Cestou do servisu nabourali němečtí hasiči na Havlíčkobrodsku speciální vůz

Nehoda se stala před středeční desátou hodinou dopoledne na silnici 37 mezi Ždírcem a jeho místní částí Údavy. „Řidič nákladního automobilu jel ve směru od Ždírce, přičemž vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu,“ uvedla policejní mluvčí Stanislava Rázlová.

Řidič a jeden ze spolujezdců byli s lehkým zraněním odvezeni do havlíčkobrodské nemocnice. Druhý spolujezdec byl zraněn těžce, záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice v Hradci Králové. Silnice byla až do 16. hodiny uzavřena.

Příčinu nehody policisté vyšetřují. Právě proto se obracejí na svědky, kteří místem v té době projížděli. „Uvítali bychom záznam z palubních kamer, které mohly zachytit průběh samotné nehody, případně další související okolnosti,“ konstatovala Rázlová. Případní svědci by měli volat na linku tísňového volání 158.

Ze Ždírce nad Doubravou přes Údavy vede sice hlavní tah spojující Vysočinu s Pardubicemi, svými parametry však silnici první třídy nepřipomíná. Vozovka je v těch místech velmi úzká, prakticky bez krajnice. Dvě široká vozidla se tam těžko vyhýbají, navíc je silnice lemována alejí stromů.

Vyšetřovatelé zjišťují, zda se nehoda stala při vyhýbacím manévru. Možné ale také je, že řidiče hasičského vozu postihl mikrospánek nebo ze silnice vyjel z jiných důvodů. Zatím vědí jen to, že před jízdou nepožil alkohol.

U Ždírce nad Doubravou měla posádka vozu za sebou poměrně dlouhou cestu. Vůz jel z Německa, posádku tvořili právě němečtí hasiči. Podle informací iDNES.cz mířili do servisu v Poličce, kde sídlí specializovaná firma na výrobu hasičských vozů a hasičských nástaveb a provádí například jejich garanční prohlídky. Není však jasné, proč hasiči jeli ze Ždírce po silnici na Chrudim a nikoliv přímou cestou přes Hlinsko.

Policie tyto informace nechtěla komentovat. „Další informace k uvedené dopravní nehodě zveřejňovat nebudeme,“ reagovala na dotazy policejní mluvčí.