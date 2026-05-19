„Ze strany občanů vnímáme obavy, jaká zavládne v době uzavírky ve městě dopravní situace. Rozhodli jsme se proto zavést až do opětovného otevření mostu na Masarykově ulici MHD zdarma,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
„Věříme, že se povede část občanů motivovat jezdit více městskými autobusy a opatření přispěje ke zklidnění dopravy,“ vysvětlil Stejskal. Roční provoz MHD stojí město mezi 22 a 25 miliony korun.
Uzavření jednoho ze dvou silničních mostů přímo ve městě bude mít na dopravu v Brodě mít silný dopad. Po mostě vede čtyřproudý hlavní průtah, denně po něm projelo na dvacet tisíc vozidel. Poslední týdny je provoz omezen na jeden pruh v každém směru.
Uzavírka má podle Aleše Kratiny, ředitele jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic, začít ve středu o půl páté ráno. Trvat má nepřetržitě, a to včetně zimy, až do 31. července 2027. Půjde tedy o většinu ze dvou stavebních sezon, celkem rok a čtvrt.
Zakoupené předplatné nepropadne
Po celou tuto dobu bude MHD jezdit zdarma. „Nástup cestujících do městských autobusů bude od středy umožněn bez omezení všemi dveřmi,“ prozradila Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu. To by mělo urychlit odbavení cestujících.
Lidé, kteří již mají zakoupené jízdné na přednabitých kartách, o svoje peníze nepřijdou. „Počítáme s tím, že nabitým kartám bude adekvátně prodloužena platnost jízdného,“ vzkázala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).
Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů
Po celou dobu demolice a výstavby nového mostu bude sloužit hned vedle postavený most provizorní, pro pěší pak lávka naproti Bille. K mostu už vede asfaltová komunikace. Tento přejezd Sázavy však nebude určen pro veřejnost. Budou tudy moci pouze vozy integrovaného záchranného systému a právě linkové autobusy i vozy MHD. „Cestující MHD by se tak měli do cíle dostat včas,“ dodala Vránová.
Jízdní řády MHD by se po dobu komplikací neměly příliš měnit. K dispozici jsou například v aplikaci IDOS nebo na webových stránkách Technických služeb, které přepravu po městě zajišťují. Radnice navíc doporučuje častěji se dívat do aplikace, která hlídá aktuální příjezdy vozů do zastávek.
Nová zastávka u Slunce a změny na křižovatkách
Od středy zároveň bude cestujícím linkových autobusů k dispozici nová zastávka - před hotelem Slunce v odbočovacím pruhu ve směru do Masarykovy ulice. Nahradí původní umístěnou před bouraným mostem i dočasnou zastávku v Nádražní ulici.
Odbočovací pruh z centra ve směru na Kolín bude po rok a čtvrt jinak uzavřen. Navazující světelná křižovatka se změní v trojramennou, upraveno bude i časování semaforů. Podobný postup čeká křižovatku Masarykovy, Ledečské a Svatovojtěšské na druhé straně řeky.
Důvodem jsou Dukovany, městu hrozí kolony
Most v Masarykově ulici se musí přestavět, protože leží na trase, po které se budou přepravovat velké a těžké komponenty nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Nové přemostění by mělo unést až 900 tun, násobně více než most nynější. O jeho stavbu se postará společnost Strabag za bezmála 160 milionů korun. Jde o investici ŘSD.
Havlíčkův Brod začal stavět provizorní most, hlavní tah se zcela uzavře v květnu
Na provoz ve městě bude mít uzavření stěžejní tepny výrazný vliv. Veškerá doprava bude muset proudit přes centrum města, nebo po obchvatu. „Očekáváme velké problémy, hlavně v prvních dnech uzavírky, než si řidiči zvyknou. Prosíme je o trpělivost. A žádáme, kdo vyloženě nemusí, aby minimálně týden do města autem vůbec nezajížděl,“ prohlásil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
I pro místní ŘSD společně s radnicí doporučují využívat obchvat. V centru hrozí ucpání kruhového objezdu u kostela svaté Kateřiny a v té souvislosti i všech okolních ulic, zejména Dolní a Žižkovy. Na obchvatu může nárazově docházet k zahlcení kruhového objezdu u nákupního centra Stříbrný dvůr.
20. dubna 2026