Sníh komplikuje dopravu na Vysočině. Havaroval kamion s dobytkem i autobus

Autor: ,
  21:49
V obci Jívoví na Žďársku ve čtvrtek večer havaroval kamion převážející dobytek. Z nakloněného vozidla je potřeba vyprostit desítky kusů zvířat. Informovala o tom mluvčí policie Dana Čírtková. Na Vysočině, kde od rána sněžilo, večer na Žďársku sjel do příkopu také autobus.
Ilustrační foto

Ilustrační foto | foto: Michal Klíma, MAFRA

Kamion havaroval před 19:00 na silnici číslo 37. „Zahraniční kamion sjel do silničního příkopu a je nakloněn. V kamionu je 30 kusů hovězího dobytka. V současné době probíhá jednání s veterinární správou o způsobu vyprošťování vozidla a živých zvířat,“ uvedla Čírtková.

Opilý muž spadl cestou z restaurace do koryta potoka, v mrazu tam ležel hodiny

Na Vysočině se ve stejný den staly desítky nehod. Před 19:00 havaroval na Žďársku také autobus. U Bohdalova dostal smyk a sjel do příkopu. Cestovalo v něm pět lidí, nikdo se nezranil.

„Vzhledem ke klimatickým podmínkám apelujeme na řidiče, aby při jízdě dbali zvýšené opatrnosti. Silnice jsou na některých místech pokryté sněhem,“ dodala Čírtková.

Podle předpovědi meteorologů bude na Vysočině v noci na pátek zataženo a na většině území bude slabě sněžit. Někde mohou být mrznoucí mlhy. Teploty klesnou na jeden až čtyři stupně pod nulu.

Žďár nad Sázavou (orientační místo nehody)

Žďár nad Sázavou (orientační místo nehody)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Zastávka biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě je minulostí. Program uzavřel hromadný závod žen na 12,5 kilometru, ve kterém Tereza Voborníková finišovala se třemi střeleckými chybami...

Byla jsem zlomená, teď je veseleji, těšilo Voborníkovou. A Plecháčová jen zářila

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Za cílem padla u hrazení na kolena do sněhu, dlouze zhluboka vydechovala. Tereza Voborníková ze sebe i na posledních metrech zkráceného vytrvalostního závodu v Novém Městě vydala naprosto vše....

Kratochvílová: Řeči o dopingu mě kdysi mrzely, teď nad nimi mávám rukou

Jarmila Kratochvílová

Bývalá skvělá československá atletka Jarmila Kratochvílová, která dodnes drží světový rekord v běhu na 800 metrů, oslaví v pondělí 26. ledna 75. narozeniny. A její nejlepší dárek? Čtyři dny strávené...

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

Šéf vysočinské firmy na výrobu letecké techniky získal prestižní ocenění

Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán (vlevo) převzal od ministra...

Za svoji dlouhodobou manažerskou práci, strategické vedení i za výsledky, jichž společnost PBS Velká Bíteš dosahuje, byl oceněn její generální ředitel Milan Macholán. Získal titul Osobnost roku 2025...

29. ledna 2026  15:29

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

29. ledna 2026  11:51

Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů...

Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město...

29. ledna 2026  8:14

Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Zámek v Lukách nad Jihlavou.

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v...

28. ledna 2026  16:08

Kuřák hašiše se v kradeném autě honil s policisty, po výslechu šel krást

Do Prahy se chtěl muž vrátit autem, které ukradl v Jihlavě. Policejní hlídce na...

Hned ze šesti trestných činů je obviněný jednatřicetiletý muž. V poutech skončil poté, co se v okolí Jihlavy honil v kradeném voze s policejními auty na dálnici. Během posledních dní toho ale stihl...

28. ledna 2026  13:03

Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi.

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá...

28. ledna 2026  10:56

Video aktivisty rozhýbalo radnici. Park na Štefánikově náměstí čeká proměna

Park na Štefánikově náměstí má nevyužitý potenciál. Co zde však změnit? Návrhy...

Aktivista Tomáš Vovsík se před pěti lety nastěhoval zpátky do Jihlavy, kde vyrůstal. Nejbližším prostorem se zelení u jeho bydliště byl park na Štefánikově náměstí, takže tam rodina s malými dětmi...

28. ledna 2026  7:37

S domácí paliativní péčí pomáhají elektroauta, první v pelhřimovské nemocnici

Slavnostní předání nových automobilů zástupcům paliativní péče pelhřimovské...

Když zdravotní sestry z domácí paliativní péče Nemocnice Pelhřimov vyrážejí k pacientům, často jedou za lidmi, kteří potřebují klid, bezpečí a blízkost svých rodin. Od ledna jim na cestách pomáhají...

27. ledna 2026  14:52

Nadílka v jihlavské zoo: malý lenochod a také komba. Školáci mají vstup za korunu

Zhruba měsíc staré je nyní mládě poloopice komby Garnettovy. K vidění je v...

Ani uprostřed zimy nepřestávají v jihlavské zoologické zahradě přibývat čerstvé přírůstky. Zájemci se tam mohou pokochat roztomilými mláďaty i dalšími novými obyvateli expozic. K vidění je teď...

27. ledna 2026  11:33

Hamza větří olympijskou medaili z biatlonu: Máme vlčáky, máme střelce

Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, v Novém Městě na Moravě.

Na letošní olympijské hry odcestuje česká biatlonová výprava s jasným cílem: poprat se v Südtirol Areně, v proslulém biatlonovém centru Antholz-Anterselva, o některou z medailí. „Ne, že ji přímo...

27. ledna 2026  11:05

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:43

