Hasiči chystají Nábor hrdinů i pro veřejnost, hledají nové dárce kostní dřeně

  14:15
Najít nové potenciální dárce kostní dřeně je cílem Náboru hrdinů, který se 18. února uskuteční ve Žďáře nad Sázavou a Velkém Meziříčí. Za prvotní myšlenkou stojí žďárský Odborový svaz hasičů a snaha pomoci onkologicky nemocnému kolegovi. První kolo akce mělo ale takový úspěch, že ho čeká pokračování.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

„Sami jsme byli na začátku ledna překvapeni zájmem lidí. Jak z řad hasičů, tak policistů, jejich rodin a blízkých. Přišlo sto lidí, z nichž se jich nakonec zaregistrovalo devadesát. A když jsme viděli ten zájem, řekli jsme si, že akci uděláme ještě jednou – i pro veřejnost a ve větším měřítku,“ popsal za pořadatele Lukáš Milota, žďárský profesionální hasič.

K organizaci velkého Náboru hrdinů se připojila hned dvě města – Žďár nad Sázavou a také Velké Meziříčí. „Požádali nás o spolupráci a my spolu s Velkým Meziříčím a dalšími organizacemi jsme slíbili, že jim dáme podporu. Zorganizovali a poskytli jsme odběrová místa, pomáháme s propagací, ale hlavní iniciativa je samozřejmě pořád na straně hasičů,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Zapsáním se člověk nezavazuje rovnou k odběru. I když vás už někdo osloví, lze pořád říct „ne“. Z registru je možné také kdykoliv vystoupit.

Blanka Sobolovámluvčí radnice ve Žďáře nad Sázavou

Podle pořadatelů dnes každý čtvrtý nemocný svého vhodného dárce kostní dřeně nakonec nenajde. Jakékoliv rozšíření registru, byť o jediného člověka, tak má smysl.

Odběrové místo ve Žďáře bude fungovat v Knihovně Matěje Josefa Sychry, kam lze ve středu 18. února přijít mezi polednem a 17. hodinou. V tentýž den a čas mohou zájemci zamířit i do velkomeziříčského Jupiter clubu na Náměstí. Akce s mottem „My pomáháme vám, teď pomozte vy nám“ cílí hlavně na mladé lidi, kteří jsou ochotní se do seznamu dárců dřeně zapsat.

„Podmínky vstupu do registru jsou poměrně jednoduché, je to věk mezi 18 a 35 lety, respektive do šestatřicátých narozenin. Dále hmotnost nad 50 kilogramů, dobrý zdravotní stav – bez závažného onemocnění v minulosti a bez trvale užívaných léků, samozřejmě s výjimkou antikoncepce, vitaminových doplňků, léků na alergie a podobně,“ nastínila Sobolová.

Odběr spočívá pouze ve stěru štětičkou z úst

K registraci stačí vyplnit krátký dotazník a následně absolvovat samotný odběr. Ten se bude dělat formou stěru z ústní sliznice „štětičkou“. „Vše zabere pár minut a nebolí to,“ popsal Milota. Evidovaný dárce poté v databázi zůstává, nerozhodne-li se jinak, až do svých šedesáti let.

„Zapsáním se navíc člověk nezavazuje rovnou k odběru. I když vás už někdo osloví, lze pořád říct ‚ne‘. Z registru je možné také kdykoliv vystoupit,“ přiblížila mluvčí s tím, že identita dárců i příjemců je při finálním procesu skrytá.

Odběr kostní dřeně? Nic strašného, zubařka je horší, tvrdí dárce

A jak vypadá samotné darování, pokud je nalezena kýžená shoda? „Lékaři nejčastěji odeberou krvetvorné buňky z krve pomocí přístrojové separace, podobně jako u odběru plazmy. V některých případech je potřeba odběr kostní dřeně z pánevní kosti v celkové anestezii. O konkrétním postupu vždy rozhoduje transplantační centrum s ohledem na pacienta i dárce,“ vysvětlil Milota.

Náborové akce zpravidla osloví více lidí naráz, ale pokud zájemcům nevyhovuje stanovený termín, mohou využít i některou z „poboček“ Českého národního registru dárců kostní dřeně. Na Vysočině se lze zapsat například na kontaktním místě v novoměstské, třebíčské, pelhřimovské či havlíčkobrodské nemocnici.

