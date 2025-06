„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zahájit tak důležitou investici do obnovy kostela svaté Kateřiny. Nová střecha zajistí ochranu této historické budovy pro budoucí generace a je prvním krokem k jejímu dalšímu smysluplnému využití,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

S rekonstrukcí střechy začal již předchozí majitel, římsko-katolická církev, v roce 2018. Stavebníci ji nejdříve snesli, včetně původní věžičky. Postupně během dalších let instalovali nové trámy. Znovu byla postavena věžička, která je od loňska osazena i restaurovanými hodinami. Roky, až do konce května, měl kostel provizorní zastřešení.

To v uplynulých dnech dělníci sundali a postupně ho nahrazují finální krytinou. Tu tvoří modřínový šindel. „Není snadné ho narychlo sehnat, dlouho se na něj čeká,“ konstatoval už dříve starosta Stejskal. Jeho dodávka ale nakonec tak pomalá nebyla.

Dokončení střechy není jedinou záležitostí, do níž se město na kostele momentálně pouští. „Kromě zajištění nové střechy z modřínového šindele, která je klíčová pro ochranu objektu, budeme pracovat na projektu sanace zdiva kvůli blízkosti řeky Sázavy,“ oznámil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Koncerty, výstavy, svatby

Město se bude zabývat rovněž obnovou historického mobiliáře kostela. „A v nejbližší době proběhne také stavebně historický průzkum, který pomůže definovat další kroky v obnově a budoucím využití této významné památky,“ doplnila mluvčí radnice Zuzana Melounová.

Po rekonstrukci by město ve spolupráci se spolkem Epigram, jenž o záchranu památky usiluje dlouhodobě, chtělo prostory kostela svaté Kateřiny využívat ke společenským akcím.

„Předpokládá se, že by zde Městské divadlo a kino Ostrov ve spolupráci se spolkem Epigram pořádalo dočasné výstavy, koncerty, přednášky nebo akce k významným dnům, jako jsou Dny evropského dědictví, Noc kostelů nebo živý betlém,“ přiblížila mluvčí.

Prostory by byly vhodné také pro konání svateb či jiných obřadů. V úvahu připadá i úprava okolí kostela do podoby místa pro společenské setkávání.

Farnost už stavbu nechtěla

Kostel převzala havlíčkobrodská radnice bezúplatně od zdejší farnosti na konci loňského roku. „Kapacitní možnosti havlíčkobrodské farnosti nejsou takové, abychom mohli zajišťovat chod dalšího kostela. Myslíme si, že by město mohlo být lepším správcem. Nehledě na to, že by také snáze mohlo získat prostředky na dokončení jeho oprav,“ vysvětlil děkan farnosti Oldřich Kučera, proč oslovil radnici s nápadem na převzetí památky.

19. února 2024

Církev do té doby do záchrany kostela investovala miliony, další miliony se jí podařilo sehnat z nejrůznějších dotačních programů, grantů a příspěvků i veřejné sbírky pořádané Epigramem. Od roku 2018 bylo proinvestováno více než osm milionů korun. Kromě obnovy střechy byla vyměněna okna, pracuje se na odstranění vlhkosti, na restaurování byla odeslána část vnitřního vybavení. Práce však zdaleka nebyly dokončeny. Jen tři měsíce po převodu kostela na město schválili brodští zastupitelé mimořádný příspěvek ve výši tří milionů korun, který by do památky měl jít v letošním roce z městského rozpočtu.

Nedávno zahájené dokončení rekonstrukce střechy by mělo přijít na bezmála 2,2 milionu korun. Radnici se podařilo získat dotaci ve výši 400 tisíc korun od Kraje Vysočina. Střecha by měla být dokončena během letních měsíců.

Vlhkost na břehu Sázavy

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších brodských památek. Pochází z 13. století, kdy byl postaven mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu jako kostel hornický. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu. Protože stojí na samém břehu řeky, má i problémy se vzlínající vlhkostí.