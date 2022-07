Ve sběrném dvoře uspějí lidé z Brodu jen s občankou, karty si půjčovali

„Občany města upozorňujeme, že od července bude vstup do sběrných dvorů umožněn výhradně jen s odpadovou kartou a občanským průkazem,“ zdůrazňují zástupci městského odboru životního prostředí.

Odpadové karty zavedlo město od počátku letošního roku. Novinka měla zamezit tomu, aby „bílí koně“ na sběrném dvoře ukládali odpad za podnikatele či občany jiných sídel, kteří by za to jinak museli zaplatit.

„Víme o lidech, kteří objemného odpadu za rok do sběrného dvora dovezou i několik tun. Zřejmě na to mají přímo živnost, nebo na svůj občanský průkaz nechávají tento odpad zdarma uložit i občany nemající trvalé bydliště v Havlíčkově Brodě. Na takové jedince nechceme jako město doplácet,“ vysvětloval při zavedení karty místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Občanský průkaz má nově sloužit k ověření trvalého pobytu člověka, který odpad do sběrného dvora veze. Obsluha sběrných dvorů totiž už několikrát zjistila, že si lidé odpadové karty navzájem půjčují.

„V případě zjištění neoprávněného použití odpadové karty nebude umožněn vstup do sběrných dvorů a odpadová karta bude předána městskému úřadu k dalšímu řešení,“ upozorňuje Renata Horáčková z odboru životního prostředí.

Vlastníci nemovitostí v Havlíčkově Brodě, kteří na jeho území nemají trvalé bydliště, to budou mít o dost složitější. Vedle odpadové karty a občanského průkazu budou muset předložit i výpis z katastru nemovitostí. Ten má prokázat, že ve městě opravdu nemovitost vlastní.

Podle údajů radnice bylo dosud vydáno zhruba čtyři tisíce odpadových karet. První půlrok bylo jejich používání víceméně dobrovolné. Od července už ale bude povinné. Stane se tak i na základě některých konkrétních zjištění, které vzešly z průběžné analýzy.

„Například během prvních tří měsíců roku dokázala jedna domácnost žijící v bytě na sídlišti navštívit sběrný dvůr 49krát. Zaznamenány byly i četnější vstupy u některých občanů, kteří mají v místě bydliště sídlo nebo provozovnu pro podnikatelskou činnost,“ zmiňuje Horáčková.

Přehledné statistiky umožňuje odpadová karta díky unikátnímu QR kódu. Ten obsluha načte a okamžitě se jí v počítači ukážou informace o domácnosti. Mimo jiné i to, jaké odpady a jak často do sběrného dvora vozí. Do budoucna hodlá město sledovat i hmotnost odpadu.

Bez modrých a žlutých nádob

Další změna, která od července nastává, se týká místní části Perknov. Ve veřejných kontejnerových stáních tam už nebudou separační barevné nádoby na papír (modré) a plast (žluté). Místo nich přibudou hnědé nádoby na bioodpad.

„Perknov, kde se nachází pouze rodinné domy a jen jeden bytový dům, byl vybrán jako lokalita vhodná pro nový typ svozu odpadů přímo z domácnosti. Už při jeho zavádění byli občané informováni, že dojde ke snížení počtu nádob pro papír a plasty ve veřejných separačních stáních,“ vysvětluje Horáčková.

Ve druhé polovině loňského roku byl v Perknově zaveden systém, při němž lidé třídí papír a plast už ve svých domácnostech. Od města k tomu dostali i speciální barevné nádoby, které se vyvážejí pravidelně jako klasické popelnice. Stejné nádoby na veřejných stáních tak již nejsou třeba. Své barevné popelnice má momentálně 335 domácností v Perknově, což dělá asi 70 procent obyvatel místní části.

Velké barevné kontejnery zmizí i kvůli úspoře místa či estetickému vylepšení kontejnerových hnízd. „Do separačních stání na příjezdových cestách do Perknova přivážejí odpad i obyvatelé okolních obcí,“ přidává Horáčková další z důvodů.

Systém třídění a svozu odpadů začala havlíčkobrodská radnice měnit loni na jaře. Postupně začala omezovat frekvenci svozu komunálního odpadu. Obyvatele tím chtěla přimět k lepšímu třídění. Podle statistik se to skutečně vyplácí a lidé v Brodě třídí více než kdy v minulosti.