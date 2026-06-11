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Černý dým nad Havlíčkovým Brodem. Hoří skladovací hala s plasty

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  18:12aktualizováno  18:19
Hasiči dnes odpoledne vyjeli v Havlíčkově Brodě k rozsáhlému požáru. Hoří tam skladovací hala s plastovými výrobky a kartony. Hustý černý kouř jde vidět na vzdálenost několika kilometrů. Oheň způsobil škodu v řádech milionů korun.
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Hasiči zasahují u požáru ve skladovací hale v Havlíčkově Brodě. (11. června 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor ČR

„Hasiči likvidují požár ve II. stupni poplachu v ul. Strojírenská v HB, kde ve skladovací hale hoří plastové výrobky a kartony,“ uvedli hasiči na síti X.

Oheň se už podle nich podařilo dostat pod kontrolu. „Na místo dorazí chemická laboratoř, která bude měřit množství škodlivých látek v ovzduší,“ dodali.

„Hoří průmyslová hala, ve které jsou uskladněny plasty, kartony a keramika. Jedná se o obrovský požár s vysokou škodou. Požár se dlouho lokalizoval, v hale však nikdo nebyl, a tak nedošlo k žádné evakuaci,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Dana Čírtková.

„Město bude oznamovat, aby lidé z Havlíčkova Brodu nevětrali, protože ten dým je obrovský,“ dodala.

Oznámení o požáru podle ní dostala policie kolem 16. hodiny. „Vzniklá škoda se bude pohybovat v řádech milionů korun,“ uzavřela Čírtková.

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