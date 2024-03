Semafor pustí chodce přes obchvat, ale zablokuje dopravu. Brod řeší cestu k obchodům

Nákupní park roste na místě původního hospodářského statku Stříbrný dvůr. Ten developer odkoupil od původního majitele. Stavení nechal odstranit a na volné ploše vyrostou obchody, restaurace a velké parkoviště.

„Naší vizí je vybudovat nákupní park s tradiční skladbou spotřebního zboží a služeb, tedy oděvy, obuv, drogerie, potřeby pro domácnost, elektro, restaurace a podobně,“ sdělil už před čtyřmi roky jednatel developerské společnosti Immomarket Václav Vitek.

Na těchto slovech trvá i nyní. Více detailů však zatím prozradit odmítá. „Skladbu nájemců zveřejníme na přelomu léta a podzimu. Jen mohu potvrdit, že bychom chtěli otevírat na konci listopadu,“ konstatoval Vitek.

Pozdější termín otevření

Záměr stavět na Stříbrném dvoře investor představil už před několika lety. Samotnou stavbu však zahájil se zpožděním. Podle prvních plánů mělo nákupní centrum fungovat už od roku 2021.

„Je to složitý projekt. Podepsalo se na něm jednak covidové období, které přípravu na čas velice zkomplikovalo. Později zahájení stavby odsunulo prudké zdražení stavebních materiálů a energií. Až nyní se zdá, že se situace relativně stabilizovala,“ shrnul developer.

Vedení města už dříve s investorem uzavřelo takzvanou plánovací smlouvu. Ta řeší podmínky napojení nákupního parku na městskou infrastrukturu. V rámci projektu by měly vzniknout chodníky, parkovací plochy, sadové úpravy, ale i autobusové zastávka, na niž by zajížděla městská hromadná doprava.

„Už z předchozího období existuje dohoda, podle níž bude investor spoje městské hromadné dopravy od sousedního Lidlu do Stříbrného dvora hradit,“ poznamenala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS), do jejíž gesce spadají Technické služby, které MHD v Brodě provozují.

Autobusem, autem, pěšky

Městské autobusy budou jednou z variant, jak se zákazníci k novým obchodům dostanou. Další, a pravděpodobně zdaleka nejpreferovanější variantou bude vlastní auto. Nákupní park bude ale přístupný i pro pěší.

Jenže právě přístup pro pěší je předmětem častých debat obyvatel města. Obchodní centrum totiž bude ležet za obchvatem a lidé se k němu budou muset dostat přes rušnou silnici. K tomu jim má pomoci přechod pro chodce se světelnou signalizací, který vznikl těsně u kruhového objezdu při stavbě jihovýchodního obchvatu. Lidé však k němu mají řadu výhrad.

„Semafor u kruhového objezdu je prostě špatně. Když se rozsvítí chodcům zelená a auta musí zastavit, zablokuje se tím celý kruhový objezd. Co taková situace způsobí, vidíme denně na kruhovém objezdu v centru města u svaté Kateřiny,“ zlobil se na zatím poslední schůzi městského zastupitelstva Jan Kerber (Piráti).

Vedení města si problematické umístění přechodu uvědomuje. Nicméně nic moc dalšího s tím udělat nedokáže. „Přechod vznikl jako ne zrovna ideální, ale jediný možný kompromis,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Na možnosti bezpečně se dostat za obchvat už při plánování této dopravní stavby radnice trvala. Chodník kolem kruhového objezdu vedl i v minulosti. Zajišťoval přístup nejen do Stříbrného dvora, ale i do sousední místní části Pohledští Dvořáci. „Bydlí tam lidé, sídlí tam firmy, chodí se tam do restaurace a za kulturou. Bylo nutné ponechat tuto část přístupnou i pro pěší a chodník zachovat. Vznik nákupního parku je pro to dalším důvodem,“ říká Honzárek.

Lávka, podchod? Obě varianty měly překážky

Původně se zvažovalo mimoúrovňové křížení, tedy překlenout obchvat buď lávkou, nebo ho podejít podchodem. Obě varianty se však ukázaly jako nemožné. Podchod je vyloučen kvůli potoku, který těmito místy protéká, a spodní vodě.

A nadchod či lávku nechtělo Ředitelství silnic a dálnic ani město budovat kvůli platným normám. Podle nich by totiž musela být lávka sjízdná i pro vozíčkáře. Zároveň by musela být postavena vysoko, aby případné nadměrné náklady měly dost prostoru na obchvatu.

„Kvůli maximálnímu možnému sklonu chodníku bychom z obou stran museli nechat k lávce vybudovat stametrové rampy. Jednak by se tím stavba výrazně prodražila. A zároveň by tak dlouhou trasu lidé stejně nevyužívali a obchvat by přebíhali nejkratší možnou cestou,“ objasnil místostarosta.

Přechod pro chodce se semafory už v místě je. Zelený panáček se rozsvítí jen na vyžádání pár sekund po zmáčknutí tlačítka. Provoz na obchvatu se tím ovšem zastaví jen na krátkou chvíli. Vedení města nepředpokládá, že by byl semafor denně využit ve více než jednotkách či maximálně nízkých desítkách případů.