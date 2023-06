Do Přibyslavi se vrací Pyrocar. Na největší akci hasičů dorazí tisíce lidí

Pyrocar je zdaleka největší hasičská událost v hasičském městě a zároveň jedna z největších svého druhu v republice. Na přibyslavské letiště se sjedou stovky sborů, které s sebou přivezou historickou, současnou, ale třeba i budoucí techniku.

„Čekáme zhruba 350 hasičských vozidel. Většinu z nich bude tvořit soudobá technika používaná všemi složkami integrovaného záchranného systému,“ uvedl Jiří Votava mladší, zástupce pořádajícího Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Sraz se uskuteční o víkendu 18. a 19. srpna. Jeho součástí bude veletrh hasičské a záchranářské techniky. Tu bude prezentovat 150 vystavovatelů, vesměs výrobci a distributoři. „K vidění bude nejnovější technika i třeba záchranářské a civilní vozy,“ dodal Votava.

Jak dodal, letošním stěžejním zaměřením setkání je likvidace lesních požárů. Pořadatelé tím reagují na loňský velký požár v Českosaském Švýcarsku, ale i na stále rostoucí počet obdobných událostí souvisejících s počasím.

V akci se představí i vrtulníky s vaky na vodu

Návštěvníci se v té souvislosti mohou těšit na speciální stroje, i třeba na hasičské vrtulníky a techniku používanou v nepřístupném terénu. „Během Pyrocaru se uskuteční i tři dynamické hodinové bloky praktických ukázek zásahů,“ podotkl Votava. Další prezentace si připravují i někteří samotní vystavovatelé.

Atraktivní mohou být zejména ukázky hašení požáru ze vzduchu, kdy vzlétnou hasičské vrtulníky se speciálními vaky. Do programu se vůbec poprvé zapojí i armáda, přislíbena je účast vrtulníků ze základny v Náměšti nad Oslavou.

Kdo do Přibyslavi během srpnového víkendu zavítá, může se těšit i na bohatý doprovodný program. Po celou dobu se budou na pódiu střídat skupiny od dechovek přes country až po rock a metal. Zahrají třeba kapely Keks, Žlutý pes nebo Civilní obrana.

„Budeme mít i obrovskou dětskou zónu s množstvím atrakcí a soutěží. Odehrají se i speciální preventivní programy,“ doplnil pořadatel.

Setkání bude i jedním velkým food festivalem

Zajímavostí bude zajištění občerstvení. O to se nepostará žádná cateringová firma, ale samotní hasiči. „Jsme i jedním velkým food festivalem, na němž pokrmy připravují jednotlivé sbory. Například minule navařili dobrovolní hasiči ze Škrdlovic neuvěřitelných tisíc porcí ovocných knedlíků,“ žasl sám Votava.

Odhaduje přitom, že by se Pyrocaru mohlo zúčastnit celkem třicet až čtyřicet tisíc lidí. „Už od prvního ročníku je návštěvnost obrovská. Rekordní pak byla v roce 2018, kdy se přišlo podívat čtyřicet tisíc lidí. Letos by to mohlo být podobné,“ poznamenal Jiří Votava.

Návštěvnosti hodně pomáhá i fakt, že se na akci nevybírá žádné vstupné. Veškerý program je přístupný zdarma.

Pro Přibyslav to bude obrovský nápor. To si uvědomuje i starosta Martin Kamarád. „Přinese to jisté komplikace. Ve městě bude spousta lidí, hlavně řidiči se asi nevyhnou kolonám a občasnému čekání,“ říká.

Pozitiva podle něj ale výrazně převažují. Na výdělek se mohou těšit místní podnikatelé, skokově se zvýší návštěvnost zámku s hasičským muzeem.

Tříletý interval protáhl covid na pět let

„Dostaneme se do celostátního povědomí. Jsme městem hasičů, kde jinde by se taková akce měla konat? Jednou za tři roky takovou událost lidé jistě přetrpí. Co vím, tak mnozí se na to naopak už nyní těší,“ poznamenal starosta.

Největší potíže by mohla dělat doprava. Pořadatelé chtějí, aby až k letišti na severovýchodním okraji Přibyslavi zajíždělo jen minimum aut. I proto bude parkovací plocha u letiště jako jediná zpoplatněna. Další parkoviště zřízená různě po městě budou zdarma. Návštěvníky od nich na Pyrocar dovezou svozové autobusy, rovněž bez poplatku.

Setkání hasičské techniky se v Přibyslavi bude konat pošesté. První se uskutečnilo v roce 2007, druhé hned následující rok. Poté se interval pořádání Pyrocaru prodlužoval. Zatím naposledy se hasiči na přibyslavském letišti sešli v roce 2018.

„Protože se naše akce kryla s historickou hasičskou akcí v Litoměřicích, domluvili jsme se na tříletém intervalu, abychom si vzájemně nekradli sbory i návštěvníky. Ale neustále nám do Pyrocaru něco lezlo. Například v roce 2013 to byly velké záplavy, pauzu od roku 2018 pak způsobil covid,“ vysvětlil Jiří Votava mladší.