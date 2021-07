Voda vtrhla do táborů, nemocnice řešila řadu zranění při úklidu po bouřce

Nucené přestěhování absolvovali už ve čtvrtek v deset hodin večer skauti z letního tábora v Libici nad Doubravou.



„Jednalo se o celkem 40 dětí, které jsme přesunuli do základní školy v Libici. Všechny byly v pořádku,“ uvedla mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

V pátek ráno se pak podle ní začala situace horšit také v Křelovicích na Pelhřimovsku, kde se během prázdnin vystřídá hned několik skautských táborů.

„Letos jsme zaznamenali zvýšený počet žádostí o záběr pozemků. Možná se z důvodu covidu utvořilo víc skupin. Každopádně já hned ráno volal skautům, kteří k nám jezdí už léta do stejné lokality, a bylo mi řečeno, že jsou v pohodě,“ hlásil krátce po zveřejnění zprávy od hasičů starosta Křelovic Jaromír Dolejš.

Nakonec se ukázalo, že možné ohrožení se týkalo skautů, kteří obsadili místa poblíž Červené Řečice.

„Hasiči přestěhovali děti k nám do základní školy, kde budou do doby, než se situace uklidní natolik, aby se mohly vrátit do tábora,“ oznámila starostka Červené Řečice Zdeňka Bečková.

Rychlé přestěhování skautů tam bylo potřeba z důvodu, že se začala po vydatném dešti zvedat hladina řeky Trnavy a hrozilo její rozlití.

„Tady u nás to tak prostě je, když hodně prší. Podobnou situaci s tábory řešíme prakticky každý rok. Dá se říct, že jsme na to už zvyklí,“ doplnil Bečkovou místostarosta Červené Řečice Dušan Obranec.

Podle něj bude voda v okolí ještě stoupat. „Není se co divit, bylo tam pět kubíků za vteřinu. Proto zatím nevíme, jak dlouho budou muset děti být ve školní tělocvičně. Možná dva nebo tři dny. Každopádně hasiči jim z tábora převezli i jejich věci, takže všechno je v pořádku,“ dodal Obranec.

Na muže spadl strom

Havlíčkobrodská nemocnice hospitalizovala v noci se středně vážným zraněním muže, na kterého spadl strom. V noci a ráno ošetřila desítky lidí se zraněními, která si způsobili při odklízení následků čtvrtečních bouřek, uvedla pro ČTK mluvčí nemocnice Petra Černo.



Stromy výrazně poškodily zahrádkářskou kolonii u rybníku Cihlář. Jsou tam poškozené chatky i skleníky. Popadané stromy poškodily i zaparkovaná auta. Některé domy mají poničené střechy.



O část střechy přišel také jeden z bytových domů města. Vedení města nyní škody mapuje a snaží se zjistit pomoc zejména se zajištěním a opravou poškozeného majetku.