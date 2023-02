Hotel Přibyslav má po měsících nejistoty nového nájemce a bude opět hasičský

Dopadlo to nejlíp, jak mohlo, raduje se radnice v Přibyslavi. Tamní stejnojmenný hotel od února provozuje společnost navázaná na hasičské hnutí. Obnovit by měla plnohodnotný provoz, restauraci slibuje přebudovat do hasičského ducha. A před budovu chce postavit poutač v podobě obřího hasičského auta.