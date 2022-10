Zastávky MHD jsou nepřítelem handicapovaných, zjistil průzkum ve Žďáře

Z chodníků postupně mizí nerovnosti Mezi překážky, jež lidem s handicapem či hůře pohyblivým komplikují cesty po městě, patří dle zjištění projektu Žďár bez bariér i vysoké nájezdy a nerovnosti na chodnících. V této oblasti se ale daří městu již odškrtávat vyřešené úseky. Vymezena zatím byla trasa vedoucí od nádraží přes centrum, kolem polikliniky až k městskému úřadu. „Zvolena byla na základě podnětů od osob se sníženou možností pohybu a dalších skupin obyvatel,“ sdělila Lucie Dvořáková ze žďárského odboru strategického rozvoje a investic, která má projekt na radnici také na starosti. Od loňska vytipovaná trasa už doznala změn. „Začali jsme dílčími opravami, které nebyly výrazně nákladné. Ale již těmito kroky se určitá místa ve městě stala mnohem přístupnějšími širší skupině obyvatel,“ popsala Dvořáková. Dle bývalé žďárské místostarostky Ludmily Řezníčkové, jež měla dříve projekt v gesci, se změny týkaly třeba předmostí lávky v Žižkově ulici či trasy mezi Hotelem Fit a bývalým městským úřadem. „Nebyly to jen nutné opravy výtluků, ale snižovaly se i obrubníky, rovnaly kostky či dlažba,“ řekla Řezníčková. Zbytečně vysokých nájezdů má dál ubývat. „Rádi bychom je srovnali tak, aby byly co nejblíž nule. Norma sice povoluje dva centimetry, ale i to může být pro handicapovaného problém. Budeme tlačit na projektanty, aby se u rekonstrukcí i nových projektů nedrželi dvou centimetrů automaticky. Na druhou stranu - ne všude lze nájezdy snížit, například kvůli odtoku vody,“ upozornil starosta Martin Mrkos. Chodníky v tomto duchu mají být i v právě rekonstruovaném sídlišti Pod Vodojemem. Na bezbariérovost chce město klást důraz i při opravě další části náměstí. Pracovní skupina, jež se projektu věnuje, se schází ob týden. Tvoří ji mimo jiné zástupci vedení města, stavebního dozoru, odborníci z oblasti dopravy, projektanti, technici. Zapojen je i sociální odbor mající vazby na handicapované.