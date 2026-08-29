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Historické sídlo, které láká na citlivou proměnu centra i oslavu svého výročí

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  13:11
Prostorné a vzdušné Havlíčkovo náměstí. Při pohledu z věže kostela nanebevzetí Panny Marie, kam lze vystoupat, je jako na dlani.

Prostorné a vzdušné Havlíčkovo náměstí. Při pohledu z věže kostela nanebevzetí Panny Marie, kam lze vystoupat, je jako na dlani. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Prostorné a vzdušné Havlíčkovo náměstí. Při pohledu z věže kostela nanebevzetí Panny Marie, kam lze vystoupat, je jako na dlani.
Prostorné a vzdušné Havlíčkovo náměstí. Při pohledu z věže kostela nanebevzetí Panny Marie, kam lze vystoupat, je jako na dlani.
Prostorné a vzdušné Havlíčkovo náměstí. Při pohledu z věže kostela nanebevzetí Panny Marie, kam lze vystoupat, je jako na dlani.
Prostorné a vzdušné Havlíčkovo náměstí. Při pohledu z věže kostela nanebevzetí Panny Marie, kam lze vystoupat, je jako na dlani.
20 fotografií
Zatím 32 českých a moravských sídel se může pyšnit titulem Historické město roku. Havlíčkův Brod je jedním z nich. Získal jej za rok 2020. Prestižní ocenění tehdy obdržel za úspěšnou proměnu centra města. Do jeho obnovy od devadesátých let minulého století investoval v součtu přes 300 milionů korun.

„Pokusili jsme se o ucelenou obnovu. A podařila se,“ spokojeně konstatuje místostarosta Libor Honzárek. Ostatně, jak se obnova povedla, se každý může přesvědčit sám. Stačí Havlíčkův Brod navštívit.

Při současných vedrech děti skotačí u fontán a potůčku, který přes brodské Smetanovo náměstí vede. Ne všichni ve městě to však kvitují.
Stará radnice v centru Havlíčkova Brodu je novou národní kulturní památkou. Po Štáflově chalupě je to druhá taková památka ve městě.
Od roku 2002 je antikvariát Igora Domkáře umístěn v národní kulturní památce, ve Štáflově chalupě.
Věž nabízí úchvatný výhled na centrum Havlíčkova Brodu.
20 fotografií

Oproti podobě před nějakými dvaceti lety je proměna výrazná. Především zmizel ohyzdný panelový dům, který nesmyslně odděloval hlavní Havlíčkovo od sousedního Smetanova náměstí.

Praktické informace

  • Jak se tam dostat: Havlíčkův Brod je dopravně dobře dostupný ze všech směrů. Leží na křižovatce hlavních tahů 34 a 38. Zaparkovat se dá na několika městských parkovištích. Přímé vlaky jezdí pravidelně z Prahy, Brna, Pardubic i Jihlavy. Vedle železničního je i autobusové nádraží.

Turistické informační centrum

  • Adresa: Havlíčkovo náměstí 87 (budova Staré radnice) 580 01 Havlíčkův Brod Tel.: +420 731 535 062 mail: icentrum@mdko.cz
  • Otevírací doba: Pondělí -pátek: 8.30 - 17.00 (celoročně) Sobota: 8.00 - 12.00 (pouze červenec - září) a 13.00 - 17.00 (pouze červenec a srpen) Neděle: 9.00 - 14.00 (pouze červenec a srpen)

Kam v Brodě vyrazit

  • Stará radnice: Stojí na Havlíčkově náměstí, od rekonstrukce (2019 - 2024) je národní kulturní památkou. Vznikla postupným spojením tří domů. V budově sídlí turistické informační centrum, obsahuje ale i sály, výstavní prostory, společenské i koncertní místnosti, galerii či restauraci se zahradou. Momentálně je v sálech k vidění i výstava vzácných lunetových obrazů.
  • Štáflova chalupa: Druhá z brodských národních kulturních památek. Pozdně středověký dům stojí nad bývalým klášterem na rozcestí hlavní ulice vycházející severním směrem z Havlíčkova náměstí a ulice Barbory Kobzinové. Kromě historické expozice funguje v chalupě antikvariát.
  • Havlíčkův dům: Stojí v severozápadním rohu Havlíčkova náměstí. Mezi roky 1832 až 1880 patřil rodině Havlíčkově. Karel Havlíček Borovský byl jedním z nejvýznamnějších obyvatel města. V domě a sousední budově sídlí Galerie a muzeum Vysočiny.

Celé Havlíčkovo náměstí bylo nově vydlážděno, zmizely překážející parčíky, přibyl moderní mobiliář. Náměstí je vzdušné, prostorné, při kulturních akcích i pravidelných trzích snadno pojme na tisíce lidí.

Také sousední Smetanovo náměstí dostalo nový relaxační charakter. Velké plochy zeleně lákají k piknikům, neopakovatelnou atmosféru mu pak dodává potok klikatící se od horní fontány ke spodní.

Kompletní rekonstrukci podstoupila nejcennější budova v centru města, Stará radnice. Dokončena byla teprve předloni. A hned si za skloubení historie s novodobými potřebami vysloužila titul Stavba roku. Zároveň se stala národní kulturní památkou, pro své výjezdní zasedání si ji okamžitě vybrala vláda. Nyní do poloviny září v ní lze obdivovat výstavu vzácných lunetových obrazů.

„I díky vám - Broďákům - naše radnice doslova ožívá. Chodíte sem na koncerty, výstavy, předávání cen i vysvědčení. Vídám vás na zahradě, která zve k posezení ve stínu pod stromy,“ vysekl poklonu havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Upraveny byly i veškeré navazující ulice, ale i naprostá většina domů a budov. A připravovanými projekty Havlíčkův Brod dokazuje, že dbát o centrum města hodlá i nadále.

Kdo by stále nad návštěvou města váhal, je tu ještě jedno lákadlo. Právě letos si Havlíčkův Brod připomíná kulaté výročí 770 let od první písemné zmínky. Drobnější připomínky se konají po celý rok. Ty hlavní oslavy se ale odehrají v sobotu 19. září.

„Městské divadlo a kino Ostrov na ten den připravují historické ležení v parku Budoucnost i večerní koncert na Havlíčkově náměstí doplněný světelnými efekty,“ zmiňuje Jana Vránová z městského úřadu.

„Chceme, aby si každý Broďák našel v programu něco svého - ať už je to historie, kultura, hudba, nebo příběhy pro děti,“ dodává starosta Stejskal.

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