by to její skvělé zakončení,“ domnívá se místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Ke změnám územního plánu ve prospěch nové výstavby dochází v Havlíčkově Brodě půl roku poté, co se vedení města dostalo pod palbu kritiky za přemrštěné ceny nových městských parcel pro řadové domy v lokalitě Na Nebi. V elektronické aukci za ně zájemci zaplatili až bezmála 8 tisíc korun za metr čtvereční.
Kam až aukce dokázala ceny vyhnat, udivilo i realitní experty. „Já jsem v šoku. To asi nikdo nečekal. Jsem skutečně obrovsky překvapen, kolik jsou lidé ochotni dát za pozemek v Havlíčkově Brodě,“ kroutil hlavou třeba brodský realitní makléř Milan Šedý.
Z brownfieldu rezidenční čtvrť
Lokalit, kde se plánuje výstavba bytů, je však ve městě více. Várku změn územního plánu z těchto důvodů zastupitelé schválili už loni.
V exkluzivní lokalitu by se mohl proměnit brownfield v ulici U Panských, někdejší areál Amylonu. Společnost Archivas zastoupená Terezou a Miroslavem Šrámkovými ho chtějí přebudovat na rezidenční čtvrť s více než pěti desítkami nových malometrážních, ale i mezonetových bytů.
„Jednalo by se o kombinaci moderního bydlení se starými stavbami. Nacházelo by se v atraktivní lokalitě u řeky Sázavy,“ popsal projekt architekt Milan Stejskal, vedoucí Atelieru02 v Havlíčkově Brodě, jenž s investorem na projektu spolupracuje.
V lokalitu pro bydlení se může změnit i obdělávané pole podél Humpolecké ulice na jihozápadě města mezi sídlem hasičů a ulicí Generála Kutlvašra. Na ploše trojnásobku Havlíčkova náměstí tu rovněž může vyrůst nové sídliště včetně komerčních prostor a občanské vybavenosti.
Radnice pole už loni úředně změnila na stavební pozemky. Podle většiny zastupitelů není vhodné, aby uvnitř zástavby byly zemědělské pozemky. „Do širšího centra města pole nepatří,“ prohlásil loni v létě radní Jan Matějka (TOP 09). „Není úplně správné, když mezi domy jezdí traktory,“ podpořil ho opoziční Pirát Jan Kerber.