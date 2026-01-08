V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Provoz je omezený

V Havlíčkově Brodě při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový vagon. Má poškozený podvozek a poničený je částečně i kolejový svršek. Cisterna převážela naftu, nic z ní nevytéká. Hasiči naftu přečerpají a vagon budou spolu s dopravcem vracet na koleje. Provoz je omezený.

Omezený je provoz na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Okrouhlicí, vlaky tam jezdí po jedné koleji, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Jde o rychlíkovou trať z Havlíčkova Brodu na Kolín a Prahu.

Podle webu Českých drah má nehoda ve stanici Havlíčkův Brod dopad i na provoz vlaků i na trati mezi Světlou nad Sázavou a Zručí nad Sázavou. Mezi Havlíčkovým Brodem a Humpolcem jezdí náhradní autobusy.

