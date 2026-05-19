Brod přestaví klíčový most pro Dukovany. Po dobu uzavírky bude MHD zdarma

  12:52
Rok a čtvrt se budou cestující městskou hromadnou dopravou v Havlíčkově Brodě vozit zcela zdarma. Nečekaně a na poslední chvíli tak v úterý dopoledne rozhodli brodští radní. Opatření souvisí s uzavírkou a demolicí mostu v Masarykově ulici. Platí, stejně jako uzavírka, už od středy.
Od středy mohou lidé do autobusů havlíčkobrodské MHD nastupovat všemi dveřmi bez omezení. Opatření souvisí s bezplatným provozem linkového systému po dobu uzavírky klíčového mostu přes Sázavu. Autobusy navíc budou moci využívat provizorní most. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

„Ze strany občanů vnímáme obavy, jaká zavládne v době uzavírky ve městě dopravní situace. Rozhodli jsme se proto zavést až do opětovného otevření mostu na Masarykově ulici MHD zdarma,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Věříme, že se povede část občanů motivovat jezdit více městskými autobusy a opatření přispěje ke zklidnění dopravy,“ vysvětlil Stejskal. Roční provoz MHD stojí město mezi 22 a 25 miliony korun.

Uzavření jednoho ze dvou silničních mostů přímo ve městě bude mít na dopravu v Brodě mít silný dopad. Po mostě vede čtyřproudý hlavní průtah, denně po něm projelo na dvacet tisíc vozidel. Poslední týdny je provoz omezen na jeden pruh v každém směru.

Uzavírka má podle Aleše Kratiny, ředitele jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic, začít ve středu o půl páté ráno. Trvat má nepřetržitě, a to včetně zimy, až do 31. července 2027. Půjde tedy o většinu ze dvou stavebních sezon, celkem rok a čtvrt.

Po celou tuto dobu bude MHD jezdit zdarma. „Nástup cestujících do městských autobusů bude od středy umožněn bez omezení všemi dveřmi,“ prozradila Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu. To by mělo urychlit odbavení cestujících.

Lidé, kteří již mají zakoupené jízdné na přednabitých kartách, o svoje peníze nepřijdou. „Počítáme s tím, že nabitým kartám bude adekvátně prodloužena platnost jízdného,“ vzkázala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Po celou dobu demolice a výstavby nového mostu bude sloužit hned vedle postavený most provizorní, pro pěší pak lávka naproti Bille. K mostu už vede asfaltová komunikace. Tento přejezd Sázavy však nebude určen pro veřejnost. Budou tudy moci pouze vozy integrovaného záchranného systému a právě linkové autobusy i vozy MHD. „Cestující MHD by se tak měli do cíle dostat včas,“ dodala Vránová.

Jízdní řády MHD by se po dobu komplikací neměly příliš měnit. K dispozici jsou například v aplikaci IDOS nebo na webových stránkách Technických služeb, které přepravu po městě zajišťují. Radnice navíc doporučuje častěji se dívat do aplikace, která hlídá aktuální příjezdy vozů do zastávek.

Od středy zároveň bude cestujícím linkových autobusů k dispozici nová zastávka - před hotelem Slunce v odbočovacím pruhu ve směru do Masarykovy ulice. Nahradí původní umístěnou před bouraným mostem i dočasnou zastávku v Nádražní ulici.

Odbočovací pruh z centra ve směru na Kolín bude po rok a čtvrt jinak uzavřen. Navazující světelná křižovatka se změní v trojramennou, upraveno bude i časování semaforů. Podobný postup čeká křižovatku Masarykovy, Ledečské a Svatovojtěšské na druhé straně řeky.

Most v Masarykově ulici se musí přestavět, protože leží na trase, po které se budou přepravovat velké a těžké komponenty nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Nové přemostění by mělo unést až 900 tun, násobně více než most nynější. O jeho stavbu se postará společnost Strabag za bezmála 160 milionů korun. Jde o investici ŘSD.

Na provoz ve městě bude mít uzavření stěžejní tepny výrazný vliv. Veškerá doprava bude muset proudit přes centrum města, nebo po obchvatu. „Očekáváme velké problémy, hlavně v prvních dnech uzavírky, než si řidiči zvyknou. Prosíme je o trpělivost. A žádáme, kdo vyloženě nemusí, aby minimálně týden do města autem vůbec nezajížděl,“ prohlásil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

I pro místní ŘSD společně s radnicí doporučují využívat obchvat. V centru hrozí ucpání kruhového objezdu u kostela svaté Kateřiny a v té souvislosti i všech okolních ulic, zejména Dolní a Žižkovy. Na obchvatu může nárazově docházet k zahlcení kruhového objezdu u nákupního centra Stříbrný dvůr.

