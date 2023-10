MHD v Havlíčkově Brodě bude delší, ve městě mají vzniknout tři nové zastávky

„Dáváme tomu záměru zelenou a posunuli jsme ho do další fáze. Zadali jsme vypracovat projekt, který bude všechny dosud nejasné otázky řešit. Linku bychom zavedli v příštím roce,“ informovala místostarostka Marie Rothbauerová.

O zavedení nových spojů vedení města uvažuje už delší dobu. Opakovaně o ně žádali zejména obyvatelé starších bytovek pod Ledečskou ulicí. Zvažovalo se to i při posledním přetrasování linek MHD v roce 2016.

„Možnosti města a potřeby jeho obyvatel se posouvají, a tak je třeba posunout i městskou dopravu. Rostou nová sídliště na Spálené stráni, Slunečním vrchu i na Rozkoši. Nějaké změny potřeba jsou,“ souhlasil tehdy se začleněním Ledečské ulice do sítě linek vedoucí MHD Lubomír Hepner.

Reálné obrysy ale záměr dostává až nyní.

Přesné umístění ještě není jisté

Na trase by vznikly tři nové zastávky v obou směrech. Jedna by byla umístěna poblíž starého židovského hřbitova, další by byla u kruhového objezdu pod sídlištěm Rozkoš. „Ta by nesla název Králíčkova,“ konstatovala Rothbauerová. Nazvaná by byla podle sousední ulice. Třetí pár zastávek by byl pod Perknovem poblíž odbočky k čistírně odpadních vod.

Jejich přesné umístění ale zatím není jisté. Stejně tak není jasné, zda by nechalo město zbudovat zastávkové zálivy, nebo by autobusy zastavovaly přímo na silnici. První možnost by byla technicky i finančně náročnější, druhá zase nepříliš pohodlná.

Výhrady pro zastavování autobusů přímo v jízdním pruhu může mít Kraj Vysočina. Jedná se totiž o poměrně frekventovanou silnici druhé třídy číslo 150 na Světlou a Ledeč nad Sázavou, jejímž vlastníkem je právě kraj. Zastavování autobusů v jízdním pruhu by mohlo být považováno za nebezpečné a za obtěžující pro ostatní řidiče.

9. září 2019

„U Ledečské ulice místo na zálivy pro zastávky není. Chtělo by to u nich navíc zřídit i přechody pro chodce, chybí oboustranné chodníky. A získat pro to všechno souhlas, je nesmírně složité,“ upozornila už před časem Marie Rothbauerová.

Vedením trasy MHD Ledečskou ulicí by se ovšem počet spojů a linek nenavýšil. Zůstal by stejný jako dosud. „Do Perknova jezdí z centra města dvě linky. Jednu bychom ponechali v Rozkošské ulici, druhou bychom přesměrovali do Ledečské,“ uvažuje místostarostka.

„Určitě bych novinku přivítala. Bydlím tu přes padesát let a nikdy jsme tu žádnou městskou dopravu neměli. Na autobus tu snad nikdo nechodí. Na nejbližší zastávku musíme do kopce až k nemocnici, to jsme rychleji ve městě pěšky. A nohy už nejsou, co bývaly, takže se teď rádi svezeme,“ říká paní Zdena, která žije v jedné z bytovek u Ledečské ulice.

Pamatuje, že kdysi dávno bývala autobusová zastávka u odbočky ke sportovní hale. Tu sem tam někdo z místních využil. Na znamení na ní ale zastavovaly jen některé linkové meziměstské spoje, které přijížděly od Světlé. MHD v Ledečské ulici nebyla nikdy.

Omezená obslužnost Výšiny

Havlíčkobrodskou městskou hromadnou dopravu čeká v nejbližší budoucnosti ještě jedna změna. Bude jí omezení obslužnosti zastávky Výšina. Ta je umístěna uprostřed stejnojmenného sídliště. Radnice přišla na jaře s nápadem ji zrušit.

Měla pro to hned několik důvodů. V docházkové vzdálenosti 250 metrů je totiž zastávka jiná, mezi bytovkami a v uličkách přeplněných špatně parkujícími auty se dlouhé autobusy špatně vytáčejí a cestujících tu vystoupí a nastoupí jen pár desítek za den.

26. května 2023

Po srpnové velice emotivní veřejné diskusi, v níž své negativní názory projevovali a vykřikovali zejména starší lidé, od toho radnice ustoupila. Nakonec se rozhodla pouze snížit frekvenci spojů projíždějících sídlištěm na polovinu. Novinka má platit od nového jízdního řádu, jenž bude uveden v platnost na počátku prosince.

Zároveň definitivně padla možnost, aby autobusy někdy projížděly skrz nové sídliště Rozkoš. Už v minulosti se proti nápadu postavili sami obyvatelé zdejších rodinných domů, preferovali klid v ulicích. Že by to nebylo vhodné řešení, se potvrdilo v první polovině letošního roku, kdy sídlištěm spoje jezdily kvůli rekonstrukci Havlíčkovy ulice.

„Opravdu se to neukázalo jako vhodné řešení. Čtyřicet až padesát autobusů za den je pro tuto lokalitu moc,“ souhlasila už v létě s obyvateli Marie Rothbauerová.