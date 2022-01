Bývalou stanici v centru Brodu si hasiči ponechají, zájem o ni má policie

„Bohužel to vypadá, že hasiči si areál i nadále ponechají a státu ho oproti původním předpokladům nepřevedou. Záměry, které jsme s těmito nemovitostmi měli, tudíž padají,“ oznámil brodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

To také potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Kraje Vysočina Petra Musilová. „Je to skutečně tak. HZS ČR přehodnotil využitelnost objektu,“ vzkázala.

Jak přesně hasiči chtějí bývalou stanici v centru Brodu využívat, ale doposud není zcela jasné. „V současné době ji využíváme pro skladové hospodářství. Dále je záměr využít objekt ve prospěch resortu ministerstva vnitra, o objekt projevila zájem i Policie ČR kraje Vysočina jako organizační složka státu,“ konstatovala Musilová.

Že zájem o stanici má policie v kraji, potvrdila její mluvčí Dana Čírtková. „Využili bychom ji pro územní odbor Havlíčkův Brod. Ten sídlí v budově v Husově ulici, která už ale potřebám policie nepostačuje,“ prohlásila.

Do hry tak vstoupilo nepříliš očekávané řešení. „Je to zatím ale všechno jen teorie,“ upozornila Dana Čírtková. Prozatím není jasné, zda by se územní odbor přestěhoval celý, nebo jen jeho část. Pro policii je lákavý uzavřený areál s garážemi, kde by mohla parkovat i dražší technika.

Jedenáct budov na dvou tisících metrech

Ze sdělení mluvčí hasičů Petry Musilové navíc vyplývá, že krajští hasiči nemusí být ti, kteří budou i nadále vlastníkem bývalé hasičské stanice, dokud se nerozhodne o novém majiteli. Převzít ho může přímo generální ředitelství profesionálních hasičů. „V této chvíli není rozhodnuto, že objekt zůstane v majetku HZS Kraje Vysočina, nebo generálního ředitelství HZS ČR,“ podotkla Musilová.

Areál bývalé hasičské stanice tvoří soubor celkem jedenácti budov na ploše o rozloze 2 166 metrů čtverečních. Nachází se v samém centru města mezi Žižkovou ulicí a parkem Budoucnost v těsném sousedství základní i mateřské školy.

Tvoří ho administrativní budova s kancelářemi, pokoji a posilovnou i poměrně rozsáhlými sklepními prostorami a šachtou na sušení hadic, garáže, dílny, sklady i třeba hasičská věž.

Už ve druhé polovině loňského roku Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který nepotřebný státní majetek připravuje k prodeji nebo převodu, na webových stránkách mylně oznámil, že areál od hasičů převzal. Po pár dnech vzal zprávu zpět.

„Areál ÚZSVM převezme do konce roku 2021. Po převzetí majetku se bude řídit zákonem o majetku státu, tedy nejprve areál nabídne jiným státním institucím. V případě jejich nezájmu bude hledat nového majitele mimo stát,“ sdělila poté Adéla Janů z tiskového odboru úřadu.

Brod už viděl v areálu sídlo technických služeb

Havlíčkův Brod už dopředu projevoval o majetek hasičů velký zájem. Předpokládal, že by se k němu mohl dostat bezúplatně. Podle místostarosty Stejskala by jeho převedení do vlastnictví města bylo ve veřejném zájmu, což je jednou z podmínek ÚZSVM.

Radnice jednak chtěla ze stísněných prostor rozšířit služebnu městské policie. Zároveň by zvažovala přesunutí střediska údržby zeleně technických služeb, k čemuž by se náramně hodily garáže. Zaobírala se i myšlenkou na vytvoření krizových bytů a místností pro lidi bez domova.

„Nedávná bouřka s vichřicí, jež poničila dům jedné rodině, ukázala, že nám chybí nouzové ubytování v případě podobných přírodních či jiných krizových situací, které bychom mohli na dobu nezbytně nutnou poskytnout postiženým, jejichž domov by byl neobyvatelný,“ zmínil už loni na podzim Zbyněk Stejskal.

I když je stanice v Žižkově ulici po loňském odstěhování výjezdových jednotek na jihozápadní okraj města vesměs prázdná, její údržba HZS Kraje Vysočina stále něco stojí.

„Pro účely, k jakým ji v současné době využíváme, je to zhruba padesát až sedmdesát tisíc korun za rok,“ vyčíslila Petra Musilová.