20. dubna 2026
Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

Začíná jedna z největších poutí v Česku, přinese velké problémy s parkováním

První nedočkaví návštěvníci pouti zamířili ke žďárskému zimnímu stadionu už v...

Počet lidí ve Žďáře nad Sázavou se o víkendu výrazně zvedne. Město opět zaplaví tisíce návštěvníků, aby zamířili na jednu z největších poutí v Česku. Čeká na ně zhruba stovka atrakcí, dvakrát tolik...

Vzducholoď mnohokrát spadla, ale nakonec létá. Modeláře inspiroval román Julese Verna

Modeláři Jaroslav Hrášek, Jindřich Šafra a Jiří Burka stavěli vzducholoď více...

Vzducholoď Albatros modelářů z Tetína a Králova Dvora na Berounsku, inspirovaná románem Julese Verna Robur Dobyvatel, se dnes v Pelhřimově dostala mezi české rekordy. Na tři metry dlouhé a 14...

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

V Jihlavě přišlo na svět pětikilové miminko, maminka rodila přirozenou cestou

Chlapeček Petr se narodil přirozenou cestou a vážil úctyhodných 5020 g, což z...

V jihlavské porodnici se koncem minulého týdne narodil chlapeček, který svým příchodem na svět pořádně překvapil: Malý Petr totiž při narození vážil úctyhodných 5 020 gramů. Stal se tak prozatím...

19. května 2026  11:14

Parkoviště na zkoušku. Třebíč má odstavnou plochu speciálně pro koupaliště

Po dlouhé, náročné a nákladné rekonstrukci se otevřelo modernizované koupaliště...

Dočasné parkoviště připravuje na prostranství vedle ulice Nad Plovárnou město Třebíč pro návštěvníky koupaliště Polanka. Oplocená část pozemku v lokalitě Nehradov by měla sloužit především v červenci...

19. května 2026  8:53

Jak využít plochy pod vedením vysokého napětí? Mají se o ně starat zvířata

Prostor pod dráty byl dříve zarostlý a nevyužívaný. Jednou za čas byl razantně...

Vzorovým příkladem, jak se dají efektivně využít plochy pod elektrickým vedením, se má stát nová městská rezervace na okraji Žďáru nad Sázavou. Zhruba sedm hektarů převážně lesních pozemků u...

18. května 2026  16:49

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

18. května 2026  14:19

Jihlava otevře dopravní terminál, autobusy však přivítá až před prázdninami

Prostor před městským nádražím i samotná výpravní budova dostaly během...

Klíčový okamžik pro dopravu v Jihlavě se blíží. V pondělí 25. května se pro řidiče i pěší otevřou nové silnice, chodníky a parkoviště před budovaným Centrálním dopravním terminálem (CDT) u současného...

18. května 2026  11:57

Pohrát si i smočit nohy. V Třebíči vzniká krajinářský park s jezírkem a atrakcemi

Nevyužívaný svah nad výpadovkou z Třebíče na Náměšť nad Oslavou se změní v...

Novým srdcem třebíčské čtvrti Nové Město bude park, který začal vznikat ve svahu v prostoru ulic Kremláčkova a Tomanova v lokalitě Na Kopcích. „Parku bude dominovat vodní nádrž napájená dešťovou...

18. května 2026  8:37

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

17. května 2026

Malí sokoli si hoví v areálu elektrárny Dukovany 120 metrů nad zemí

Letošní malí sokoli již mají za sebou i tradiční kroužkování. Každý dostal na...

Bezpečný domov. Pro sokoly stěhovavé má trochu jinou podobu, než si asi řada lidí představuje. Hnízdí totiž v průmyslovém areálu Jaderné elektrárny Dukovany. Na jednom z ventilačních komínů tam...

17. května 2026  11:04

Gripeny, vrtulníky i déšť. Letecký den v Náměšti přilákal 10 tisíc lidí

Vrtulníková akrobacie nad Náměští. Diváci sledují letové vystoupení...

Burácení stíhacích letounů, vrtulníková akrobacie i pohled do historie československého letectví. 22. základna vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou v sobotu po dvou letech opět otevřela své...

16. května 2026  19:46

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Na Vysočině přibývají knihobudky. Jsou zdrojem čtiva, ale i cílem výletů

O oblibě koníkovské knihobudky svědčí i její naplněnost, která je nyní na...

Vášnivým čtenářům není třeba knihobudky představovat, dnes už totiž fungují ve většině větších měst na Vysočině. Není však úplně obvyklé, aby se takový zdroj duševní potravy skrýval téměř v každé...

16. května 2026  11:08

