Obchvat chtějí všichni, nikdo ale blízko domu. Brod řeší, kudy dopravu vést

Vybrat jednu z budoucích variant tras jihozápadního obchvatu zastupitelé chtěli už na svém posledním řádném zasedání v polovině června. Tehdy se však ani na jedné ze čtyř variant nedokázali shodnout. Bodem sváru se stalo vedení silnice kolem či skrz místní část Šmolovy.

Proto se ještě narychlo pořádalo setkání obyvatel Šmolov a navazující Lipky, jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) i neveřejné „pracovní“ jednání zastupitelů. Výsledkem je jen ještě větší nesoulad a zmatky, než jaké byly v červnu.

„Obchvat vždy někomu vadí. Názory lidí se liší podle toho, kde kdo bydlí. Všichni obchvat chtějí, ale nikdo nechce, aby vedl na dohled od jeho domu,“ shrnul místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

„Majitelé pozemků hájí pouze své vlastní zájmy, nikoli zájmy veřejné. Právě zájem veřejný by zde měl převládnout, leč se tak zatím neděje,“ poznamenal opoziční zastupitel, komunista Vladimír Frič. „Majitelé pozemků by demokracii neměli využívat, jen když se jim to hodí k jejich zisku, ale také když se jedná o životy jiných,“ tvrdí.

Nejschůdnější varianta je drahá

Všem stranám by se nejvíce líbila varianta IV (viz box níže). O té však nechce nic slyšet ministerstvo dopravy ani ŘSD. Vzhledem k tomu, že je to právě stát, kdo by silnici platil, cesta tudy zřejmě nepovede.

Čtyři varianty jihozápadního obchvatu Havlíčkova Brodu Varianta I – Od kruhového objezdu u Selské jizby na silnici 38 vede ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou vznikající na severu místní části obchvat ukončí kruhový objezd, z něhož se pojede stávající silnicí 34. Doprava by pak proudila skrz Šmolovy stejně jako dnes. Varianta II – Od Selské jizby by silnice vedla ve stejné linii jako ve variantě I. Obchvat by pak dále překřížil současnou silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami. Lipku a Šmolovy by obkroužil ze západu asi sto metrů od zástavby. Na stávající silnici se napojí před Michalovicemi. Varianta III – Prakticky totožná jako varianta II. Obkroužení Lipky a Šmolov by šlo ještě o pár desítek metrů dál od zástavby. Varianta IV – Od Selské jizby by obchvat mířil na Michalovice. Na stávající silnici by se napojil těsně před touto obcí. Šmolovům by se úplně vyhnul, ale zase prošel katastry Lípy a Michalovic. Na trase je několik mostů.

„Snažíme se je ještě přesvědčit. Odezva je zatím ale taková, že jde o variantu drahou, byť není nejdelší, a nejvíc zasáhne do krajiny. Komplikace se pak čekají také při jednání ohledně krajského územního plánu i s obcemi Lípa a Michalovice, do jejichž katastru obchvat zasáhne,“ zmínil Honzárek.

Zbývají tak tři varianty. Ta první průjezd Šmolovami neřeší, končí před nimi. A varianty II a III se zase nelíbí většině obyvatel sídliště Lipka. Odpůrci tvrdí, že jim silnice povede přes pozemky kolem zahrad, a sníží jim tím komfort bydlení.

„Pokud by měl obchvat vést kolem nás, budeme se tomu bránit,“ vzkazuje Zbyněk Špinar, jeden z nejhlasitějších odpůrců variant II a III, úspěšný brodský podnikatel a zároveň podle serveru Hlídač státu sponzor ODS. Silnice v těchto dvou variantách vede i přes jeho pozemky. Špinar už dopředu veřejně deklaroval, že by dohoda s ním nebyla možná.

A právě toho se řada brodských zastupitelů bojí, zvláště po zkušenostech s farmářem Miroslavem Hrtúsem, který od počátku bombarduje přípravu a stavbu jihovýchodního obchvatu. Budování silnice se mu dlouhodobě daří zdržovat a komplikovat.

