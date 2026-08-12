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Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

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  10:35aktualizováno  13:59
Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v hloubce za nulové viditelnosti zdroj znečistění. Nejprve si mysleli, že v 17 metrech narazili na starý zatopený kompresor. Ve středu ale zjistili, že jde o automobil.

Olejová skvrna se na hladině lomu Trojka objevila v pondělí dopoledne. Na místo byli povoláni vysočinští profesionální hasiči. Místo označili, ohraničili nornými stěnami a zasypali sorbentem.

Víc ovšem v jejich silách nebylo. „Bohužel, nemáme specialisty potápěče,“ podotkla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli starší šedý Opel Kadett. (12. srpna 2026)
Hasiči a hasičští potápěči se snaží z téměř dvacetimetrové hloubky zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou vytáhnout stroj, který se stal zdrojem znečištění vody. Zprvu se domnívali, že jde o kompresor. Ve středu zjistili, že by hluboko pod hladinou mohlo být auto. (12. srpna 2026)
Hasiči a hasičští potápěči se snaží z téměř dvacetimetrové hloubky zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou vytáhnout stroj, který se stal zdrojem znečištění vody. Zprvu se domnívali, že jde o kompresor. Ve středu zjistili, že by hluboko pod hladinou mohlo být auto. (12. srpna 2026)
Hasiči a hasičští potápěči se snaží z téměř dvacetimetrové hloubky zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou vytáhnout stroj, který se stal zdrojem znečištění vody. Zprvu se domnívali, že jde o kompresor. Ve středu zjistili, že by hluboko pod hladinou mohlo být auto. (12. srpna 2026)
22 fotografií

Na pomoc tak přijeli specialisté z Jihočeského kraje. Ti místo prozkoumali a nejprve se domnívali, že zdrojem znečištění s největší pravděpodobností bude starý stroj hluboko pod hladinou, kde je špatná viditelnost. Zdálo se, že jde o kompresor.

Během středečních ponorů ale potápěči zjistili, že jde o automobil. „Leží v hloubce 17 metrů. Na zadních dveřích má oválnou mezinárodní nálepku CZ,“ uvedl přímo na místě velitel zásahu Petr Ševců.

Jak se do jinak těžko přístupného lomu auto dostalo, je otázka. „Mohlo jít o záměr, ale i třeba o nešťastnou náhodu,“ podotkl Ševců. Hasiči nevěděli, jak je staré, jak dlouho mohlo pod vodou být, ani co je uvnitř. Na místo tak raději přivolali policisty.

Jeřáb z vody vyzvedl šedého opela

Potápěči vůz pod vodou označili bójkou a připravili plán na jeho bezpečné vyzvednutí.

Podle velitele zásahu Ševců je viditelnost v takové hloubce do půl metru. Při rozvíření usazenin při činnosti potápěčů klesá na nulu.

Potápěči odpoledne auto z lomu vyzvedli. Nadlehčili ho vzduchovými vaky a na hladině ho posunuli do míst, kde bylo možné ho vyzvednout jeřábem stojícím na břehu.

Ukázalo se, že jde o vůz Opel Kadett. Nepotvrdila se tak domněnka, že šlo o dodávku. Vozidlo mělo otevřené dveře i kufr. Bylo bez registračních značek a prázdné. Hned na místě ho prohlíželi experti z kriminálky. Ti nyní budou zjišťovat, za jakých okolností se vozidlo do zatopeného lomu dostalo a komu patřilo.

Zatopení staré techniky bývalo běžné

Že by na dně lomu mohl stát kompresor a olej unikat z něho, považoval za možné i lipnický starosta Zdeněk Rafaj. Když zde na konci 80. let minulého století těžba končila, ponechala tehdejší firma část techniky na místě. Lom se pak několik let přírodní cestou plnil vodou. Dnes je v majetku města.

„Bývalo to poměrně běžné, že se technika, pro níž neměl vlastník využití, nechávala utopit. Bylo to pro něj nejpohodlnější a nejlevnější řešení. Vypadá to, že zub času zahlodal a technika po těch letech prorezla,“ konstatoval ve chvíli, kdy ještě neměl informace o dodávce.

Dokonce upozornil, že je pravděpodobné, že letitých strojů v zatopených lomech může být více.

Vstup je k lomu zakázán, ale...

Lom Trojka se nachází v hustých lesích jen asi 300 metrů severně od nejmenšího města na Vysočině. Veřejnosti není přístupný.

„Je to bývalé důlní dílo, k němuž je vstup zakázán. Kolem jsou zákazové cedule. Ale víme všichni, jak se podobné zákazy dodržují a jaké jsou možnosti dohledu,“ podotkl Zdeněk Rafaj.

Kvůli čisté vodě je Trojka oblíbenou lokalitou ke koupání, byť nikterak masově navštěvovanou. Mnoho lidí vedle cedulí odradí i horší přístup a studená voda. Lom nevyužívají ani potápěči.

K místu vede z Lipnice cesta, která se na konci mění takřka v lesní pěšinu. Na okraji lokality se nachází chata, kterou vlastní soukromá společnost. V minulosti jí tehdejší vedení města pronajalo pozemky na více než třicet let za účelem vybudování školicího centra. Podle Rafaje značně nevýhodně. Výstavba ale nikdy nebyla dokončena.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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