Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště

Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel. Letos zahájí hned čtyři projekty na rekonstrukci a modernizaci menších hřišť a sportovišť. Obnoveno bude sportoviště v Čechovce a v Papšíkově, nové plácky vzniknou v Poděbabech a u sídliště Rozkoš.
Zastaralé hřiště v Čechovce čeká proměna. Současnou nevzhlednou asfaltovou plochu nahradí moderní umělý povrch, nové atrakce pro nejmenší a také workoutový koutek s venkovní posilovnou.

„Chceme nabídnout obyvatelům různé možnosti aktivního trávení volného času. Mysleli jsme přitom i na naše nejmenší,“ prozradil starosta města Zbyněk Stejskal (ODS) s tím, že podpora sportovních aktivit je jednou z dlouhodobých priorit vedení města.

V letošním rozpočtu se – vedle budování nového velkého veřejného sportoviště u Základní školy Nuselská za 80 milionů korun – našly peníze na čtyři menší projekty. Dostane se tak na obnovu či stavbu sportovišť v okrajových částech Brodu.

Na Rozkoši navrhovali studenti

Zcela nové hřiště vznikne letos u sídliště Rozkoš, mezi Rozkošskou a Havlíčkovou ulicí. „Tato část města podél Havlíčkovy ulice dětské a sportovní hřiště vyloženě postrádá,“ podotkla Jana Vránová z odboru sekretariátu a komunikace.

Omladina se může těšit na menší dopravní hřiště, kuličkovou dráhu, podzemní telefon a podobné hrací prvky, které budou v Havlíčkově Brodě úplnou novinkou. Náklady na vybudování hřiště se pohybují kolem šesti milionů korun. K dispozici by mohlo být už na konci srpna.

Právě na této prázdné ploše u Havlíčkovy ulice, které momentálně dominuje technický objekt s graffiti, vyroste letos nové dětské a sportovní hřiště, které v této části města citelně chybí.
V Dolním Papšíkově už se pilně pracuje. Stavební technika zachycená na snímku připravuje podklad pro nový asfaltobetonový povrch hřiště, který nahradí ten stávající, již nevyhovující. Investice si vyžádá 740 tisíc korun.
„Máme už uzavřenou smlouvu o dílo. Jedná se v podstatě o dvě hrací plochy. Jedno hřiště je víceúčelové hřiště pro sporty. Druhá plocha je multifunkční, kterou nám navrhli žáci a studenti střední průmyslové školy stavební,“ popsal projekt resortní místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Zcela nové hřiště se začíná rýsovat v místní části Poděbaby, tam už se práce rozeběhly. Sportoviště tu díky zvolenému tartanovému povrchu nabídne zázemí pro více sportů, jako je nohejbal, tenis, volejbal a další. Podkladové vrstvy už byly položeny, po dokončení povrchů a vybavení přibude i osvětlení a oplocení. Náklady jsou sečteny na 4,2 milionu korun.

Čechovka se zbaví asfaltu

Kompletní rekonstrukce se pak dočká sportovní plácek s dětským koutkem v Čechovce. „Svoji podobu dostal již před mnoha lety a obnovu si jistě zaslouží,“ zmínil starosta Stejskal. Mnoho desítek let staré sportoviště je tvořeno prakticky jen rozlehlou asfaltobetonovou plochou a tenisovou zdí.

Starý povrch bude z hřiště odstraněn, nahradí ho povrch umělý. Současně s tím projde velkou obnovou i navazující prostor pro nejmenší s několika atrakcemi, jako jsou kolotoč a houpačky. Nově tu přibude workoutový koutek a venkovní posilovna.

„Je schválen rozsah stavby, je schválena studie, zpracovává se dokumentace pro povolení a provádění stavby. Pokud nebudou v přípravě žádné problémy, plánujeme letos zahájit realizaci,“ popisuje přípravy vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Nejmenší revitalizaci radnice připravuje v místní části Dolní Papšíkov. Na stávajícím sportovišti bude vyměněn povrch, který už není v dobrém stavu. „Jedná se o asfaltobetonové hřiště, kdy bude na ploše obnoven stejný typ povrchu,“ přiblížila investici za 740 tisíc korun Jana Vránová.

3. května 2026  9:13

