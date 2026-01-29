Kamion havaroval před 19:00 na silnici číslo 37. „Zahraniční kamion sjel do silničního příkopu a je nakloněn. V kamionu je 30 kusů hovězího dobytka. V současné době probíhá jednání s veterinární správou o způsobu vyprošťování vozidla a živých zvířat,“ uvedla Čírtková.
|
Opilý muž spadl cestou z restaurace do koryta potoka, v mrazu tam ležel hodiny
Na Vysočině se ve stejný den staly desítky nehod. Před 19:00 havaroval na Žďársku také autobus. U Bohdalova dostal smyk a sjel do příkopu. Cestovalo v něm pět lidí, nikdo se nezranil.
„Vzhledem ke klimatickým podmínkám apelujeme na řidiče, aby při jízdě dbali zvýšené opatrnosti. Silnice jsou na některých místech pokryté sněhem,“ dodala Čírtková.
Podle předpovědi meteorologů bude na Vysočině v noci na pátek zataženo a na většině území bude slabě sněžit. Někde mohou být mrznoucí mlhy. Teploty klesnou na jeden až čtyři stupně pod nulu.
Žďár nad Sázavou (orientační místo nehody)
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz