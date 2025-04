Brod uzavřel poničenou lávku, kterou podemlely povodně. Vybuduje novou

„Při loňských povodních řeka podemlela mostní konstrukci a my budeme muset lávku kompletně přesunout,“ oznámil nedávno na svém facebookovém účtu starosta města Zbyněk Stejskal (ODS).

Samotná kovová konstrukce lávky devastující škody neutrpěla. Přesto by bylo třeba ji poměrně zásadně obnovit. Ještě horší je to se základy a pilíři na obou stranách řeky. Na první pohled jsou vidět podemleté kameny či až na základy obnažená betonová konstrukce.

„Odborná firma, která posudek dělala, doporučila lávku kvůli bezpečnosti uzavřít,“ uvedl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

To se také stalo. Správce ji ovšem pouze opatřil dopravní značkou se zákazem vstupu chodců a zákazem vjezdu cyklistů. Doplněna je dodatkovou tabulkou s nápisem, že je lávka uzavřena. A takové značení málokdo dodržuje. Další zábrany chybí. „Domnívali jsme se, že když lidé uvidí značku, otočí se a půjdou pryč, na lávku nebudou vstupovat,“ vysvětluje Honzárek.

„Známe to už z minulosti. Pokud bychom tam natáhli pásku, bude ihned stržená. Pokud bychom most oplotili, budou se po pár dnech jeho pole povalovat v kopřivách. A kdybychom tam položili masívní betonové panely, někdo je odtáhne,“ je k jakýmkoliv zábranám skeptický Honzárek.

Nejen zkratka pro cyklisty

Můstek přes Sázavu u Plastimatu se nachází v poměrně odlehlé části města. Lidé ho využívají zejména při cestě z Herlif, Termesiv či Vysočan k nákupní a průmyslové zóně. V oblibě ale mají lávku i turisté či cyklisté, jimž dokáže podstatně zkrátit trasu.

Dokonce přes ni vede červená turistická trasa, takzvaná Cesta Karla Havlíčka Borovského či Cyrilometodějská trasa. Nejbližší další přemostění Sázavy je až kilometr daleko po proudu u svatého Jána, už přímo ve městě pod brodským sídlištěm Žižkov. Obchůzkou by si lidé další dva kilometry zašli.

„Lávce nic není, jednoho člověka to v pohodě unese. Kudy bych měl jít jinudy? Přes město? To je skoro na celodenní výlet,“ zlobil se při pohledu na dopravní značení starší muž, který uzavřenou lávku přecházel v úterý dopoledne.

Železobetonová lávka za nižší jednotky milionů

Přemostění chce nechat radnice strhnout a nové vybudovat o několik desítek metrů dál po proudu řeky. „Důvodem pro toto rozhodnutí je úzký prostor u Plastimatu. Kdo tenhle úsek zná, určitě mi dá za pravdu,“ vysvětluje brodský starosta.

K lávce podél plotu a několika budov bývalého průmyslového závodu vede úzká pěšina. Dva cyklisté se na ní těžko míjejí, turisté tudy obvykle chodí v řadě za sebou. Nové místo by tudíž lávka mohla najít v sousedství vodácké klubovny, město zde už vlastní potřebné pozemky. Po druhé straně řeky také vede širší cesta.

Lávka by měla vzniknout zcela nová, včetně podpěr i samotné konstrukce. „Už nebude takto kovová, ale klasická železobetonová,“ představil Honzárek.

Dle dosavadních odhadů by její vybudování mělo přijít na nižší jednotky milionů korun.

Kdy k tomu dojde, ovšem zatím není zcela jasné. „Řešení bohužel nějaký čas potrvá. Důvody jsou jednak formální – získání stavebního povolení a náročnost projektu, i ryze praktické – nedostatek mostních projektantů,“ podotkl Zbyněk Stejskal.

Do poloviny roku by měl být hotový projekt. Pak záleží, jak dlouho potrvá stavební řízení a výběr stavební firmy. Na samotnou výstavbu počítá radnice s třemi měsíci. Pokud bude šance, že most bude dokončen v říjnu, bude položen ještě letos. Pokud se přípravy zdrží, odloží se akce na příští rok.

Oprava čeká i most přes potok

Pravidelné revize mostů v Brodě odhalily i další objekty, jejichž stav má do ideálu daleko a na něž je nutné se zaměřit. Ve špatném stavu je například lávka přes severozápadní obchvat mezi sídlištěm Žižkov a školním areálem v Kyjovské ulici. „Projekt je připravený, práce by měly začít koncem dubna,“ oznámil starosta Stejskal.

Opravit je nutné i most přes Rozkošský potok mezi Perknovem a areálem psychiatrické léčebny. K tomu by zřejmě mohlo dojít v příštím roce. Jednalo by se o kompletní rekonstrukci všech konstrukčních vrstev. Ve hře je i možnost současně s tím zřídit u mostu nové autobusové zastávky.

Soustředit se bude třeba i na obnovu mostu u Rica mezi Plovárenskou a Bělohradskou ulicí. Také ten chce město kompletně rekonstruovat a přestavět. Ani u této investice zatím není známý termín, ani cena. Vedení města však má přesnou představu, jak by most měl po opravě vypadat.

„Dostane klasickou tři metry širokou vozovku a metr a půl široký chodník. Bude sloužit i nadále výhradně pro pěší s tím, že v případě dopravních komplikací a uzavírek na něj bude převedena jednosměrná doprava. Počítáme i s instalací nového užšího zábradlí,“ popsal Libor Honzárek.