Netvor zpracuje strom za minutu, za čtyři roky ale může být bez práce

Hydraulická ruka uchopí smrk nad kořeny, pila ho během dvou sekund podřízne a ruka stroje ho potom měkce položí přesně tam, kam se operátor rozhodne. Poté hlava harvestoru kmen odvětvuje a současně dělí s přesností na centimetr na díly, které pak skládá na místo.

Celé zpracování jednoho stromu trvá asi jednu minutu. Harvestor je stroj, který lesníkům pomáhá až neuvěřitelným způsobem. I když slovo „lesníkům“ v tomto případě není to pravé. V kabině totiž sedí operátor. A cesta k jeho tak bleskové práci rozhodně tak rychlá není.

„Když budete chtít u mě dělat na harvestoru, posadím vás nejprve na rok na dva na vyvážečku, abyste se naučil pohybovat v lese a zacházet s hydraulickou rukou,“ zdůrazňuje David Bříza z firmy Forest team, která se zabývá těžbou dřeva a harvestorů provozuje několik.

„Teprve potom vás posadím učit se do menšího harvestoru do slabších porostů. Nejtěžší je skácet ten strom tam, kam je třeba, a neskácet ho na sebe. A naučit se ovládat počítač, kterým se nastavují požadované délky dřeva,“ vysvětluje Bříza.

Nezkušený operátor by mohl udělat více škody než užitku

Vyvážečka neboli vyvážecí souprava je slovo, které dřevaři skloňují velmi často. Je to stroj na nakládání kmenů připravených harvestorem. Z místa těžby v lese je odváží na skládku na dobře sjízdné lesní cestě, odkud je pak dál odváží kamiony.

Hlava stroje je na něm vůbec to nejdražší. Stát může klidně i dva miliony korun.

Nejtěžší je podle Břízy ovládat harvestor tak, aby ho operátor neskácel třeba do sousedního mladého lesa, a tím by udělal více škody než užitku. „Šikovní lidé si už za dva měsíce vydělají nějakou korunu, za půl roku už s ním běžně dělají, za rok se ho naučí dobře ovládat,“ přiblížil Bříza.

Jsme v lese západně od Ždírce nad Doubravou. Tady harvestor likviduje první ohniska, kde se do lesa zakously kolonie kůrovců.

Právě zde s odfukováním hydrauliky a s rykem své mohutné pily pracuje netvor harvestor. Na pohled hrozivý těžební stroj, který je drahý, silný, přesný a rychlý. Gilotina stromů. Zastane práci celého týmu tradičních dřevorubců s motorovými pilami.

Kabina stroje odolá padajícímu kmeni, sklo roztrženému řetězu

Zastánci harvestorů tvrdí, že tento stroj navíc šetří les, protože měkkými a širokými koly či pásy neničí půdu jako traktor, stromy kácí přesně do vytyčeného koridoru a neodírá kůru zbylých stromů, protože z místa kácení se klády netahají po zemi, ale rovnou nakládají a odváží. Odpůrci harvestorů je naopak za šetrné nepokládají.



Nesporným faktem je, že harvestor zbavuje lesníky nutnosti nasazovat na intenzivní kácení stromů dřevorubce s pilami - jejich práce je extrémně fyzicky náročná a nebezpečná. Při aktuální katastrofální kůrovcové kalamitě tak možná harvestor i zachraňuje lidské životy.

Kabina harvestoru je tak odolná, že má odolat i padajícímu kmeni. Pancéřové sklo zase musí zvládnout zadržet části řetězu pily, kdyby při řezání praskl. Čili kusu letícího železa s razancí projektilu z kulometu.

Nejdražší částí harvestoru je kromě skla kabiny otočná hlavice s pilou, hydraulickými čelistmi a podavači. Zatímco zbytek stroje vydrží dvacet i třicet let práce v lese, hlavice se mění po deseti letech. Přijde na dva miliony korun.

Dnes zažívají žně, nynější kalamita pro ně ale bude katastrofou

Operátoři harvestorů dnes zažívají ideální období své relativně nové profese. Má to ale svůj háček: naučit se dobře obsluhovat harvestor trvá asi rok. A sami lesníci odhadují, že za tři čtyři roky nynější dřevorubecká konjunktura skončí - vzrostlé smrkové lesy kvůli miliardám žravých kůrovců zmizí a potom po řadu let skoro nebude co kácet.

„Teď máme tolik práce, že si můžeme dovolit obnovit flotilu, zvětšit firmu, koupit další stroje. Samozřejmě máme obavy, co bude za čtyři roky, abychom ty leasingy stihli zaplatit před útlumem, který pak logicky přijde. Takže doufáme, že toto období bude ještě tak tři čtyři roky trvat, ale do budoucna znamená současná kalamita pro naši práci i přírodu katastrofu,“ míní Bříza.

Harvestor v době intenzivní těžby pracuje deset až dvanáct hodin denně, za tu dobu připraví 300 až 450 krychlových metrů dřeva. Čili vykácí menší lesík. Kůrovec harvestorům zatím neúnavně připravuje další a další porce.