Moderní servis vlaků. V Brodě opraví pět souprav najednou, shánějí mechaniky

Autor:
  15:30
České dráhy v Havlíčkově Brodě uvedly do provozu novou opravárenskou halu. Moderní servisní zázemí za více než čtvrt miliardy korun je určeno především pro údržbu regionálních vlaků RegioPanter a RegioFox. Havlíčkobrodské depo se stalo jedním z prvních svého druhu v republice, podobných center chtějí dráhy zřídit víc.

„Je to obrovský krok kupředu,“ pochvaloval si při čtvrtečním otevření haly náměstek ředitele Českých drah (ČD) pro servis Tomáš Honomichl.

„S původní halou to nelze vůbec srovnávat. Ta je přes sto let stará, poslední větší rekonstrukce se dělala v roce 1970, když se přecházelo na motory z páry. Tato nová je budovaná pro vozy 21. století,“ přidal se i Jaroslav Hába z regionální správy majetku Českých drah.

Na slavnosti přímo v útrobách obří haly zněla jen a pouze slova chvály. Českým drahám se v Havlíčkově Brodě otevírají zcela nové možnosti. Zdejší stanice tak potvrdila nejen svou výjimečnost v celém kraji, ale také fakt, že patří k jedněm z nejdůležitějších železničních křižovatek v Česku.

Havlíčkobrodské depo potvrdilo novou investicí svou pozici jedné z nejdůležitějších železničních křižovatek v Česku. V areálu se nová budova přidala ke stávající stoleté opravárenské hale. (28. května 2026)
Nová dvoukolejná hala v Havlíčkově Brodě měří na délku 67 metrů. Moderní zázemí poslouží zejména pro servis elektrických jednotek RegioPanter a motorových vozů RegioFox. (28. května 2026)
Pohled z obslužného kanálu nové haly v Havlíčkově Brodě. Moderní technologické zázemí je navržené tak, aby maximálně urychlilo údržbu, opravy a revize regionálních vlaků. (28. května 2026)
Pohled do útrob nové opravárenské haly za bezmála 270 milionů korun. Vlaky zde mají k dispozici obslužné kanály i prohlížecí lávky pro přístup ke střechám souprav. (28. května 2026)
Nová průjezdná dvoukolejná hala je dlouhá 67 metrů. Uvnitř nabízí technologické zázemí pro údržbu a servis všech typů regionálních vlaků. Součástí vybavení jsou obslužné kanály, prohlížecí lávky pro přístup ke střeše souprav, mostový dvounosníkový jeřáb s nosností až 12,5 tuny nebo elektromechanické patkové zvedáky pro zvedání kolejových vozidel.

„Opravdovou špičkou, takovým mercedesem, je pak systém odsávání spalin. Je potřebný při zkouškách motorů. Nestojí ovšem na jednom místě, ale využívá pohyb ve všech třech osách po celé délce dráhy,“ popsal Hába. Součástí projektu bylo také zázemí pro zaměstnance, sklad olejů a čistička odpadních vod.

Technologie na střechách

Vznik opravárenského centra souvisí s investicemi Českých drah do obnovy vozového parku a nákupu moderních vozů. Ty jsou stavěny zcela jinak než starší dieselové vozy. „Nové jednotky mají většinu technologických celků na střeše. K nim je potřeba se dostat, technologie umět sundat a znovu namontovat,“ zmínil Martin Elstner, ředitel Oblastního centra údržby Východ Českých drah.

„Čerstvě máme první bateriové jednotky v Bohumíně. Víme, jak tyto jednotky pracují a co je k jejich údržbě potřeba. Budeme na ně připraveni i tady v Havlíčkově Brodě,“ ujistil Elstner.

Havlíčkobrodská hala však bude prozatím sloužit především pro servis elektrických jednotek RegioPanter a motorových RegioFoxů. Právě ty České dráhy nasazují na Vysočině a vyjíždějí odtud i do pěti okolních krajů. „Celkem je v Havlíčkově Brodě deponováno více než padesát hnacích vozů a jednotek sedmi různých řad,“ podotkla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Nové opravárenské zázemí má údržbu, opravy a revize vozidel urychlit. „Umožní maximalizovat efektivitu, soustředit do jednoho místa nejkvalifikovanější pracovníky a urychlit tím opravy. Vozy se tak dříve vrátí zpět do provozu,“ zdůraznil Honomichl.

Depo v Havlíčkově Brodě novou halou výrazně navýší kapacitu. Moderní zázemí se přidalo ke stávající sto let staré opravárenské hale a menší dílně pro krátká vozidla. „Souběžně budeme moci opravovat pět dlouhých souprav a dvě krátké,“ konstatoval vedoucí havlíčkobrodského servisního střediska Jaroslav Prchal.

Hledají se mechanici

Podle něj vybudováním nových prostor přibude i pracovních míst. Depo by potřebovalo přijmout celkem 15 lidí, 5 mechaniků a 10 elektromechaniků. České dráhy proto vypsaly náborové akce.

„Zájem bude. Nabízíme zcela nové pracoviště, které je hned u nádraží a autobusového terminálu. Zaměstnanci nebudou mít ani s případným dojížděním problém,“ je přesvědčen Prchal.

Samotná stavba haly trvala zhruba rok a půl. Začala v září 2024, po stavební stránce byla dokončena letos v únoru. Místní stavební firma Chládek a Tintěra dodržela všechny termíny. „Při zahájení jsem to sliboval, ale moc se tomu nevěřilo. Dokonce i sázka o nějaké láhve padla,“ smál se nyní předseda představenstva firmy Petr Suchý.

Zrada v podzemí i na kolejích

Jeho zaměstnanci se museli vypořádat s řadou nečekaných nástrah. „Narazili jsme na geologický zlom. Jedna půlka haly stojí na holé skále, druhá půlka na navážce. Piloty jsou do ní místy zaražené až 18 metrů hluboko,“ zmínil jeden z problémů Jaroslav Hába.

Velkou komplikací se rovněž stalo objevení původní klenuté kanalizace z roku 1871, tedy z doby, kdy byla železnice do tehdy ještě Německého Brodu přivedena. „Kupodivu byla stále funkční,“ podivil se Hába. Její sanace znamenala neplánovaný zásah až do hloubky osmi a půl metru a devět milionů korun na vícepracích. Celkem servisní hala stále bezmála 270 milionů korun.

A schválnosti se nové hale nevyhnuly ani po dostavění. Ihned v únoru po dokončení a vybavení měla být i otevřena. Jenže pár dní předtím vykolejil na nádraží nákladní vagon a oprava spojená s výlukami znemožnila napojení trakčního vedení. S tím se muselo čekat až do května. „Běžný provoz zahájíme po dokončení předání, přibližně v polovině června,“ vzkázal Jaroslav Prchal.

Vybudováním nové servisní haly v Havlíčkově Brodě vzniklo moderní středisko pro komplexní péči o železniční vozidla. Už v roce 2023 zde národní dopravce otevřel myčku kolejových vozidel za téměř 90 milionů korun. Ta slouží plně automaticky celoročně a unikátní je systémem recyklace a čištění vody. Denně dokáže umýt až 25 souprav.