„V tomto případě to může být ještě těžší. Pokud bychom variantu II nebo III protlačili silou, můžeme se dostat do ještě větších problémů a zdržení. Těm lidem nejde o peníze, těm jde o domov a bydlení,“ uvědomuje si místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS). I proto tvrdí, že varianta I, byť končí pod Šmolovami, je lepší než nic.

Obyvatelé Šmolov ovšem trvají na tom, aby obchvat kromě samotného Brodu dopravu vyvedl právě z této zástavby. „To je náš zásadní požadavek,“ zdůraznil předseda osadního výboru Leoš Vaněček.

A stejného názoru jsou mnozí brodští zastupitelé. „Aby vznikl obchvat, který povede přes vesnici, je nepřijatelná varianta,“ volá Frič. Sám k tomu má pádný osobní důvod. Před lety ve Šmolovech autem srazil malé dítě.

Neoficiální referendum

Předprázdninovou diskusi obyvatel Šmolov s vedením Brodu Vaněček bral jako neoficiální referendum. Dopadlo jednoznačně. Schůze se zúčastnilo 165 občanů, 19 z nich bylo z Lipky. „Nikdo z podepsaných nedal hlas variantě, která by projížděla přes Šmolovy. Většina podpořila variantu II,“ oznámil Leoš Vaněček.

Aby toho nebylo málo, přistála na brodské radnici další petice. V záležitosti jihozápadního obchvatu už v pořadí třetí. Tentokrát ji podepsali obyvatelé osady Občiny, kteří se staví proti variantám II a III. Ty by k Občinám silnici mírně přiblížily. „To už jsem se musel fakt nahlas smát,“ kroutí hlavou nad celou situací místostarosta Stejskal.

Část zastupitelů namítá, že by vlastně nemělo být co řešit. Obě tyto varianty vedou v koridoru, který už vedení města před lety vložilo do takzvané územní rezervy v územním plánu. Jenže i to má háček.

„Územní rezerva bylo pouze označení pro stavební úřad, aby v koridoru nepovoloval jiné stavby. Jinak nemá právní sílu. V době, kdy jsme to schvalovali, ještě jihozápadní obchvat neměl souhlas ministerstva dopravy,“ zmiňuje Honzárek.

Právě otázka, zda obyvatelé Lipky stavěli domy už s vědomím budoucí silnice, není zcela jasná. Někdo tvrdí, že ano. Jiní mají názor opačný. „Jak mohl být zakreslen obchvat Lipek, když v té době ještě žádné Lipky neexistovaly?“ ptá se Zbyněk Špinar.

Na vysvětlenou, Šmolovy a Lipka jsou dvě různá sídla. Ačkoli současná silnice 34 vede podle značení skrz Šmolovy, ve skutečnosti vede mezi Šmolovami a Lipkou. Lipka patří k dva kilometry vzdáleným Poděbabům. „Nebýt Lipky, nejezdilo by se u Šmolov padesátkou, ale stovkou. Označení začátku a konce obce by tu nebylo,“ upozorňuje Špinar.

Pátá varianta: nic se nepostaví

Jak zastupitelé současnou situaci vyřeší, se může ukázat v září na řádném jednání. Pokud se nadpoloviční většina z pětadvaceti zastupitelů opět neshodne, dojde na variantu V.

„Ta spočívá v tom, že žádný jihozápadní obchvat nebude a dál budeme mít ucpanou Humpoleckou ulici,“ varuje Honzárek. I když si to nikdo nepřeje, není k tomu daleko.

„Takovou věc má rozhodnout dvacet pět laiků, na které působí tlaky ze všech stran,“ ironicky zmiňuje Zbyněk Stejskal. Nevylučuje při tom, že rozhodnutí mohou zastupitelé opětovně odložit a nechat až po zářijových volbách.