Nemocnice v Havlíčkově Brodě chystá iktové centrum. Začne fungovat příští rok

Autor:
  8:12
V havlíčkobrodské nemocnici začne v příštím roce sloužit takzvané iktové centrum. Přípravy a stavební úpravy k jeho vybudování už začaly. Centrum nabídne komplexní diagnostiku a léčbu pacientů, které postihne cévní mozková příhoda.
Vrchní sestra Marie Rýglová (vlevo) a staniční sestra Iveta Šejbová v jednom z...

Vrchní sestra Marie Rýglová (vlevo) a staniční sestra Iveta Šejbová v jednom z boxů nového iktového centra | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Cerebrovaskulární sekce neurologické společnosti dává zelenou rozšíření sítě iktových center pro rok 2026, a to především v regionech, kde je tato péče nedostatečná. Tam spadá i Havlíčkobrodsko. V naší spádové oblasti je iktové centrum nutné vybudovat,“ uvedla primářka neurologického oddělení Tereza Lukoszová.

Pro zřízení centra jsou třeba stavební úpravy. „Pro správný chod centra je nutné vybudovat vlastní monitorovací lůžka v rámci pokojů intermediální péče,“ zdůraznila Lukoszová.

„Na neurologickém oddělení budou zřízeny dva pokoje pro poskytování intenzivní péče. Mezi danými pokoji bude umístěna sesterna. Každý pokoj bude mít dvě monitorovací lůžka,“ doplnila ji mluvčí nemocnice Petra Černo.

Stavebníci zároveň upraví i standardní pokoje oddělení. Obnoví stěny, podlahy a instalují chlazení a rozvody. Neurologie bude rovněž vybavena novým nábytkem. Celkově by mělo jít o investici ve výši deseti milionů korun. Plně ji financuje zřizovatel nemocnice – Kraj Vysočina.

Do konce roku azyl na onkologii

Stavební úpravy začaly na přelomu září a října. Nejprve bylo nutné lůžkové neurologické oddělení přestěhovat. Až do konce roku najde azyl v budově onkologie. Počet lůžek musel být mírně zredukován. Neurologické ambulance dál fungují v hlavní nemocniční budově.

„Na začátku stavebních prací, zejména první a druhý týden od zahájení stavby, nás čekají hlavně bourací práce, kde bude vyšší hluk z daného staveniště,“ upozornil provozně-technický náměstek nemocnice Otto Šrůta. Náročnější práce by měly být hotové do poloviny října.

Co je iktové centrum

  • Iktová centra jsou speciální oddělení, jež jsou zřizována na neurologických odděleních a obvykle mají čtyři až osm lůžek.
  • Základem jejich úspěchu v péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou je speciálně vyškolený interdisciplinární tým, který disponuje vybavením umožňujícím rychlou diagnostiku problémů a jejich léčbu v rané fázi.
  • Díky své infrastruktuře nabízejí nejvhodnější prostředí pro úspěšnou trombolytickou i miniinvazivní léčbu.
  • V iktových centrech jsou monitorovány neurologické funkce i funkce životně důležitých orgánů. Tím lze předcházet komplikacím a včas je řešit.
    Zdroj: Národní zdravotnický informační portál

Plně funkční by iktové oddělení mělo být příští rok. Nemocnice počítá, že do nových prostor se neurologie vrátí na jeho počátku. Další postup bude záviset na schválení akreditace ministerstvem zdravotnictví.

„Neurologické oddělení bude v běžném provozu. Statut iktového oddělení ale formálně získá až po schválení ministerstvem. Zažádáno už máme,“ potvrdila Petra Černo.

Podle krajského radního pro oblast zdravotnictví Jiřího Běhounka by získání akreditace nemělo nic bránit. „Podmínky ministerstva zdravotnictví pro vznik iktového centra nemocnice v Havlíčkově Brodě splňuje. Neurologické oddělení má personálně a lékařsky dobře saturované,“ konstatoval.

Oddělení je podle něj samostatné ve všech vyšetřovacích metodách včetně sonografie. Disponuje nepřetržitou hodinovou dostupností CT mozku i možností vyšetření magnetickou rezonancí. K dispozici má jak svoje vlastní lůžka, tak může využít kapacity jednotek intenzivní péče.

„Nedílnou součástí požadavků na vybavení iktového centra je také následná rehabilitace, přítomnost logopeda a ergoterapeuta,“ připomněl Běhounek. I tyto odbornosti jsou v brodské nemocnici dostupné.

Ve zřízení iktového centra vidí vedení nemocnice benefity jak pro pacienty, tak i pro samotné zdravotnické zařízení – zatraktivní pracoviště i pro současný a budoucí personál.

Gynekologie, rehabilitace, neurologie. Brodskou nemocnici čeká velká proměna

„S novým pracovištěm se specializovanou péčí a tedy i větším spektrem pacientů bude snazší udržet mladé lékaře nebo nalákat nové lékaře ve specializačním vzdělávání, kdy budou mít možnost se i nadále vzdělávat,“ domnívá se ředitel nemocnice David Rezničenko.

