Rodinný dům původem ze 40. let minulého století od vlastníka město koupilo už loni za více než šest milionů korun. V prosinci zastupitelé schválili jeho demolici. Dojít k ní mělo, až tomu počasí dovolí. Později se termín prodloužil do léta kvůli omezení dopravy související s demolicí a stavbou mostu v Masarykově ulici.
Jenže už je říjen a stále se kolem domu nic neděje. „Všechno se to zadrhlo na přeložkách vedení, které patří společnosti ČEZ,“ informovala nyní místostarostka Marie Rothbauerová. Dodala, že město je k bourání připraveno. „Jak dostaneme souhlas, jdeme do toho,“ slíbila.
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Vedení města pevně věří, že se tak stane ještě v letošním roce. A to ze dvou důvodů. Do domu už totiž stačili vniknout a zabydlet se v něm vandalové a bezdomovci. Radnici to přináší náklady navíc. „Museli jsme dům nechat lépe zabezpečit,“ konstatovala Rothbauerová.
Druhý důvod je čistě praktický. Město chce pro demolici využít toho, že tato jižní část Masarykovy ulice není tak využívaná. Jen kousek odsud se bourá a staví nový most přes Sázavu a silnice je uzavřena.
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„Chtěli bychom minimálního provozu využít, abychom ho nemuseli omezovat v příštím roce po otevření průtahu,“ zmínil místostarosta Libor Honzárek.
Letitá dopravní závada
Za účelem demolice město dům vykupovalo. Vilka je totiž dopravní závadou už po mnoho let, dlouho ovšem nebyla na prodej. Po její demolici by mohlo dojít k potřebnému rozšíření křižovatky, jejíž kapacita už dnešnímu provozu nedostačuje.
Navíc v místě dopravu komplikuje a křížení silnic dělá kvůli omezenému výhledu méně přehledným.
Úpravu křižovatky přislíbil Kraj Vysočina. „Přáli bychom si, kdyby úprava křižovatky začala nejpozději na jaře 2027. Určitě nebude trvat tak dlouho jako demolice a stavba nového mostu,“ podotkl loni brodský místostarosta.
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23. října 2024