Zlepšit by se mělo i poskytování zdravotní péče pro pacienty s cévní mozkovou příhodou v celém kraji. „Nyní je iktová péče pro náš region zajišťována v nemocnicích v Jihlavě a v Novém Městě na Moravě. Ty jsou ale přetížené, zřízení dalšího centra proto vítají a podporují,“ konstatovala Tereza Lukoszová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Revoluční sekačka, která trávu neseká. Výrobce z Vysočiny expanduje do USA

Premium

Rotační sekačky trávník ničí. Aby byl ve vynikající kondici, je třeba trávu nikoliv umlátit, ale ustřihnout. Takové filozofii se nově podřizuje společnost Dvořák – svahové sekačky. Výrobce...

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat....

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

Nemocnice v Havlíčkově Brodě chystá iktové centrum. Začne fungovat příští rok

V havlíčkobrodské nemocnici začne v příštím roce sloužit takzvané iktové centrum. Přípravy a stavební úpravy k jeho vybudování už začaly. Centrum nabídne komplexní diagnostiku a léčbu pacientů, které...

14. října 2025  8:12

Můj brácha má prima bráchu i ségru. Zhořská stáj v Pardubicích opět slavila úspěchy

Loňský vítěz Godfrey na letošní Velké pardubické startovat nemohl, naděje tudíž zhořská stáj DS Pegas vložila do jeho o rok mladšího bratra. A High In The Sky svému staršímu sourozenci ostudu určitě...

13. října 2025  15:54

Premiéra v Horáckém divadle. Tragikomická detektivka je jako kyselé žížalky

Další premiéru letošní sezony má od soboty za sebou Horácké divadlo v Jihlavě. Tentokrát tvůrci uvedli v české premiéře autorskou tragikomickou detektivku s názvem Delete_smazáno_nic.

13. října 2025  14:12

Šestnáctiletá dívka posilněná alkoholem skončila se škodovkou v příkopu

Nejen bez řidičáku, ale navíc pod vlivem alkoholu způsobila o víkendu dopravní nehodu teprve šestnáctiletá řidička v Rodkově na Ždársku. S osobním vozidlem Škoda Octavia nezvládla řízení, vjela do...

13. října 2025  13:19

Řidiče na frekventované silnici ze Žďáru do Pardubic začal hlídat nový radar

Na hlavním tahu ze Žďáru nad Sázavou na Pardubice již město spustilo úsekové měření. Radary na řidiče číhají ve žďárské místní části Stržanov. Měřicí zařízení byla sice do vesnice na frekventované...

13. října 2025  11:12

Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne

Havlíčkův Brod zahájil další dvě etapy revitalizace parku Budoucnost. Do léta příštího roku proměnou projde okolí rybníku Obora před základní školou V Sadech a stráň nad rybníkem Hastrman až k ulici...

13. října 2025  8:43

Žádná bitva, ale vojáky tu pohřbili přímo u silnice. Přibyslav opravila zvláštní pomník

Premium

Město Přibyslav nechalo zrekonstruovat jednu ze svých nejstarších památek. Novou podobu má pomník obětem takzvané sedmileté války, neboli boží muka u hřbitova. Málokdo tuší, že právě tady, hned u...

12. října 2025

Dřív papírové modely lepilo každé dítě. Dnes k tomu manželé mládež vracejí

Přesnost, trpělivost, představivost. To jsou základní vlastnosti, které by měli mít papíroví modeláři. Tento koníček byl kdysi velmi populární, a to hlavně díky časopisům ABC. Jejich přílohou totiž...

12. října 2025  9:45

Doba si žádá pokrok. Čím dál víc radnic začíná využívat umělou inteligenci

Přepisy jednání zastupitelů, tvorba prezentací, analýza dokumentů, ale třeba i komunikace s klienty čtyřiadvacet hodin denně. To je jenom několik oblastí, v nichž městské úřady na Vysočině již...

11. října 2025  9:10

Na D1 u Jihlavy se srazil nákladní vůz s autobusem, v němž cestovalo 40 lidí

Na dálnici D1 u Jihlavy se v sobotu ráno srazil autobus s nákladním vozem. Při nehodě utrpěl jeden člověk zranění. Nehoda se stala na 107,5. kilometru ve směru na Prahu, kde je nyní omezený provoz. V...

11. října 2025  8:15

Zdolal 14 osmitisícovek. Cílem nesmí být vrchol, ale návrat, říká horolezec Jaroš

Premium

V horách je teď víc svátečních lezců, tedy i průšvihů. Z těch, co dnes šplhají na Everest, není horolezec ani jeden, říká jedenašedesátiletý Radek Jaroš. Sám o zkušenosti v této oblasti rozhodně...

10. října 2025

Rybáři lákají na čerstvé maso z výlovů. Letos je potrápilo sucho i kormoráni

Extrémně málo vody i útoky kormoránů. To jsou největší potíže, s nimiž se letos potýkali rybáři na Vysočině. I přes složitější podmínky však lidé o bohatou nabídku tradičních druhů ryb nepřijdou. A...

10. října 2025  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.